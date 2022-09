Anche gli studenti e i lavoratori lontani dal Comune di residenza possono esercitare il diritto di voto: grazie agli sconti per i fuori sede, si può viaggiare su treni, aerei, autobus, e navi a prezzi scontati in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. Ecco quali sono tutte le agevolazioni a cui si ha diritto e come sfruttarle per andare a votare.

Nuovi sconti per gli studenti e i lavoratori fuori sede che decideranno di rientrare a casa per votare alle elezioni del 25 settembre 2022: sono previste tantissime agevolazioni su treni, autobus, aerei e navi per spostarsi e raggiungere il proprio Comune di residenza.

Per combattere l’astensionismo dei giovani, le principali compagnie di trasporto italiane hanno annunciato l’arrivo di sconti e agevolazioni sui biglietti dei treni (Ferrovia dello Stato, Trenitalia, Trenord, Fse, Italo), degli aerei (Ita), degli autobus (Flixbus) e persino delle navi (Grimaldi Lines).

Ecco quindi tutte le agevolazioni e gli sconti che i fuori sede possono richiedere per risparmiare sul viaggio di ritorno a casa per andare a votare alle elezioni 2022.

Sconti ai fuori sede per le elezioni 2022: tutte le agevolazioni

In Italia ci sono almeno 5 milioni di elettori che rischiano di non poter esercitare il proprio diritto di voto in quanto lontani dal proprio Comune di residenza: si tratta di tutti gli studenti (ma anche i lavoratori) che si trovano fuori sede. Come fare in questi casi?

Sono tantissime le agevolazioni e gli sconti che i cittadini fuori sede possono sfruttare per tornare a casa a votare alle elezioni del 25 settembre 2022: dai treni agli aerei, dagli autobus alle navi. Per qualsiasi spostamento sono previsti sconti e riduzioni sui prezzi dei biglietti.

Vediamo quali sono gli sconti per i fuori sede in vista delle elezioni 2022.

Elezioni 2022, sconti sui viaggi in treno per i fuori sede che tornano a casa a votare

Grazie a una convenzione tra il Ministero degli Interni e le compagnie ferroviarie, dal 16 settembre al 5 ottobre 2022 gli studenti o i lavoratori fuori sede possono godere di sconti e agevolazioni sui prezzi dei biglietti dei treni.

Trenitalia ha previsto infatti la possibilità di ottenere uno sconto del 70% sul prezzo dei biglietti per i treni Alta velocità, Intercity, Eurocity Italia-Svizzera, e uno sconto fino al 60% per i treni regionali e interregionali. Sono previste agevolazioni sia per i cittadini provenienti dall’Italia, sia per chi si trova all’estero.

Italo, invece, offre ai propri clienti fuori sede uno sconto del 60% su tutti i biglietti acquistati online.

Per poter godere degli sconti, i fuorisede dovranno esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale con il timbro del voto. Sarà necessario viaggiare esclusivamente nel periodo stabilito dalle compagnie ferroviarie.

Sconti su biglietti aerei e navi per i fuori sede: le offerte di settembre

Anche per i cittadini fuori sede che decideranno di spostarsi in aereo sono previste delle agevolazioni e delle riduzioni sul costo dei biglietti.

Ita Airways, per esempio, ha previsto uno sconto del 50% sui prezzi dei biglietti per i voli nazionali, e uno sconto del 40% su prezzi dei biglietti per i voli internazionali. È previsto, inoltre, uno sconto del 25% su prezzi dei voli intercontinentali. Le offerte restano valide per i viaggi acquistati dal 30 agosto al 25 settembre, con date di partenza comprese tra il 22 e il 28 settembre 2022.

E se invece è necessario spostarsi in nave per raggiungere il Comune di residenza e votale alle elezioni 2022 esistono ulteriori sconti per i cittadini fuori sede.

Grimaldi Lines offre ai viaggiatori uno sconto del 60% sui prezzi dei biglietti relativi ad alcune rotte: Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari, Civitavecchia-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax.

I fuori sede dovranno esibire – anche in questi casi – un documento di identità e la tessera elettorale con il timbro delle elezioni del 25 settembre 2022.

Sconti sugli autobus per i fuori sede che tornano a casa per votare

Infine, esistono anche degli sconti per i fuori sede che decideranno di spostarsi in autobus per tornare a casa e votare alle elezioni 2022.

Flixbus ha lanciato l’iniziativa “#IoVoglioVotare”, destinata a studenti e lavoratori che hanno intenzione di esercitare il diritto di voto tornano a casa nel relativo Comune di residenza. La compagna ha previsto la possibilità di richiedere un rimborso sul costo del biglietto (sotto forma di voucher) per tutti i viaggi prenotati tra il 19 e il 25 settembre 2022.

Per richiedere e ottenere il rimborso fino al 100% sul costo del biglietto occorre inviare un’e-mail all’indirizzo iovogliovotare@flixbus.it entro il 15 ottobre 2022, allegando i seguenti documenti:

carta di identità o patente in corso di validità;

documento elettorale (pagina che riporta i dati personali e pagina dei timbri elettorali);

biglietto di viaggio effettuato.

Il voucher ottenuto, quindi, si potrà utilizzare da 25 settembre al 30 novembre 2022, oppure dall’11 gennaio al 31 marzo 2023 (esclusi i periodi delle festività natalizie).

Fuori sede: posso votare lontano da casa?

La domanda che molti studenti fuori sede si staranno ponendo in questo momento è la seguente: posso votare alle elezioni 2022 lontano da casa?

La legge consente di votare al di fuori del proprio Comune di residenza a pochissime categorie di cittadini:

Militari,

Forze di polizia,

Vigili del fuoco fuori sede per servizio,

Naviganti fuori residenza per motivi di imbarco,

Degenti in ospedali e case di cura.

È poi concesso il voto ai cittadini che hanno spostato al residenza all’estero e risultano regolarmente iscritti all’Aire. Anche coloro che si trovano all’estero temporaneamente per motivi di studio o lavoro possono esercitare il diritto di voto seguendo le analoghe modalità previste per i residenti all’estero.