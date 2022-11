La prima stagione della serie TV House of the Dragon, lo spin-off del Trono di Spade, è giunta ormai al termine e la seconda arriverà solo nel corso del 2024. Sai già che ruolo avrà Joffrey Targaryen nelle prossime stagioni? Vieni a scoprirlo in questo articolo.

Tuttavia, il finale della prima stagione ha già annunciato ciò che succederà presto: la Danza dei Draghi.

Infatti, già nel corso dell’ultimo episodio della prima stagione iniziano le prime morti, come quella di Lucerys oppure quella dell’unica figlia femmina di Rhaenyra.

Eppure, come se hai seguito la serie ben saprai, Rhaenyra ha altri figli maschi, tra cui Joffery Velaryon Targaryen, terzogenito di Rhaenyra e Per Laenor Velaryon, cioè il suo primo partito.

Attenzione: sebbene la paternità dei figli è stata più volte attribuita all’amante di Rhaenyra, i figli portano comunque il cognome del primo marito di lei.

Ma chi è Joffery Velaryon Targaryen? Avrà un ruolo importante nelle prossime stagioni? Andiamo a scoprirlo.

Joffery Targaryen ha dato il via alle ostilità nella famiglia?

Joffery, in realtà, ha già avuto un ruolo di primo piano nel corso delle vicende. Questo perché è stato proprio lui a provocare l’incidente per il quale Aemond, figlio di Alicent, ha perso un occhio.

Questo accadde perché il principe Aemond voleva reclamare per sé il drago Vhagar e, per questo, il bambino, che all’epoca aveva 3 anni, ha chiamato in soccorso i suoi fratelli maggiori.

Da qui scoppia una lite nel corso della quale Aemond perde un occhio.

Insomma: sebbene le ostilità all’interno della famiglia erano già scoppiate in precedenza, la lite causata da Joffery Velaryon Targaryen è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Da qui Alicent ha iniziato a richiedere in cambio un sacrificio da parte di uno dei figli di Rhaenyra e il resto è storia.

Cosa succederà a Joffery nella prossima stagione di House of Dragon?

Sicuramente rivedremo il personaggio di Joffery Velaryon Targaryen nel corso della prossima stagione di House of Dragon. Tuttavia, quello che forse non avresti immaginato, è che tale personaggio assumerà un ruolo cruciale.

Infatti, fin dallo scoppio della Danza dei Draghi, Joffery decide di vendicare la morte del fratello Lucerys.

Non lo farà solo grazie a due persone che si metteranno in mezzo per bloccare i suoi propositi: il nonno e la nonna, Lord Corlys e la principessa Rhaenys.

Questi impediranno al piccolo ragazzo di salire sul suo drago ed attaccare Aemond e suo fratello.

Anticipazioni di House of Dragon: come continua la storia di Joffery Velaryon Targaryen?

L’intervento di Joffery Velaryon Targaryen all’interno della prossima stagione non finirà qui. Infatti, sventato l’attacco che il ragazzo aveva in mente di pianificare per vendicare la morte di suo fratello, verrà organizzato il suo matrimonio con la figlia di Lord Desmon Manderly.

Come al solito, si tratta di un matrimonio con un secondo fine: in questo modo i Neri avrebbero ottenuto il supporto del Ponte Bianco e, di conseguenza, avrebbero avuto accesso ad un vantaggio strategico di grande rilievo.

Come continuerà la vita di Joffery Velaryon Targaryen? Anche qui abbiamo delle indicazioni che ci vengono direttamente dal libro al quale la serie TV si ispira.

Infatti, dopo la morte dell’altro fratello, Jacaerys, Joffery Velaryon Targaryen verrà nominato Principe di Roccia del Drago.

Joffery Velaryon Targaryen morirà nel corso della prossima stagione?

Non possiamo rispondere con certezza a questa domanda perché non sappiamo ancora quanto dureranno le prossime stagioni. Potrebbe essere una che condensa tutti gli eventi principali oppure più stagioni con l’obiettivo di spiegare tutto nel minimo dettaglio.

Eppure, notizie della morte di Joffery ci arrivano, anche in questo caso, direttamente dal libro.

Infatti, il destino non sceglierà Joffery come suo prediletto, anzi.

Durante uno scontro folle dove un pastore era intenzionato a uccidere i draghi di entrambe le fazioni per mettere fine alla Guerra, il ragazzo salirà su Syrax, il drago della madre.

Tuttavia, come sappiamo, i draghi riconoscono i loro padroni e non amano essere montati da “sconosciuti”. Per questo la bestia cerca di liberarsi e fa precipitare Joffery da un’altezza di 6o metri.

Ovviamente il ragazzo morirà in seguito alle lesioni provocate da questa caduta e, in questo modo, tutta l’eredità che prima era appartenuta a Rhaenyra, passerà automaticamente ad Aegon III.

Insomma: Joffery avrà sicuramente un ruolo importante all’interno di House of Dragon eppure, non sapendo da quante stagioni sarà composta la serie TV, non possiamo sapere quando i fatti narrati capiteranno.