Nuovo bonus con ISEE fino a 50.000 euro: sta per arrivare un voucher da 600 euro per tutti. Sta infatti per essere attivato un nuovo voucher, che avrà un tetto massimo pari a 600 euro totali, e che potrà essere richiesto anche con ISEE alto. In questo articolo ci occuperemo di questo nuovo bonus in arrivo, scoprendone dettagli, beneficiari e modalità di accesso.

Nuovo bonus con ISEE fino a 50.000 euro: sta per arrivare un voucher da 600 euro per tutti.

Grazie al nuovo Decreto Milleproroghe 2022, tantissimi bonus già previsti ma non ancora attivati sono stati confermati.

Ne è un esempio il bonus patente, che consentirà di ottenere fino a 2.500 euro per il conseguimento della patente C.

Ma quella legata alla patente è solo una delle agevolazioni che il Governo Draghi ha deciso di concedere e confermare grazie al Milleproroghe.

Sta infatti per essere attivato un nuovo voucher, che avrà un tetto massimo pari a 600 euro totali, e che potrà essere richiesto anche con ISEE alto.

Si tratterà di una delle agevolazioni che, molto più di altre, sarà strettamente collegata alle conseguenze della pandemia e all’emergenza sanitaria.

In questo articolo ci occuperemo di questo nuovo bonus da 600 euro, scoprendone dettagli, beneficiari e modalità di accesso.

Nuovo bonus da 600 euro anche con ISEE alto: perché?

Per prima cosa, è interessante analizzare i retroscena che hanno portato all’introduzione di questo voucher da 600 euro.

Il bonus, chiamato ufficialmente bonus psicologo, sarà concesso per contrastare tutti i problemi psicologici che la pandemia ha lasciato “come eredità” ai cittadini italiani.

Indubbio, infatti, che l’isolamento sociale abbia avuto effetti negativi sulla salute psichica degli italiani, costretti non solo a restare reclusi in casa, ma anche al mantenimento delle distanze di sicurezza.

La discussione circa l’introduzione di questo nuovo bonus in forma di voucher si è in realtà protratta per mesi. Era stato previsto di inserirlo in Legge di Bilancio 2022, inserimento che però, alla fine, non è stato confermato.

Ma la situazione psicofisica della maggior parte degli italiani parla chiaro. Il Covid-19 continua a far danni, non soltanto per la pandemia che è stato in grado di scatenare, ma anche per via della sua capacità di minare il benessere psichico delle persone.

Per tali ragioni ed alla luce del crescente disagio psicologico in cui versano moltissimi italiani, il decreto Milleproroghe 2022, alla fine, ha confermato l’agevolazione per l’anno corrente.

Nuovo bonus da 600 euro: dettagli e caratteristiche del voucher

Cerchiamo adesso di capire in cosa consisterà, esattamente, il nuovo bonus psicologo 2022.

Come già accennato, l’agevolazione verrà conferita molto probabilmente in forma di voucher, che servirà a pagare delle sedute psicologiche.

Ovviamente, per potersi ritenere valide, le sedute andranno svolte presso psicoterapeuta privato e regolarmente iscritto al relativo albo, pena l’esclusione dalla percezione del voucher.

Il voucher da utilizzare per le sedute di psicoterapia avrà un valore massimo di 600 euro.

Come tale cifra verrà suddivisa esattamente è ancora da discutere. Secondo alcune fonti vicine all’esecutivo, comunque, grazie al nuovo bonus da 600 euro si potranno saldare fino ad un massimo di dodici sedute.

Sarà probabilmente stabilito anche un tetto massimo di agevolazione per singola seduta. Infatti, è quasi certo che, per ogni seduta, verranno agevolati fino a 50 euro massimi in totale.

Compito di accertare l’effettiva situazione di disagio psicologico sarà quasi sicuramente del medico di base. Infatti, al medico di famiglia spetterà l’individuazione di eventuali disturbi psicologici causati dallo stress post pandemia.

Per finanziare il nuovo bonus con ISEE alto, il DL Milleproroghe ha stanziato ben 10 milioni di euro totali.

