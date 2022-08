I bonus bici e le iniziative per la mobilità sostenibile piacciono molto agli italiani e vengono, dunque, riproposti anche dagli enti locali. A partire da settembre 2022 sarà possibile richiedere contributi da 500 a 1.000 euro per le bici e le cargo bike comprate non prima del 29 giugno.

I bonus bici e le iniziative per la mobilità sostenibile piacciono molto agli italiani e vengono, dunque, riproposti anche dagli enti locali.

I diversi incentivi e contributi messi in campo sia del governo che dalle Regioni negli ultimi anni hanno permesso ai cittadini di optare per mezzi di trasporto più sostenibili, in un’ottica di cambiamento delle abitudini e di maggior rispetto per l’ambiente.

Iniziative che hanno avuto un grande successo (basti pensare al bonus bici di due anni fa), ma che non sono state rinnovate, almeno non a livello nazionale. A introdurre nuovi contributi, allora, ci pensano gli enti locali con bonus appositamente pensati per coloro che vivono o lavorano sul territorio.

Tra queste, l’incentivo presentato dal Comune di Bologna. Il 4 agosto, sul sito del Comune, è stata aggiornata la scheda informativa degli incentivi. Nel 2022, chi vive o lavora a Bologna può ottenere fino a 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.000 euro per una cargo bike.

Torna il bonus bici nel 2022, ma più ricco: ecco chi potrà averlo

E così tornano gli incentivi che promuovono i mezzi di trasporto elettrici, aiutano a migliorare la qualità dell’aria e permettono agli italiani di risparmiare sugli acquisti.

Stavolta, però, le iniziative non sono per tutti. Stiamo parlando, infatti, di risorse stanziate dalla Giunta comunale per un pacchetto di misure a sostegno della mobilità sostenibile: non solo bonus bici, infatti, ma anche altre iniziative per potenziare la sharing mobility, per gli sconti per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e molto altro.

Il Comune di Bologna ha stanziato, dunque, un ammontare complessivo di oltre 5 milioni per indirizzare verso scelte più green. Non è la prima volta che il Comune stanzia risorse apposite, anzi le precedenti edizioni avevano suscitato grande interesse.

Incentivi, comunque, che varranno per coloro che sono residenti oppure lavorano sul territorio. Insomma, non tutti potranno beneficiare dei contributi. Si tratta, comunque, di ottime iniziative che potrebbero essere rinnovate anche in altre regioni italiane.

Bonus bici del Comune anche nel 2022: come funziona e per quali acquisti

Tornano, dunque, gli incentivi bici per risparmiare sull’acquisto di bici e cargo bike a pedalata assistita con i quali il Comune di Bologna si impegna a raggiungere alcuni obiettivi, come migliorare la qualità dell’aria e diffondere sempre più l’abitudine di utilizzare questi mezzi di trasporto anche per la distribuzione di merci in città.

L’incentivo può, infatti, essere richiesto:

• dai cittadini che risiedono a Bologna (no domicilio);

• da chi lavora a Bologna per un’azienda che ha un accordo di mobility management.

L’acquisto della bici o della cargo bike deve essere avvenuto non prima del 29 giugno di quest’anno e l’incentivo può essere erogato una sola volta nell’anno solare.

Gli importi del bonus bici del Comune di Bologna: più soldi nel 2022

Come già accennato, non è la prima volta che il Comune ha stanziato fondi per iniziative di questo tipo. Dato il successo dei precedenti anni, anche nel 2022 sarà possibile richiedere i contributi per l’acquisto di bici e cargo bike.

Stavolta, gli importi vengono aumentati. I cittadini e i lavoratori, infatti, avranno a disposizione 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita (rispetto ai 300 euro delle passate edizioni) e ben 1.000 euro per le cargo bici a pedalata assistita.

Il contributo potrà coprire fino al 50% della spesa sostenuta e non se ne potrà beneficiare qualora si sia già avuto accesso ad altre agevolazioni statali o incentivi erogati da altri enti sulla stessa bici.

Come e quando richiedere il bonus bici del Comune di Bologna

Tutti gli interessati avranno la possibilità di presentare la richiesta per ottenere gli incentivi a partire dal 16 settembre 2022.

La richiesta del beneficio potrà essere presentata esclusivamente online, tramite la piattaforma che verrà messa a disposizione a partire dalla data di apertura delle richieste. Ciò significa che i richiedenti dovranno possedere un’identità digitale SPID, la quale può essere ottenuta anche online, scegliendo tra le offerte dei diversi gestori accreditati.

Si tratta di un bonus fino a esaurimento risorse. Inviare la domanda tempestivamente sarà fondamentale per assicurarsi di ottenere il contributo che verrà erogato direttamente sul conto corrente che dovrà essere indicato al momento della compilazione della domanda.

Quali documenti allegare per ottenere l’incentivo

Per ottenere il bonus bici è fondamentale tenere in considerazione la documentazione richiesta da allegare al momento della compilazione della domanda.

In particolare, il richiedente dovrà allegare la copia della fattura o la ricevuta fiscale relativa all’acquisto della bici, sulla quale dovranno essere indicati nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, marca e nome del modello del prodotto acquistato e il prezzo finale (quest’ultimo non dovrà includere eventuali spese per accessori o trasporto).

La documentazione dovrà essere allegata in formato pdf.