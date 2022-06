Se vuoi risparmiare sulla spesa bisogna sapere bene cosa comprare. Basta solo alcuni piccoli accorgimenti e in un lampo avrai risparmiato oltre il 50%! Ma occhio alle offerte e ai coupon, perché in molti casi i supermercati tendono delle trappole! Quindi occhio alla spesa, e soprattutto ai prodotti!

A volte il problema non è tanto il cercare di risparmiare sulla spesa, ma proprio cosa comprare. Con l'inflazione tutti i prodotti sono sempre più costosi, come la semplice frutta, che a inizio anno è arrivata a costare il 20% in più, secondo l'ANSA.

Se non sai proprio come risparmiare sulla spesa, o meglio cosa comprare per ottenere il massimo risparmio possibile, perché non utilizzare le app?

Avevamo visto in un recente articolo su come mangiare bene e spendere poco come le app gratis possono ridurti la spesa settimanale ben sotto i 20 euro. E si parla di app gratuite, che non prevedono alcun pagamento o alcuna sottoscrizione per un abbonamento.

Oltre alle app gratis, ti consiglio di concentrare gli acquisti su alcuni specifici generi alimentari, ancora convenienti nonostante l'inflazione galoppante.

Ma vediamo meglio come risparmiare al meglio sulla spesa prima con le app.

Cosa comprare per risparmiare sulla spesa: ecco una lista di prodotti

Per risparmiare sulla spesa abbiamo visto in articoli precedenti (disponibili alla sezione Risparmio) come in genere il problema derivi non tanto dal prezzo, ma dalla tipologia di prodotti che si acquistano.

Se vuoi sapere cosa comprare per risparmiare sulla spesa devi subito tenere bene a mente il fatto che:

le verdure di stagione hanno costi ridotti rispetto ad altri prodotti agroalimentari;

hanno rispetto ad altri prodotti agroalimentari; i prodotti freschi come carne e pesce hanno costi molto alti per via della lavorazione;

come carne e pesce hanno per via della lavorazione; i prodotti di marca non sempre convengono per rapporto qualità/prezzo.

Sono consigli abbastanza generici, ma già se tieni a mente questi aspetti potrai già risparmiare qualcosa sulla spesa. Se vogliamo essere ancora più pragmatici, un esempio di cosa comprare per risparmiare sulla spesa può essere la seguente lista:

verdura e frutta sfusa,

e frutta sfusa, legumi e tuberi,

e tuberi, cibi separati o a pacchi (mai preconfezionati o pretagliati),

o a pacchi (mai preconfezionati o pretagliati), prodotti di sottomarca,

prodotti a lunga conservazione/scadenza,

a lunga conservazione/scadenza, (se possibile) prodotti di stagione.

Come avrai notato, cibi come pesce o carne non sono stati accennati. E difficilmente potrebbero esserlo, visto che in media un kilo di carne si aggira sui 20-25 euro, così come un kilo di pesce.

Se vuoi puntare a risparmiare sulla spesa, abbiamo qui a tua disposizione una tabella con tutti i prezzi stimati per portare a casa una spesa minima di 20 euro:

Altro consiglio su cosa comprare per risparmiare sulla spesa è quello di limitarsi all'acquisto di prodotti finalizzati alla cucina. Niente prodotti preconfezionati o piatti pronti: il costo in più è dovuto alla prestazione di servizio. Tanto vale risparmiare sulla spesa cucinando personalmente quello che compri.

E se proprio vuoi sempre risparmiare sulla spesa ma non rinunciare ai piaceri della tavola, con i coupon e gli sconti potrebbe non esserci il bisogno di sapere cosa comprare.

Cosa comprare per risparmiare sulla spesa: cerca offerte e coupon! Occhio alle scadenze

I supermercati di solito indirizzano il proprio cliente su cosa comprare per risparmiare sulla spesa. Lo fanno grazie ai volantini, e alle offerte che ti propongono ogni una-due settimane.

Abbiamo visto in un recente articolo come sia possibile evitare il volantino cartaceo e puntare direttamente a quello online, grazie ad app come DoveConviene.

Il problema è che come sistema potrebbe non essere molto congeniale se i prodotti in questione sono delle offerte a breve scadenza, anzi immediata. E' il problema di coupon e offerte:

non sai cosa comprare e vuoi risparmiare sulla spesa ;

; il supermercato ti consiglia dei prodotti in offerta;

in offerta; li compri, ma poi scopri che sono vicini alla scadenza.

