Arriva un ricco bonus per l’Università: 700 euro per l’iscrizione riconosciuti agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie a basso reddito. Pochi i requisiti per ottenerlo. Ecco come funziona e chi ne potrà beneficiare.

In Italia esistono diverse agevolazioni che hanno l’obiettivo di incentivare l’istruzione e, soprattutto, di renderla accessibile a tutte le famiglie italiane, con una particolare attenzione per quelle che si trovano in difficoltà economiche.

Iscriversi all’Università, in effetti, non è semplice per tutti gli studenti. Le spese sono elevate, non solo quelle legate all’iscrizione, ma anche eventuali costi che si trovano a fronteggiare gli studenti fuorisede. Il rischio, dunque, è che, studenti meritevoli rischino di non poter proseguire gli studi.

È per questo motivo che alcune Regioni italiane mettono in campo, ogni anno, aiuti economici che hanno lo scopo di tendere una mano alle famiglie e permettere ai giovani di continuare gli studi.

Anche nel 2022 iniziative di questo tipo saranno disponibili. In particolare, una Regione mette in campo un bonus di 700 euro proprio per gli studenti meritevoli. Vediamo di cosa si tratta.

Dalla Regione bonus università per studenti meritevoli e non solo

Tra le iniziative che hanno l’obiettivo di incentivare l’istruzione, nel 2022 verrà messa in campo una nuova misura che consentirà, agli studenti che hanno conseguito il diploma e intendono continuare gli studi, di iscriversi all’università.

A presentare la misura è la Regione Lazio. Non è la prima volta che la Regione mette in campo delle risorse per gli studenti meritevoli: l’iniziativa si era già concretizzata nel corso dei precedenti anni, garantendo un bonus di 500 euro a sostegno del pagamento per l’iscrizione all’università.

Non si tratta nemmeno dell’unico bando in favore dei più giovani. La Regione finanzierà diversi interventi con risorse che ammontano, nel complesso, a 13 milioni di euro, oltre che per il sostegno all’iscrizione all’università, anche per la realizzazione di iniziative sportive, letterarie, per laboratori formativi teatrali, nonché per iniziative di orientamento per i giovani.

Bonus università della Regione Lazio: pochi requisiti, ma platea ristretta

Come abbiamo visto, il bonus università rientra tra le iniziative della Regione Lazio. Ciò significa che a poterne beneficiare saranno gli studenti che risiedono sul territorio regionale e che hanno intenzione di iscriversi a una delle università presenti nel Lazio.

Insomma, sebbene l’obiettivo della misura sia quello di offrire maggiori opportunità a tutti, indipendentemente dalla situazione economica, allo stesso tempo la platea dei beneficiari si limita ai residenti.

Per questi ultimi, comunque, non dovrebbero essere molti i requisiti che permetteranno di accedere al bonus di 700 euro (si tratta di ben 200 euro in più rispetto all’importo riconosciuto nei precedenti anni).

Quali sono i requisiti per ottenere il bonus università di 700 euro

Non è ancora possibile confermare i requisiti che gli studenti dovranno possedere per poter ottenere il bonus. Questo perché il bando 2022/2023 non è ancora stato pubblicato.

Nonostante ciò, è possibile analizzare i requisiti richiesti in occasione dell’edizione 2020 per avere una prima panoramica e stabilire se si potrà rientrare nella platea dei beneficiari.

È difficile, infatti, che le condizioni richieste allora non determinano l’accesso alla misura anche per quest’anno. Per esempio, è molto probabile che il voto minimo dell’esame di maturità andrà a incidere sulla possibilità di usufruire del bonus o meno.

Ciò che potrebbe cambiare, invece, è proprio il valore del voto stesso: per il 2020, infatti, il voto minimo per avere accesso alla misura era 91/100. Stavolta, però, la platea dei beneficiari potrebbe restringersi, richiedendo agli studenti di aver superato l’esame con una votazione almeno di 95/100.

Oltre a questo fondamentale requisito, poi, è probabile che rimarranno invariati anche la necessità di avere residenza e domicilio nella Regione Lazio, essere iscritti a una delle università presenti nel Lazio e avere un conto corrente (o carta prepagata) provvisto di IBAN.

Infine, gli studenti dovranno presentare una certificazione ISEE che sia superiore ai 20.000 euro. Questo perché, per gli studenti appartenenti a famiglie con ISEE inferiori a tale cifra, la Regione mette già in campo altre agevolazioni (riduzione o esenzione del pagamento delle tasse universitarie).

Quando arriva il bonus università della Regione Lazio

È molto probabile, dunque, che i requisiti rimangano inalterati (o che possano subire alcune lievi modifiche). Per averne conferma, però, bisognerà aspettare la pubblicazione del bando, nel quale saranno contenute tutte le informazioni essenziali per la partecipazione.

Non è ancora stata fissata una data certa per la pubblicazione del bando, ma con molte probabilità si dovrà attendere il mese di novembre (tenendo sempre conto di quanto successo negli scorsi anni).

Una volta uscito il bando, gli studenti interessati potranno fare domanda per il bonus università entro 30 giorni dalla pubblicazione. Prima di procedere con l’invio della domanda di partecipazione, si consiglia di leggere attentamente i requisiti.