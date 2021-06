Il mutuo prima casa per i giovani può rappresentare un salto nel buio, ma con il Fondo Garanzia lo stato garantisce fino all'80% per gli under 36. Inoltre, prorogato ancora l'accesso al fondo Gasparrini per chi è stato maggiormente colpito dall'emergenza covid e si è trovato in difficoltà con il pagamento della rata del proprio mutuo.

Comprare casa è un passo importante che spesso spaventa, specie se si è giovanissimi. Nel 2021, però, questa cosa può creare meno timori del solito grazie a grossi aiuti e agevolazioni che lo Stato ha deciso di mettere in campo.

Il Fondo Garanzia gestito da Consap per l’acquisto della prima casa è stato ampliato fino all’80% in favore degli under 36. Inoltre, sempre per i ragazzi, cancellate tutte le tasse annesse all’atto di compravendita.

Poi, accanto al sostegno ai giovani, per fronteggiare l’emergenza covid è stato anche nuovamente finanziato, attraverso il decreto Sostegni Bis, il Fondo Gasparrini che prevede la sospensione del pagamento delle rate. Questo e tanto altro per poter procedere all’acquisto con più serenità, perché sbloccare il mercato immobiliare è un tassello fondamentale per la ripresa dell’economia nazionale.

Mutuo prima casa: il Fondo Gasparrini e il potenziamento contro l’emergenza covid

Partiamo dal Fondo Gasparrini, anche detto Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, che comunque viene incontro a chi è in difficoltà con il pagamento del mutuo e lo fa senza alcuna distinzione di età. Più avanti, invece, vedremo nel dettaglio tutte le agevolazioni per il mutuo prima casa degli under 36.

Come lo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze spiega, il Fondo è stato istituito nel 2007 per permettere a chi ha beneficiato di un mutuo per l’acquisto della prima casa, di una cifra fino a un massimo di 250mila euro, di poter ricorrere alla sospensione del pagamento della rata per 18 mesi se si verificano delle situazioni di temporanea difficoltà.

Per accedere al Fondo, che sostiene il 50% degli interessi maturati in tutti il periodo della sospensione, deve verificarsi una delle seguenti ipotesi: fine del rapporto di lavoro (fatta eccezione nei casi di licenziamento per giusta causa, risoluzione consensuale, dimissioni o risoluzione per il raggiungimento dei requisiti che danno diritto a pensione di vecchiaia o anzianità); fine dei rapporti di lavoro disciplinati dall’articolo 409 comma 3 del codice di procedura civile (fatta eccezione per i casi di risoluzione consensuale o recesso per giusta causa da parte del datore di lavoro o non per giusta causa da parte del lavoratore); morte o riconoscimento di un grave handicap per chi è titolare del mutuo.

Inoltre, fino ad aprile 2022 possono acceder al Fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno. In ogni caso, per accedervi è necessario rivolgersi direttamente alla banca che ha erogato il mutuo che, in presenza dei requisiti, è obbligata a sospenderlo.

Venendo infine all’emergenza covid, il dl Sostegni Bis ha prorogato fino al 31 dicembre la possibilità di accesso al Fondo anche ai lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, ai titolari di mutui con importi fino a 400mila euro e ai lavoratori autonomi che nel trimestre successivo a febbraio 2020 hanno registrato una perdita del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo precedente.

Mutuo prima casa: il Fondo di Garanzia per gli under 36

Domande al via dal prossimo 24 giugno e fino al 30 giugno 2022 per l’accesso al bonus prima casa, altrimenti detto Fondo di Garanzia. Quest’ultimo fu introdotto già nel 2014, ma la novità di quest’anno è che presentando subito domanda lo Stato arriva a garantire fino all’80% della somma richiesta, quando invece prima la percentuale si fermava al 50.

Possono accedervi tutte le giovani coppie, sia sposate che conviventi, di cui almeno un membro con meno di 36 anni, le famiglie composte da un solo genitore e da un figlio minore, gli under 36 titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Oltre a questi, sono necessari altri requisiti. Bisognerà infatti dimostrare di avere un valore ISEE inferiore a 40mila euro e che il rapporto tra l’importo del finanziamento e il costo dell’immobile non superi l’80%. Altro requisito fondamentale, che non si risulti già proprietari di altri immobili, fatta eccezione di quelli ereditati dopo la morte dei parenti.

Il mutuo acquisto prima casa, se si decide di accedere al Fondo, può essere richiesto per un massimo di 250mila euro, spalmabili da 15 a 30 anni e utilizzabili anche per la ristrutturazione sempre dell’immobile destinato a prima abitazione.

Infine, gli immobili per cui si fa richiesta devono essere adibiti ad abitazione principale, senza le caratteristiche di lusso (vedi decreto Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969) e non appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per avere le idee ancora più chiare sul Fondo di Garanzia gestito da Consap per l’acquisto della prima casa, potrebbe tornare particolarmente utile guardare questo video realizzato dallo youtuber Giuseppe Legrottaglie.

Mutuo prima casa: nel dl Sostegni Bis anche altre agevolazioni per gli under 36

Stop alle tasse sul mutuo prima casa. Ebbene sì, il decreto Sostegni Bis cancella anche quelle per i giovanissimi che decidono di investire sul mattone.

