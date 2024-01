L'aumento di tumori nei giovani è preoccupante: i medici spiegano perché sta accadendo

I casi di tumori nei giovani sono in costante aumento da decenni: questo dato è preoccupante, in molti si chiedono perché, mentre medici e oncologi fanno fatica a capirne i i motivi scatenanti.

Tuttavia, nel tempo dottori e ricercatori hanno cercato di spiegare questo incremento. Inoltre, sono sempre di più le iniziative atte a promuovere la prevenzione dei tumori anche nei più giovani. Ecco cosa dicono i medici.

Tumori in aumento tra i più giovani: cosa sta succedendo

Da ormai diversi anni, i medici hanno notato un preoccupante aumento dei casi di cancro tra i giovani. Una ricerca pubblicata dalla rivista BMJ Oncology alla fine del 2023 ha rivelato che negli ultimi trent'anni i casi di tumore tra i giovani sotto i 50 anni sono aumentati dell'80% a livello globale.

Ad aver messo in luce il problema è anche una più recente analisi del Wall Street Journal. Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha aperto il dibattito nel nostro Paese condividendo sui suoi profili social la ricerca. Ecco cosa ha detto:

Negli ultimi 20 anni si è registrato un netto aumento dell'incidenza di alcuni gravi tipi di tumori tra i giovani. E non sappiamo ancora il perché.

Infatti, da diversi studi è emerso che alcuni tipi di tumore colpiscono i giovani come non era mai successo prima. In particolare, da 1990 sono in aumento:

• i casi di tumore alla prostata

• i malati di cancro alla trachea

• i casi di tumore al seno e all'ovaio

• le diagnosi di cancro al colon-retto e allo stomaco

• i casi di tumore ai polmoni.

I numeri più alti si sono registrati soprattutto in Nord America, in Europa e in Australia e a essere colpite maggiormente sono le donne.

La buona notizia, tuttavia, è che il rischio di morire di tumore, soprattutto in età giovanile, sta progressivamente diminuendo.

Quanti giovani si ammalano di tumore? Cosa dicono le ricerche

Secondo i dati emersi dalle ricerche svolte negli Stati Uniti, nel 2019 le diagnosi di tumore sono aumentate a 107,8 casi ogni 100mila persone per quanto riguarda le persone under 50.

Nel 2000, le diagnosi erano 95 su 100mila persone, il che significa che si è verificato un aumento del 12,8%.

Perché i giovani si ammalano di tumore: la spiegazione dei medici all'aumento dei casi

I medici non hanno ancora trovato una risposta definitiva che spieghi le ragioni di un aumento così preoccupante delle diagnosi di tumore nei giovani.

In realtà, il motivo per cui gli oncologi fanno fatica a trovare una spiegazione univoca è che in medicina ognuno è diverso. Infatti, l'insorgere di malattie come i tumori può dipendere da una predisposizione genetica, da uno stile di vita non salutare, ma può anche essere un caso. Tuttavia, i tipi di tumore in aumento possono aiutare a mettere in luce alcune possibili cause di questo aumento.

Innanzitutto, i ricercatori hanno notato un aumento dei casi di tumore al colon-retto e allo stomaco. L'insorgenza di questi tumori può essere legata all'alimentazione e ai cambiamenti degli stili di vita rispetto a quelli dei giovani del passato.

In particolare, l'obesità giovanile è stata indicata come una delle possibili motivazioni dell'aumento di tumori negli under 50. Il problema dell'obesità, causata principalmente dalla sedentarietà e da una dieta poco bilanciata e ricca di zuccheri e grassi, è stato definito "di proporzioni epidemiche" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ogni anno sono stimate 4 milioni di vittime.

Un'altra causa dell'aumento di tumori nei giovani è da ricercarsi nel consumo eccessivo di bevande alcoliche e di fumo. Il fumo di sigaretta, infatti, è una delle principali ragioni di insorgenza del cancro ai polmoni e alla trachea.

Infatti, l'ipotesi è che un cambiamento del microbioma, responsabile della nostra salute generale, sia la causa dell'insorgenza di sempre più alterazioni di carattere tumorale. Questi cambiamenti possono essere causati da una dieta poco sana oppure dal maggior consumo di alcuni farmaci che in passato non erano così diffusi.

Una teoria tutta da dimostrare, infine, è che i giovani malati di tumore siano stati esposti a sostanze cancerogene durante l'infanzia.

Leggi anche: Carne e latticini, possibili alleati contro il tumore? Una tesi ribalta le linee guida OMS