ISEE in scadenza il 31 dicembre 2022. Per avere l’ISEE 2023 e rinnovarlo c’è tempo in relazione all’agevolazione da richiedere. Ecco tutte le scadenze da rispettare per i vari bonus e agevolazioni legate alla situazione reddituale.

Caro vita e aumenti incondizionati dei prezzi preoccupano sempre di più le famiglie italiane. Numerose sono state le agevolazioni e gli incentivi a favore degli italiani che si trovano in stato di bisogno. Moltissimi bonus e contributi, come bonus luce e gas, sono legati alla situazione reddituale del soggetto e vengono erogati solo se si rispettano determinate soglie ISEE.

Ma che cos’è l’ISEE?

Per poter usufruire dei vari bonus erogati dallo stato e dai vai comuni il requisito fondamentale è legato all'Indicatore della situazione economica equivalente, acronimo Isee. Questo indicatore serve a valutare la situazione economica delle famiglie.

L’ISEE, in sintesi è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro relativo della scala di equivalenza derivante dal numero di componenti del nucleo familiare.

Ma qual è la scadenza dell’ISEE? Di solito il modello ISEE ha validità di un anno solare. Può essere richiesto a partire dal 1 gennaio e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno di richiesta.

Per rinnovarlo e presentarlo c’è comunque tempo a seconda dell’agevolazione da richiedere.

Scopriamo insieme queste scadenze e i documenti necessari per richiederle l’ISEE.

Rinnovo ISEE 2023, quando va fatto? Ecco le scadenze da rispettare per tutti i Bonus

Il 31 dicembre 2022 scade l’ISEE. Moltissimi sono gli italiani che si rivolgeranno ai centri di assistenza fiscale e ai comuni per richiedere la certificazione ISEE 2023.

Prima di individuare le scadenze delle varie agevolazioni per cui è necessario presentare l’ISEE aggiornato è necessario capire quali documenti bisogna presentare per poter rinnovare la certificazione.

Per continuare a usufruire di alcune prestazioni assistenziali è necessario rinnovare l’ISEE. Si tratta di quelle agevolazioni che sono legate al mantenimento di determinati requisiti reddituali.

Per poter ottenere la certificazione ISEE 2023 è necessario presentare agli intermediari fiscali tutta la documentazione riguardate la situazione economica patrimoniale e reddituale riferita al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

Agli intermediari, andranno consegnati le certificazioni circa saldi e giacenze medie relativi ai conti correnti aggiornati al 31 dicembre 2021. Per quando riguarda i redditi sono necessarie invece le certificazioni uniche 2022 (riferite al 2021) oppure è possibile presentare le dichiarazione dei redditi di quest’anno.

Come già detto l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è condizione necessaria per accedere ai vari bonus statali e locali, come ad esempio l’assegno unico universale e il reddito di cittadinanza. Ma per presentare l’aggiornamento dell’ISEE 2023 c’è tempo a seconda della prestazione richiesta.

Reddito di cittadinanza, ecco entro quando rinnovare l’ISEE

Il reddito di cittadinanza è un sussidio messo in campo dal governo Draghi è che spetta a coloro che hanno un ISEE in corso di validità inferiore ai 9.360 euro.

Ai fini del reddito di cittadinanza, l’ISEE ha una doppia valenza. Primo, serve a capire se si ha diritto o meno alla prestazione e dopo la relativa soglia ISEE serve per individuare la somma spettante.

Ogni volta che viene rinnovato l’ISSE si ricalcola l’importo erogato. Ciò può provocare una riduzione o l’annullamento del contributo, se la situazione economica migliora oppure ad un aumento dell’importo erogato qualora nell’anno considerato ai fini ISEE c’è un peggioramento della situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente.

Tornando al rinnovo, va detto che come per tutte le agevolazioni l’ISEE scade il 31 dicembre 2022, ma il reddito di cittadinanza continua ad essere erogato fino al 31 gennaio 2023.

Ed è proprio entro il 31 gennaio 2023 che bisognerà procedere con il rinnovo, pena la decadenza dell’agevolazione e la sospensione del reddito di cittadinanza.

La sospensione può essere sospesa solo con la presentazione dell’ISEE 2023 aggiornato e se si rispettano ancora i requisiti necessari.

Assegno unico universale: ecco quando va rinnovato l’ISEE

L’assegno unico universale è l’altra misura legata all’ISEE. Il valore dell’importo erogato per l’assegno unico universale per figli a carico dipende dal valore dell’indicatore.

Per presentare l’ISEE 2023 rinnovato c’è tempo fino a febbraio 2023, perché le mensilità di gennaio e febbraio vengono erogate considerando ancora l’ISEE 2022.

Questo perché l’erogazione del nuovo assegno unico va da marzo a febbraio dell’anno seguente. Per continuare a ricevere l’assegno unico, bisognerà presentare l’ISEE 2023 aggiornato. Se non ci dovesse essere alcuna variazione nella situazione reddituale, non è necessario presentare una nuova domanda e il pagamento avverrà d’ufficio.

Se non si dovesse presentare l’ISEE aggiornato entro febbraio 2023 si continuerà a ricevere l’assegno con importo minimo a seguito della richiesta. L’importo verrà poi aggiornato dopo la presentazione dell’ISEE 2023 se presentato entro il 30 giugno 2023.