Endless Love, nuovi intrighi e colpi di scena: ecco le anticipazioni dal 25 al 30 marzo

Endless Love è una soap opera turca andata in onda per la prima volta nel 2015 e sbarcata in Italia l'11 marzo 2024. Esportata in 110 Paesi e doppiata in oltre 50 lingue, al momento è la serie tv turca più vista al mondo e ha anche vinto il premio come Miglior Telenovela agli International Emmy Award. La trama è ricca di intrighi e colpi di scena e, non a caso, ha conquistato subito il pubblico di Mediaset. Scopriamo le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love, in onda dal 25 al 30 marzo 2024.

Endless Love, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 30 marzo

Endless Love occupa lo stesso spazio della soap che ha sostituito, Terra Amara. Per gli amanti della serie però ci sono buone notizie: Terra Amara torna in onda su Rete 4.

Su Canale 5 invece, dalle ore 14:10 fino alle 14:45, troviamo Endless Love che sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti coloro che apprezzano le serie turche. Ecco nel dettaglio le anticipazioni delle puntate dal 25 al 30 marzo.

Lunedì 25 marzo

Nell'episodio di lunedì 25 marzo Huseyin si rifiuta di ristrutturare il negozio, nonostante i molteplici tentativi da parte del figlio Tarik che ha fatto di tutto per convincerlo. Kemal prova a sostenerlo, ma i due fratelli finiscono per discutere.

Tarik, infatti, si sente abbandonato e accusa Kemal di averlo lasciato completamente solo ad affrontare i problemi della loro famiglia.

Mentre Nihan è persa tra i ricordi dei suoi momenti con Kemal, Emir scopre che il suo rivale ha lasciato Istanbul subito dopo il matrimonio con Niahn.

Martedì 26 marzo

La puntata di martedì 26 marzo si apre con un litigio tra Leyla e Vildan al cimitero e, per il comportamento di quest'ultima, Onder sente il bisogno di scusarsi con Kemal.

Nihan decide di riportare a Kemal la valigetta contenente i ricordi dei momenti vissuti insieme, suggerendogli di farci ciò che vuole se l'ha davvero dimenticata. Proprio mentre i due sono insieme, Emir irrompe nell'ufficio e Kemal giustifica la presenza di Nihan dicendogli di averle chiesto, senza successo, di realizzare un murales per l'azienda.

Emir comunica a Kemal la sua decisione di realizzare il loro progetto, secondo il "codice etico" di Kemal, dandogli così carta bianca. Tufan intanto, fingendosi un normale cliente, va nel negozio di barbiere di Huseyin e Tarik, con l'obiettivo di ricavare informazioni sulla loro famiglia.

Mercoledì 27 marzo

Nell'episodio di mercoledì Ozan riesce ad avere il numero di telefono di Zeynep e inizia flirtare con lei. Emir, invece, ricorda una vicenda di cinque anni prima: insieme a due donne tese una trappola a Ozan, che provocò un terribile incidente.

Emir mostra ai signori Sezin un video relativo a quella sera, minacciandoli di consegnarlo alla polizia nel caso in cui non volessero riferirgli informazioni su Kemal. Intanto quest'ultimo va in televisione e si scusa con coloro che possono essersi sentiti feriti dalla sua ambizione.

Giovedì 28 marzo

La puntata di giovedì vede Nihan giungere allo studio televisivo dove si trova Kemal, che le confessa della scusa inventata per giustificare la sua presenza nell'ufficio, oltre a dirle di volersi allontanare da lei.

Emir assume Tarik e intende instaurare un contatto anche con Zeynep per poter avere più controllo su Kemal.

Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso di immagini riguardanti l'omicidio commesso da Ozan. Onder sospetta così che il genero non abbia mai cancellato i filmati, con l'intento di continuare a tenere in pugno tutta la famiglia.

Zeynep decide di accettare le avances di Ozan e di uscire con lui, proprio quando Salih, che è molto innamorato di lei, le dichiara di voler ufficializzare il prima possibile la loro relazione.

Venerdì 29 marzo

Nell'episodio di venerdì 29 marzo Tarik decide di impegnarsi come barbiere per incrementare i suoi guadagni. Kemal si riconcilia con Leyla, mentre Nihan - dopo un acceso scontro con il marito - decide di accettare la proposta di Kemal relativa al murales.

Quando Kemal la trova con la sua squadra in procinto di iniziare i lavori, le chiede di rinunciare al progetto, per rispettare la sua richiesta di restare lontani. Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta escludendo sempre di più da affari e vita privata, e lui per farsi perdonare la invita a cena dai suoi genitori.

Vildan decide di chiedere aiuto a Galip e di raccontargli del ricatto di cui Emir è vittima da anni.

Sabato 30 marzo

Nella puntata in onda sabato 30 marzo, dalle 14.45 alle 16.30, Nihan non si arrende e inizia a decorare le pareti degli uffici dell'azienda di Kemal e Asu. Kemal scopre che suo fratello Tarik sta tagliando i capelli ad Emir e ne rimane sconcertato.

Intanto Zeynep incontra Ozan per un aperitivo, mentre Kemal presenta Asu alla sua famiglia.



Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma è consapevole che non può intraprendere una relazione a causa della sua malattia. Emir però lo incoraggia e gli dà le chiavi della sua macchina, invitandolo ad andare a prendere la ragazza e uscire insieme a lei.



Kemal affronta Tarik e tra i due scoppia un litigio molto violento. Per Fehime la responsabilità dell'accaduto è di Nihan. Per questo motivo, si recherà a casa sua per dirle di chiudere ogni rapporto con il figlio.

Infine, Zeynep si reca all'incontro organizzato da Fatih, per poi scoprire che la persona che dovrebbe aiutarla nella carriera è Emir.

Insomma, i colpi di scena e le sorprese sono sempre pronte ad animare la trama di Endless Love e i fan sono in trepidante attesa di scoprire tutte le novità in arrivo.