Per questo bisogna stare attenti a tutte le offerte, così come ai coupon che vogliono proporti. Ci sono un sacco di siti dove puoi consultare tutti i coupon disponibili al momento, come Groupon o CodiceSconto.

Possono essere utili se ambisci ad una spesa che ti porti a risparmiare anche 500 euro al mese. Ricordiamo però che, oltre ai prodotti, anche il supermercato stesso fa la differenza il più delle volte.

Cosa comprare per risparmiare sulla spesa al discount! Ecco dove si spende fino al 50% in meno!

A volte la domanda giusta non è sempre "cosa comprare per risparmiare sulla spesa", ma "dove". Dove conviene comprare per risparmiare sulla spesa?

La risposta è semplice: al discount. Avevamo già parlato di questa tipologia di operatore GDO (acronimo per Grande Distribuzione Organizzata) in un articolo su come risparmiare sulla spesa, ma in questo caso dobbiamo fare ulteriori precisazioni sui prodotti da acquistare.

Il discount è il miglior modo per avere un effettivo risparmio sulla spesa alimentare, perché i prodotti che propone sono di buona qualità, anche se di sottomarca.

Di norma, quando ci riferiamo ai discount, dovremmo distinguerli tra soft e hard discount, ma la differenza non è così abissale. La differenza sostanziale tra queste due tipologie è più nell'allestimento, nel costo del personale, e anche nella superficie dei negozi.

In pratica il lato contabile e logistico, non quello alimentare. Per questo sempre più gente va a fare la spesa presso amrchi come Eurospin, DPiù, Lidl e (anche se solo nel Centro-Nord) Aldi.

Essendo prodotti da discount, la maggior parte proviene da sottomarche, oppure dal marchio del discount. Come detto, il rischio di avere davanti prodotti non di qualità è irrisorio, ma al peggio il consiglio di base che possiamo darti è quello di fare attenzione a tutti i prodotti a lunga conservazione, o particolarmente "fragili" alle temperature, come:

vini,

bibite,

succhi di frutta,

di frutta, detersivi,

prodotti per la casa.

Ma, ripetiamo, nel corso degli anni il servizio discount ha migliorato notevolmente la qualità, pertanto è sempre più raro ritrovarsi in difficoltà su cosa comprare al discount, anche perché sai già che potrai risparmiare sulla spesa anche del 50%.

Così come se fai la spesa online, grazie a Internet e alle app.

Cosa comprare per risparmiare sulla spesa: prova a farla online! Ecco come

Durante la pandemia da Covid era possibile andare a fare la spesa, almeno finché risultavi negativo. Per tutti coloro che hanno subìto il contagio, hanno dovuto fare la spesa online, grazie alle app dei supermercati.

Adesso che la pandemia sta volgendo al termine, i supermercati non hanno voluto rinunciare a questa tecnologia, e hanno reso le app un modo conveniente per sapere già cosa comprare per risparmiare sulla spesa.

In molti si trovano in difficoltà quando sono al supermercato, perché non sanno davvero cosa comprare, e si lasciano prendere dalle offerte "sconvenienti" e dalle marche più autorevoli, ma anche più costose.

Per questo un ottimo consiglio è quello di usare prima di ogni spesa l'app del proprio supermercato. Come una vetrina digitale, potrai avere già davanti tutti i prodotti che ti servono, così saprai già cosa comprare per risparmiare sulla spesa.

Oltre alle app dei supermercati, ci sono app come DoveConviene che possono fare la differenza per chi si trova in una località piena di diverse catene di supermarket, e non vuole riempire il proprio cellulare con tutte le app dei supermarket.

Con questa sola applicazione potrai avere davanti tutte le offerte e i volantini digitali dei supermercati, anche quelli presenti nella zona dove risiedi.

Addirittura, se vuoi risparmiare sulla spesa anche più del 50% puoi utilizzare Too Good to Go. Con questa app non solo contribuirai all'abbattimento dello spreco alimentare, ma potrai anche portare a casa una spesa molto conveniente, praticamente gratuita.

Anche se, come avevamo visto in questo articolo su come spendere poco, i supermercati possono giocare sporco con questa app. Per cui, occhio a cosa comprare!