Anche detto bonus prima casa rafforzato, l’agevolazione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022 e prevede, per tutti i ragazzi che dimostrano un valore ISEE inferiore a 40mila euro, l’esenzione dalle imposte di registro e da quelle ipotecaria e catastale. Un aiuto non da poco viste le cifre di cui stiamo parlando.

Inoltre, se la compravendita è soggetta a IVA, allora viene attribuito un credito d’imposta di cifra corrispondente all’imposta che è stata versata al momento dell’acquisto, utilizzabile anche per il pagamento dell’Irpef o per il versamento di altre imposte in compensazione.

Ancora, sempre il decreto Sostegni Bis e sempre in favore dei giovani che al momento dell’acquisto non hanno ancora compiuto 36 anni, ha introdotto anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva sul mutuo.

Mutuo prima casa: i dubbi sollevati su alcuni punti poco chiari

Ricapitolando, il dl Sostegni Bis ha previsto importanti agevolazioni per l’acquisto prima casa degli under 36. Tuttavia, in queste ore, il Sole 24 Ore ha pubblicato un’analisi in cui ha sollevato dei dubbi circa dei passaggi poco chiari delle norme. Sono in tutto sette i punti evidenziati da il Sole, che potrebbero addirittura portare a “effetti probabilmente imprevisti, quanto un po’ paradossali".

In particolare, viene preso in considerazione il passaggio in cui la norma stabilisce che le compravendite che avvengono tra privati, e quindi non imponibili di IVA, portano a zero le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Se invece la compravendita avviene tra un privato e un’impresa edilizia, quindi imponibile di IVA, allora il compratore matura un credito di imposta non rimborsabile, mentre l’agevolazione azzera l’imposta sostitutiva (quelle di registro, ipotecaria e di bollo).

Il primo punto critico evidenziato dalla testata di Confindustria sta proprio in questo passaggio. Infatti, l’aver omesso il limite ISEE di 40mila euro anche sulle compravendite soggette a IVA porterebbe a un vantaggio equivalente al 4% del costo dell’immobile, un vantaggio decisamente più alto rispetto a quello che si avrebbe sull’imposta di registro.

La norma non fa assolutamente cenno all’eliminazione delle imposte di bollo e delle tasse ipotecarie, le quali varrebbero 320 euro per ogni atto per cui non si paga l’imposta di registro proporzionale.

Il terzo punto invece entra nel dettaglio della coppia richiedente. In caso di cointestazione, si creerebbe un vero paradosso se uno dei due non avesse i requisiti per poter accedere agli incentivi. L’agevolazione andrebbe applicata soltanto sulla parte riconducibile a chi dei due i requisiti invece li ha.

Ancora: il beneficio esclude chi ha già compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato l’atto di acquisto perché la norma fa espressamente riferimento agli under 36.

Quinto punto: non sono detassati tutti i contratti preliminari. Per cui, anche se si accede al bonus, bisognerà comunque pagare l’imposta di registro al 3% per gli acconti e allo 0,50% per le caparre confirmatorie, l’imposta ipotecaria di 200 euro, l’imposta di bollo di 155 euro e la tassa ipotecaria di 35 euro.

Sesto punto: l’agevolazione mutuo prima casa under 36 di fatto scavalca quella che concede il credito d’imposta se si vende una casa e se ne riacquista un’altra perché di fatto si è già usufruito dell’azzeramento di queste tasse.

Settimo e ultimo punto: il decreto Sostegni Bis non fa alcun cenno alle pertinenze come cantine o soffitte, dunque è quanto mai legittimo che venga sollevato un dubbio sulla validità dell’agevolazione anche sull’acquisto di queste parti. In genere si ritiene di sì, ma un vuoto normativo può sempre generare qualche contenzioso.

Mutuo prima casa: come ottenerlo fino al 100%

Un mutuo che arrivi al 100% è previsto soltanto per poter finanziare l’acquisto della prima casa e precisiamo che si tratta di mutui ipotecari e non di mutui fondiari proprio perché, secondo le direttive della Banca d’Italia, i secondi possono finanziare fino all’80%, quota che è stata raggiunta dall’ampliamento del Fondo Garanzia come previsto dal dl Sostegni Bis dell’esecutivo Draghi.

Il mutuo al 100% viene spesso offerto come soluzione ai più giovani e molto meno alle persone più avanti con l’età, perché prevede un tempo di ammortamento che arriva fino a 40 anni, quando invece normalmente per gli altri mutui questo si aggira intorno ai 30 anni.

Tuttavia, è chiaro che per ottenere un mutuo di questo tipo bisogna offrire alla banca molte più garanzie e di conseguenza i tassi saranno più alti perché il rischio assunto dalla banca nell’erogazione di questo tipo di mutuo è maggiore rispetto a quando eroga una soluzione classica. In primis, sicuramente l’istituto bancario chiederà si firmare una polizza fidejussoria sul 20% che eccede rispetto alla quota dell’80% prevista normalmente.

Avere un contratto di lavoro stabile è poi una priorità, chi invece è precario potrà chiedere a un parente di fargli da garante o, in alternativa, può accedere al Fondo di Garanzia gestito da Consap.