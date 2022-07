Da diverso tempo il prezzo della benzina non fa altro che aumentare, e ora più che mai bisogna cercare di risparmiare. Ad oggi ci sono alcuni dispositivi che riducono i consumi di benzina, ma ovviamente tocca pagare qualcosa, anche se poco. Se proprio non vuoi spendere nulla, per risparmiare benzina basta usare questo semplice tasto ogni giorno. O addirittura due.

Ma ripeto, solo questi. Perché se usi invece altri, che troverai in fondo all'articolo, sprecherai un sacco di carburante.

Per risparmiare benzina basta solo premere questo semplice tasto sul tuo cruscotto

Per un risparmio sicuro sul pieno del carburante, basta usare il tasto del cruise control e avrai il risparmio assicurato.

Si tratta della comune funzione di controllo della velocità, disponibile nella maggior parte dei mezzi tutt'ora in circolazione. Lo trovi sul cruscotto, e se lo clicchi la macchina mantiene una determinata velocità per tutto il periodo della sua attivazione.

Però attenzione. Il vero risparmio non è solo nel cliccarlo e nel farlo funzionare per il tuo viaggio, ma è soprattutto nel tipo di viaggio che vuoi fare.

Se vuoi risparmiare un sacco di benzina per davvero, dovrai attivare il cruise control solo in casi di lunghi viaggi, tipo quelli in superstrada o in autostrada.

In tratti come questi si può tenere acceso il cruise control e avere il risparmio assicurato. Anche se va detto che, per le autostrade, ci sono trucchi ancora più efficaci per risparmiare benzina.

Ma in casi come strade urbane, incroci, curve e salite improvvise, tenere acceso il cruise control metterebbe sotto sforzo il motore della tua macchina.

Il propulsore della macchina non può mantenere la stessa velocità in caso di arresti improvvisi: si troverebbe in stato di costrizione, e ciò potrebbe creare problemi anche alla componentistica del motore stesso.

Pertanto il consiglio migliore è quello di staccarlo nei tratti urbani. Così facendo, con lo stesso tasto hai un modo per risparmiare benzina due volte:

da acceso, nei tratti autostradali e superstradali,

nei tratti e da spento, nei tratti urbani.

Ma non è solo questo l'unico tasto che ti permette di risparmiare un sacco di benzina. Ce n'è appunto un altro che può contribuire a ridurre i consumi e a farti risparmiare diversi soldi a fine mese.

Utilizza anche questo tasto per avere un doppio risparmio

Oltre al pulsante del cruise control, puoi risparmiare benzina anche con il tasto Eco.

Si tratta di un pulsante che permette di ottimizzare il risparmio di carburante riducendo parzialmente le prestazioni dell'auto. Come il cruise control, il risparmio è possibile solo se lo si usa bene, e in contesti precisi.

Se attivi la modalità Eco durante una guida in autostrada o in superstrada, le prestazioni sono contenute, ma il risparmio è minimo. Invece, usando l'Eco nei tratti di strada urbani, potrai ridurre anche di un litro il tuo consumo medio per chilometro. E anche di più se è dotata di cambio automatico.

Questo perché la modalità Eco incoraggia alla guida "frugale", riducendo la velocità di crociera e le prestazioni del motore. Potrai fare un po' più tardi al lavoro, al tuo appuntamento o al tuo ritrovo con amici, ma almeno non dovrai spendere qualche decina di euro in più nel pieno carburante.

E a differenza del cruise control, la modalità Eco non crea alcun problema al motore se viene lasciato sempre acceso. Certo, non avrai un grande risparmio, e viaggerai ad una velocità meno contenuta, ma se il tuo motore lo permette puoi tenere entrambi i pulsanti accesi e massimizzare il risparmio del carburante.

Addirittura, proprio per incoraggiare a questo genere di guida "frugale", in alcuni modelli è possibile avere anche un display dei consumi, in tempo reale. Così saprai sempre quanto stai risparmiando di benzina grazie alla modalità Eco.

Ovviamente, dove ci sono tasti che ti permettono di risparmiare benzina, ce ne sono altri che fanno l'esatto opposto.

Evita assolutamente di premere questi tasti se non per necessità

Ci sono tasti che ti fanno invece consumare un sacco di benzina, e forse qualcuno già lo conosci.

Uno di questi è il pulsante per l'aria condizionata. D'estate è un must, ma ti consigliamo di limitarne l'uso il più possibile, altrimenti tutto ciò graverà sul tuo pieno carburante.

Altro pulsante da evitare è quello relativo al pulsante EV.

E' una modalità disponibile nelle auto ibride al momento, e permette di muoversi quando la velocità non è mai troppo alta. Ovvero quando si è in strade urbane.

In tutte le altre strade, questo pulsante farà scaricare la parte alimentata dalla batteria del motore ibrido. Dopo pochi chilometri la tua macchina dovrà utilizzare il motore termico, e quindi cominciare a consumare più del necessario.

Altro pulsante da evitare assolutamente è quello d'emergenza, o meglio conosciuto come "quattro frecce". E' il pulsante che si preme quando c'è appunto un'emergenza, tipo un'avaria del motore.

Se lo usi per una semplice frenata, o per una sosta non autorizzata, non solo rischi una sanzione da parte del vigile, ma consumi elettricità. E quindi mette sotto pressione il motore, che consuma altra benzina.

Questo vale per tutti i dispositivi elettrici. Se non usati in caso di necessità, produci solo un consumo extra.