Spifferi dalle finestre e dalle porte: 7 trucchi efficaci per eliminarli subito

Come capire se c'è un'infiltrazione di aria fredda in casa? E come risolverla? Ecco 7 trucchi efficaci per eliminare subito gli spifferi dalle finestre.

Freddo in casa, nonostante i termosifoni accesi? Può essere per via degli spifferi presenti da finestre e porte e, in questo articolo, passiamo in rassegna 7 trucchi efficaci per eliminarli.

Spesso si tratta di infissi usurati ma a volte può capitare che anche da una porta nuova si infiltrino luce e aria dalla fessura in basso, sul pavimento.

Ecco alcuni trucchi veloci da realizzare, anche con il fai da te, per ovviare al problema.

Come capire se dalle finestre entra aria

Spesso, per capire se c’è un’infiltrazione di aria fredda da un infisso, è sufficiente avvicinare la mano, per percepire il vento oppure il freddo che entra.

Ma c’è un’ulteriore prova che è possibile mettere in atto. Ad esempio, dalla porta di ingresso, se sul pavimento vediamo filtrare la luce, allora è assolutamente certo che ci sia anche una dispersione di calore, dal momento che se passa la luce, allora passa anche il vento.

Il danno è quantificabile sia in soldi che in comfort. Infatti, è ovvio che non è assolutamente piacevole avvertire degli spifferi di aria fredda alle spalle oppure sul collo, mentre magari si è comodamente seduti sul divano a guardare la tv.

Ma la dispersione termica è acerrima nemica dei consumi energetici, il che non fa altro che aumentare i costi in bolletta.

Come non fare entrare spifferi dalle finestre: 7 trucchi

Ben evidentemente, se si richiede l’intervento di una ditta specializzata, il problema si risolve in poche ore.

Ma spesso a far temporeggiare è proprio il costo di tale operazione, perché non tutti si possono permettere un budget extra per ogni evenienza.

Ma già acquistando un po’ di materiale per il bricolage, si può tamponare egregiamente la criticità.

Cosa occorre:

• schiuma espansa

• guarnizioni

• profilo

• adesivo

• paraspifferi.

Ecco i trucchi da adottare subito, per eliminare gli spifferi alle finestre.

1. Controllare le “cerniere” delle finestre

Il primo passo consiste nello sfilare i copri cerniera e, con una apposita chiave a brugola, girare in senso orario per assicurarsi che l’anta sia posizionata in maniera corretta e non ci sia invece ancora bisogno di “stringere”.

2. Registrare le ferramenta dell’infisso

Ovviamente, col passare del tempo, i serramenti si assestano. Può darsi che una finestra non chiuda più bene e quindi bisogna regolare nuovamente le ferramenta. L’operazione si esegue dai fori che sono presenti nella parte interna dell’infisso, dove si posizionano le maniglie.

3. Sostituire le guarnizioni

Se gli infissi hanno già qualche anno alle spalle, ovviamente non significa che siano da buttare ma può darsi il caso che le guarnizioni siano assottigliate e da cambiare. Ecco allora che è sufficiente rimuoverle con una spatola e sostituirle con le nuove da acquistare in ferramenta.

4. Schiuma espansa per sigillare il telaio

Se si intravedono fessure tra il muro e il telaio della finestra, allora il lavoro non è stato eseguito a dovere e bisogna intervenire. In questo caso, occorre la schiuma poliuretanica per sigillare le aperture più importanti, mentre per le rifiniture si può utilizzare il silicone.

5. Controllare il cassonetto delle tapparelle

Chi ha le tapparelle alle finestre, sa bene che devono essere sottoposte a una regolare manutenzione. Il legno è un materiale che richiede interventi costanti, per mantenersi efficiente. Il consiglio dunque è di controllare periodicamente i cassonetti, così da tappare eventuali buchi che possono creare dispersione termica in casa.

6. Usare i paraspifferi

Se proprio sul davanzale o in corrispondenza della soglia c’è bisogno di isolare rispettivamente la finestra o la porta, in maniera ulteriore, ecco che può essere utile ricorrere a un paraspifferi, anche realizzato con il fai da te.

7. Applicare delle pellicole termiche

Se i vetri sono troppo sottili è chiaro che, per quanto non ci siano spifferi, il freddo però passa ugualmente. Su infissi datati, che non hanno il doppio vetro, il consiglio è di applicare delle pellicole isolanti che quindi serviranno a schermare il freddo.

Come non fare passare il freddo dalle finestre

Ci sono altri due utili accorgimenti che è possibile adottare per non far passare il freddo dalle finestre.

Anche in assenza di spifferi infatti, in corrispondenza di una finestra si avverte sempre la differenza di calore, rispetto alle pareti.

Ecco dunque che la tenda termica (magari da installare soltanto nei mesi invernali) è di grande utilità per non far entrare il freddo in casa.

E ovviamente, per evitare che la temperatura interna all’abitazione si abbassi troppo, è bene chiudere subito tapparelle e persiane all’imbrunire, privilegiando invece solo le ore più calde della giornata, per favorire il ricambio di aria all’interno degli ambienti.

Come isolare la casa dal freddo con 3 soluzioni a basso costo.