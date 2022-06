Nuovo bonus psicologo per bambini e ragazzi dai 6 ai 21 anni. La Regione Lazio apre la procedura per l’invio delle domande online a partire dal 22 giugno. Voucher fino a 1.000 euro per risparmiare sui servizi di supporto psicologico. Tutti i dettagli.

È in arrivo un nuovo bonus psicologo, stavolta indirizzato in particolare a bambini e ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 21 anni.

Si tratta dell’iniziativa della Regione Lazio che offre la possibilità, ai giovani residenti sul territorio regionale, di risparmiare sui servizi di supporto psicologico grazie all’erogazione di voucher fino a un massimo di 1.000 euro.

Il bonus va ad aggiungersi alla misura a livello nazionale che ha l’obiettivo di sostenere i cittadini, specialmente coloro che fanno parte di famiglie a basso reddito, di avere libero accesso ai servizi psicologici e coprire con i voucher il costo di una parte delle sedute.

Anche nel caso del nuovo bonus psicologo della Regione Lazio l’intento è potenziare i servizi psicologici, tenendo conto soprattutto delle conseguenze della pandemia che, oltre ad aver peggiorato la situazione economica di molte famiglie, hanno anche impattato negativamente sulla psiche dei più giovani.

Tra gli obiettivi del nuovo contributo c’è la prevenzione. Grazie all’erogazione dei voucher si aprirà la possibilità di creare dei punti di riferimento per i ragazzi in modo da intercettare forme iniziali di disagio psicologico.

La domanda per ottenere i voucher può essere presentata sulla piattaforma dedicata, al momento ancora in fase di attivazione. Gli interessati potranno, infatti, cominciare a inviare richiesta a partire da mercoledì 22 giugno 2022.

Vediamo come inviare domanda, come funziona e a quanto ammonta il nuovo aiuto della Regione.

Nuovo bonus psicologo dalla Regione Lazio: tutti gli obiettivi

Con il Programma Regionale Fondo Sociale Europeo 2021-2027, la Regione Lazio mette in campo un nuovo aiuto che condivide gli stessi obiettivi della misura nazionale, fortemente richiesta dai cittadini, per l’erogazione di voucher per i servizi di supporto psicologico e il potenziamento delle strutture territoriali.

Stiamo parlando del bonus psicologo, inizialmente escluso dalla Legge di Bilancio, e successivamente reinserito nel Milleproroghe, grazie a una petizione che ha raggiunto un alto numero di firmatari in poche settimane.

Ora, ad affiancare la misura nazionale, c’è l’intervento della Regione Lazio che ha messo in campo circa 2,5 milioni di euro in favore dei più giovani, in particolare per bambini e ragazzi tra i 6 e i 21 anni, benché la soglia potrebbe essere alzata e comprendere i giovani fino all’età di 26 anni.

Anche in questo caso, si tratta di un intervento che persegue due diversi obiettivi:

il primo è garantire dei voucher che vadano a coprire il costo di una parte delle sedute presso uno specialista; il secondo è rafforzare e potenziare le strutture e i servizi territoriali per la tutela della salute mentale.

Il nuovo bonus psicologo ha lo scopo di prevenire peggioramenti del quadro psicologico mediante la gestione di difficoltà transitorie e valutare, dopo gli interventi previsti, l’eventuale presa in carico da parte del servizio territoriale più appropriato.

La scelta di indirizzare l’aiuto a bambini e ragazzi deriva dalle analisi sui dati post-pandemia. In effetti, le misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, così come la DAD (didattica a distanza), hanno impattato negativamente sulla vita di bambini e adolescenti, innalzando il rischio di disturbi mentali e raddoppiando l’incidenza di depressione e ansia fra gli adolescenti.

Come funziona il bonus psicologo della Regione Lazio e importi: fino a 1.000 euro per ragazzi e bambini

Con il nuovo bonus psicologo, ragazzi e bambini potranno accedere ai servizi di supporto psicologico risparmiando sul costo dello stesso. In particolare, i voucher erogati potranno coprire le sedute rientranti in due tipi di interventi:

interventi di primo livello di consultazione e diagnosi; primo livello di abilitazione-riabilitazione e sostegno.

