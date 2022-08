Nuovo Bonus 800€ al mese per un anno a questi uomini solo con 3 requisiti: come funziona

Nuovo Bonus 800 euro al mese pronto per la partenza. Non solo le mamme al centro del programma di aiuti stilato dalla Ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti. Destinatari del contributo alcuni cittadini che potranno ricevere ben 9.600 euro all’anno rispettando solo 3 requisiti. Ecco chi sono questi fortunati uomini, come funziona la misura e come fare domanda per beneficiare dell’assegno.

Nuovo Bonus 800 euro pronto per la partenza. Non solo le mamme al centro del programma di aiuti stilato dalla Ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti. Destinatari del contributo saranno alcuni cittadini che potranno ricevere ben 9.600 euro all’anno rispettando solo 3 requisiti. Vediamo subito chi sono questi fortunati uomini, come funziona la misura e come fare domanda per beneficiare dell’assegno.

In tutto il biennio dominato dalla pandemia da Covid-19 non sono mancati i sostegni a favore dei nuclei familiari che ancora oggi scontano la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica.

Dopo l’entrata in scena lo scorso gennaio dell’Assegno Unico e Universale non sono mancati i sussidi e le agevolazioni per venire incontro alle famiglie piagate dall’ondata dei rincari dovuta ad un’altra emergenza: la guerra Russia Ucraina.

In questo contesto di crisi va ad aggiungersi un nuovo contributo particolarmente interessante, capace di far tirare un sospiro di sollievo in più alle famiglie con figli a carico: il Bonus 800 euro.

La novella misura, di durata annuale, per un ammontare complessivo di 9.600 euro, è stata introdotta sì a sostegno della famiglia, ma viene erogata nel caso il cui non si riesca a pagare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge.

Se ne deduce che non tutte le famiglie italiane con figli a carico potranno beneficiare del Bonus 800 euro, palesemente indirizzato a specifici nuclei familiari. Per la precisione, saranno gli uomini i destinatari del contributo messo in campo dall’ex Governo Draghi, ma non tutti.

Vediamo subito in cosa consiste il nuovo Bonus 800 euro al mese, chi sono questi fortunati beneficiari, quali sono i 3 requisiti da rispettare per poter presentare domanda d’accesso al contributo e come funziona.

Ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Nuovo Bonus 800€ al mese per un anno a questi uomini solo con 3 requisiti: come funziona

Senza perdere altro tempo, cerchiamo di dare una risposta alla seguente domanda: chi sono i beneficiari del nuovo Bonus 800 euro e quali sono i 3 requisiti da possedere per ottenere dell’assegno mensile?

Dopo aver riscritto l’intero testo ed aver inserito alcuni emendamenti, la norma attuale prevede che i beneficiari del nuovo Bonus di 800 euro al mese siano gli uomini, padri separati, tenuti al mantenimento proprio e dei figli se minorenni, oppure se maggiorenni affetti da gravi handicap, conviventi, a cui non è stato versato l’assegno di mantenimento (complessivo o una parte dello stesso) per ragioni imputabili al padre inadempiente.

Passiamo, ora, ai 3 requisiti da rispettare. Come prima cosa, a questi uomini, padri separati, è richiesto un reddito inferiore o pari a 8.174 euro. Superata tale soglia non si ha diritto al Bonus.

Gli 800 euro al mese andranno a chi ha subito una contrazione o interruzione del lavoro, per almeno 90 giorni, dall’8 marzo 2020. In alternativa, ai genitori che hanno subito un calo reddituale, sempre riferito al 2020, di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente (2019).

L’ultimo dei 3 requisiti riguarda l’assegno di mantenimento: dai beneficiari del contributo sono esclusi tutti coloro che hanno ricevuto, anche parzialmente, il suddetto assegno nel periodo che va dall’8 marzo 2022 al 31 marzo 2022.

Perché il primo testo del nuovo Bonus 800 euro al mese è stato bocciato?

Vista la categoria di uomini a cui si rivolge il contributo, vale a dire i padri, e i 3 requisiti da rispettare per accedere al contributo, è importante sottolineare che tutti i dettagli riguardanti la misura sono contenuti nel decreto attuativo ancora in attesa delle 3 firme dei Ministri per le Pari opportunità, Giustizia ed Economia.

In verità, il Bonus 800 euro era stato messo nero su bianco nel Decreto Sostegni di maggio 2021. Poiché la norma che ne regolava il funzionamento fu dichiarata inapplicabile, è stato necessario procedere alla sua riscrittura.

Partiamo dalla prima versione della norma.

Quella ritenuta inapplicabile, fissava come beneficiari del contributo i padri separati o divorziati senza prendere in considerazione le coppie di fatto. Inoltre, prevedeva l’erogazione del Bonus 800 euro direttamente al genitore e non ai figli i quali hanno diritto a ricevere dallo stesso l’assegno di mantenimento.

Il testo della norma è stato poi, rivisitato per intero proprio per evitare qualsiasi pericolo.

Come fare domanda per il Bonus 800 euro

Trattandosi di un contributo nuovo di zecca, non è possibile conoscere con certezza la procedura da seguire per richiedere il Bonus di 800 euro al mese.

Tutti i dettagli verranno definiti non appena il Dipartimento per le politiche della famiglia renderà noto l’avviso contenente le specifiche tecniche sul proprio sito internet ufficiale.