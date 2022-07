Potrebbe arrivare a breve un nuovo bonus TV per alcune categorie di cittadini. Con le agevolazioni ancora disponibili e con il nuovo bonus in favore dei pensionati ormai partito, si parla di una nuova agevolazione per facilitare il passaggio alla TV digitale. Ad annunciarlo, il ministro dello sviluppo economico.

L’annuncio arriva in concomitanza con il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) che annuncia la conclusione della prima fase che ha visto la riorganizzazione delle frequenze televisive. Fase che ha interessato, durante il corso del 2022, tutte le Regioni italiane, a partire dalla Sardegna e concludendosi con la Campania (per la quale il processo di refarming si è concluso lo scorso 28 giugno).

Si tratta solo di uno degli step del passaggio verso la nuova TV digitale che dovrà concludersi definitivamente entro gennaio del prossimo anno.

Un passaggio, questo, che avrebbe potuto creare dei disagi ai cittadini, specialmente coloro che non erano pronti per affrontare una spesa “improvvisa” per acquistare un nuovo televisore o un nuovo decoder compatibili con le nuove tecnologie.

È proprio per questo motivo che il governo ha messo a disposizione diverse agevolazioni che permettono di risparmiare sull’acquisto di nuovi apparecchi e che, in alcuni casi, vanno incontro alle fasce della popolazione che potrebbero dover affrontare, oltre ai problemi economici, anche disagi tecnici.

In particolare, sono i cittadini che vivono nelle zone montane ad aver incontrato maggiori difficoltà. È già dal mese di gennaio, infatti, che i residenti delle piccole comunità montane hanno affrontato i disagi derivanti dallo switch off.

Si conclude la prima fase del passaggio alla TV digitale: il Mise ricorda la possibilità di richiedere i bonus TV

Con il comunicato, pubblicato l’8 luglio sul sito ministeriale, il Mise annuncia la conclusione della riorganizzazione delle frequenze televisive.

Un lungo percorso, come già accennato, che porterà l’Italia verso la nuova TV digitale e che ha richiesto, da parte del governo, un’attenzione verso i cittadini, in particolare verso coloro che si trovano in situazioni di disagio economico oppure coloro che non hanno particolare dimestichezza con la tecnologia.

Proprio per far fronte a possibili problemi legati alle diverse fasi dello switch off, il governo ha dunque messo a disposizione delle agevolazioni per permettere ai cittadini di affrontare i cambiamenti con maggiore serenità.

Fino a quando è possibile richiedere le agevolazioni

Possibilità, questa, che passa per i bonus TV resi disponibili fino al 31 dicembre di quest’anno. La possibilità di usufruire di tali benefici, però, potrebbe esaurirsi prima di questa data, dal momento che si tratta di agevolazioni che vengono concesse fino a esaurimento delle risorse.

Per il momento, non sembra esserci problema da questo punto di vista. I soldi ci sono e ancora molti italiani potranno decidere di beneficiare dei bonus per comprare un nuovo televisore o decoder. Tuttavia, è importante ricordare in cosa consistono queste agevolazioni e come vanno richieste.

Quali sono i bonus TV da richiedere fino a dicembre

In particolare, si tratta di 2 preziose agevolazioni, alle quali si è aggiunta una terza possibilità riconosciuta però solo a una particolare categoria di cittadini.

Si tratta di:

• Uno sconto di 30 euro sull’acquisto di un nuovo televisore oppure di un nuovo decoder

• Un bonus del 20% sul prezzo dell’acquisto di un nuovo televisore in seguito alla rottamazione di una TV obsoleta

• Decoder gratuito a domicilio per anziani.

Ognuno di questi bonus presenta requisiti diversi. Per usufruire del primo, per esempio, è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità che non superi i 20.000 euro, mentre per il secondo non è richiesto alcun requisito legato a redditi e patrimoni del nucleo familiare, ma è necessario provvedere alla rottamazione di un vecchio televisore.

Infine, c’è la possibilità di richiedere la consegna gratuita e a domicilio di un decoder compatibile con i nuovi standard trasmissivi. Questa agevolazione è riservata alle persone con età pari o superiore a 70 anni e con una pensione che non superi i 20.000 euro.

Un nuovo bonus TV in arrivo, ma solo per pochi: nuova proposta del Mise

Se da un lato il governo è intervenuto per sostenere cittadini in difficoltà economiche ed anziani nel passaggio alla nuova TV digitale, dall’altro non sembra sia stato in grado di arginare le problematiche riscontrate dai residenti nelle zone montane.

Piccoli Comuni in queste zone hanno, infatti, dovuto fare i conti con il rischio di non poter più vedere i canali nonostante i ripetuti appelli da parte di Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani) che ha segnalato più volte la necessità di un fondo ad hoc per l’adeguamento degli impianti, ma senza successo.

Ora, con il comunicato Mise, il Ministro Giorgetti ha annunciato la presentazione in Parlamento di una nuova proposta del Mise: in sostanza, per far fronte alle difficoltà riscontrate nelle zone montane, potrebbe essere in cantiere un nuovo bonus TV per facilitare il passaggio alla nuova TV digitale.

È ancora presto per stabilire se e quando la nuova agevolazione prenderà il via. Per il momento, non resta che attendere novità in merito.