Bonus da 600 euro: la questione dell’ISEE

Per poter accedere al bonus da 600 euro che consentirà di ottenere un voucher atto a saldare le sedute presso uno psicologo privato, come detto, occorrerà rispettare un requisito fondamentale.

Ci riferiamo all’ISEE familiare, che non può essere superiore ai 50.000 euro.

Dunque, non possiamo definire il bonus psicologo come un’agevolazione riservata solamente a coloro che possono presentare un modello ISEE con limite reddituale basso.

Tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli esatti dell’attribuzione del bonus psicologo.

Sebbene si parli di un voucher da 600 euro totali, non è detto che tutti ricevano tale somma. Dato che la dotazione stanziata per l’ottenimento del bonus in questione è di 10 milioni di euro, le somme potrebbero essere ridimensionate.

E, in particolare, il nuovo bonus potrebbe funzionare esattamente come tante altre agevolazioni attualmente attive (un esempio? Il bonus nido). In molti casi, infatti, all’aumentare del reddito le cifre dei bonus diminuiscono sensibilmente.

Dobbiamo quindi aspettarci che il bonus psicologo non sia uguale per tutti? Molto probabile, ma per avere la certezza dovremo ancora attendere.

Il nuovo bonus da 600 euro non è infatti ancora stato attivato: si attende decreto specifico per renderlo operativo.

In tale decreto, di certo, saranno fornite le istruzioni operative e gli importi esatti del bonus psicologo all’aumentare del reddito.

Bonus psicologo da 600 euro: come si ottiene?

Non abbiamo ancora parlato, tra le altre cose, delle modalità previste per richiedere il nuovo bonus da 600 euro.

Questo perché le domande non sono ancora accessibili, dato che manca il decreto che renda operativa la misura.

Quindi, in questo momento, non abbiamo ancora alcuna informazione esatta circa le modalità di assegnazione e/o richiesta per accedere al bonus psicologo.

Come si accennava, è quasi certo che i medici di famiglia avranno un ruolo fondamentale nell’individuazione e nell’assegnazione della misura. Ma non abbiamo, purtroppo, altre informazioni maggiormente dettagliate in merito.

Maggiori dettagli verranno forniti tramite apposito decreto interministeriale, che sarà emanato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia.

Per certo, però, sappiamo che per accedere alla misura si dovrà presentare un disturbo psicologico certificato, e che al momento dell’assegnazione dei voucher verrà data priorità ai giovani under 35.

In effetti, la fascia d’età 18-35 anni è quella che, per il corrente anno 2022, risulta maggiormente agevolata.

Dei bonus riservati ai giovani entro i 35 anni ne abbiamo ampiamente parlato nel seguente articolo, di cui consigliamo la lettura:

Bonus giovani senza ISEE: misure per tutti, sotto i 35 anni!

In ogni caso, anche se ai giovani verrà attribuita la priorità di accesso al bonus psicologo, l’agevolazione sarà comunque accessibile a tutte le età.

Nuovo bonus da 600 euro: verso una misura strutturale

Anche se, purtroppo, il nuovo bonus psicologo 2022 non è ancora attivo, una cosa è certa: molto probabilmente l’agevolazione diventerà strutturale.

Di questa possibilità se ne è occupato, in un recente articolo, InvestireOggi.it. Il Governo sembra infatti al lavoro per rendere disponibile la misura non solo per il 2022, ma anche per i prossimi anni.

Secondo quanto dichiarato dalla senatrice Elisa Pirro, occorre infatti pensare a delle agevolazioni strutturali che consentano ai cittadini italiani di poter fruire di prestazioni psicologiche. Si tratterebbe dunque di una misura che andrebbe oltre la pandemia.

Un bonus psicologo strutturale significherebbe che, in altre parole, l’agevolazione potrebbe diventare permanentemente disponibile. Non necessiterebbe proroghe annuali tramite la Legge di Bilancio, almeno fino ad eventuale soppressione.

Al momento, comunque, sembra ancora prematuro di parlare di bonus psicologo strutturale.

Certo è che, però, questo nuovo bonus da 600 euro vedrà finalmente la luce nel 2022. Non ci resta altro da fare che attendere il decreto interministeriale che lo attivi e lo renda ufficialmente fruibile agli aventi diritto.