Il primo tipo di intervento potrà garantire un percorso di 4 sedute della durata di un’ora ciascuno, mentre con i secondi si potrà avere accesso a ulteriori 8 oppure 16 sedute (sempre di un’ora ciascuno).

L’importo del bonus psicologo della Regione Lazio è stato stabilito tenendo conto del costo standard orario (50 euro all’ora). L’importo massimo del bonus è 1.000 euro, utilizzabili sia per gli interventi di consultazione che per gli interventi di abilitazione-riabilitazione e sostegno.

Bonus psicologo Regione Lazio: requisiti e soglie ISEE

A differenza del bonus psicologo nazionale, nato per sostenere i cittadini di tutte le età, quello della Regione Lazio ha un target più ristretto. Si tratta, infatti, di voucher concessi in favore dei più giovani (categoria che maggiormente ha risentito delle conseguenze psicologiche a causa di restrizioni e limitazioni durante il periodo di emergenza).

In particolare, a poter richiedere i voucher per risparmiare sui servizi sono i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 21 anni che risiedono in Lazio. Questi, inoltre, devono essere regolarmente iscritti a percorsi di istruzione primaria di primo o secondo grado, istruzione secondaria, all’università, accademie o al sistema regionale della formazione professionale IeFP.

Così come per il contributo a livello nazionale, anche per ottenere il bonus psicologo della Regione Lazio è richiesta la presentazione della certificazione ISEE (o ISEE minorenni se si tratta di genitori non conviventi). In questo caso, il valore dell’ISEE non deve essere superiore a 40.000 euro.

Come richiedere il nuovo bonus psicologo della Regione Lazio: tutti gli step per la domanda online

Il bonus psicologo della Regione Lazio non può ancora essere richiesto. Le domande per ottenere il contributo possono essere inviate a partire da mercoledì 22 giugno 2022.

Una volta che sarà aperta la procedura per l’invio delle richieste, sarà possibile collegarsi alla piattaforma apposita e richiedere i voucher mediante domanda online.

Per fare domanda del bonus, il richiedente dovrà innanzitutto registrarsi alla piattaforma ed effettuare l’accesso. Durante la fase di compilazione verranno poi richieste alcune informazioni e documenti da allegare. In particolar modo, alla domanda online vanno allegati:

la copia del documento d’identità del richiedente e del destinatario (quindi, nel caso di domanda per minore, il documento del genitore richiedente e del figlio minorenne); modello di richiesta rilasciato dal medico generico/pediatra; documento che attesti l’iscrizione del destinatario a un percorso formativo (tra quelli citati nel precedente paragrafo); certificazione ISEE.

Come ottenere il bonus psicologo della Regione Lazio e dove trovare maggiori informazioni

Una volta inviata la domanda, si dovrà attendere la pubblicazione dell’elenco delle domande approvate. Da quel momento, si hanno a disposizione 30 giorni per attivare il servizio (l’attivazione avviene mediante la medesima piattaforma).

Ci saranno, poi, 60 giorni per scegliere lo psicologo al quale affidarsi, mediante l’elenco dell’Albo dei professionisti. Sarà poi lo psicologo ad accedere alla piattaforma e a accettare o meno la richiesta entro 10 giorni.

Per chiarire dubbi, ottenere maggiori informazioni o avere chiarimenti in merito al nuovo bonus psicologo nel Lazio, la Regione mette a disposizione diversi canali per eventuali chiarimenti. Il consiglio è collegarsi al sito della Regione e, in particolare, consultare l’avviso pubblico del 3 giugno oppure consultare la piattaforma efamily nella sezione dedicata proprio al bonus psicologo.

Infine, è anche possibile richiedere ulteriori informazioni telefonicamente, chiamando al Contact Center (al numero verde 800 279 948) attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.