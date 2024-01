I Cesaroni 7, è ufficiale: ecco quando esce la serie cult degli anni Duemila e chi ci sarà

Inutile negarlo, anche tu canticchi ancora quella sigla che instancabilmente risuona nelle orecchie. Sono passati anni dall'ultima stagione e probabilmente non ti sei perso neppure una puntata. E anche se non fossi un fan incallito, sicuramente hai trascorso almeno una serata in compagnia de I Cesaroni. La famiglia romana più famosa del piccolo schermo ha conquistato una schiera di fan, tra vicissitudini amorose, peripezie, chiacchiere alla Garbatella e molto altro. Le voci avevano iniziato a farsi strada, ma finalmente è arrivata l'ufficialità: i Cesaroni tornano in tv. Ma gli attori saranno ancora li stessi? Chi ci sarà nel cast della serie tv cult negli anni Duemila? E quando esce i Cesaroni 7?

I Cesaroni tornano in tv: ecco cosa si sa

Le voci avevano iniziato a susseguirsi e i fan ci speravano. Ora sembra ufficiale: i Cesaroni torneranno presto sul piccolo schermo.

I fan più affezionati possono rispolverare la memoria cimentandosi in una maratona, facilmente reperibile per tutti gli abbonati di Prime. Dopodiché non resta che aspettare: le riprese della settima stagione de I Cesaroni non sono ancora iniziate, ma i fan più fedeli sono già in trepidante attesa di conoscere le nuove avventure dei loro indimenticabili beniamini. Nata sulla falsa riga della serie spagnola "Los Serrano", la fiction che per anni ha incollato al piccolo schermo i telespettatori di Canale 5 è pronta a fare ritorno.

A darne l'ufficialità sarebbe Antonello Fassari, che nella fiction vestiva i panni di Cesare, l'indimenticabile fratello di Giulio Cesaroni (alias Claudio Amendola). "A giugno tornerò sul set alla Garbatella", ha svelato l'attore romano in un'intervista a "La Repubblica". L'attore 71 è pronto quindi a divertirsi con il Cesare e gli amici della Garbatella?

Ad alimentare i sospetti era stato Claqudo Amendola, che ospite a Verissimo aveva palesato l'ipotesi di una nuova stagioen de I Cesaroni, dichiarando: "Chi sa! Ora non posso dire nulla su quello che sto facendo".

Il cast

I fan dei Cesaroni si sono affezionati alla serie anche per merito dei suoi personaggi. Ma per la nuova stagione gli attori saranno confermati?

Per il momento non ci sono certezze. Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora (che nella serie interpretava Ezio Masetti) pare confermino la loro presenza. A tornare potrebbe essere anche alle possibilità Matteo Branciamore (nel ruolo di Marco Cesaroni, il figlio di Giulio). Difficile, invece, il ritorno di Elena Sofia Ricci (Lucia Liguori) e Alessandra Mastronardi (Eva Cudicini), che dopo le parole di Amendola nel salotto di Silvia Toffanin aveva detto la sua in un'intervista al Corriere della Sera.

"I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l'asticella. Non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast", sono state le sue parole.

I Cesaroni 7, quando esce?

Le riprese potrebbero partire da giugno 2024 per andare poi in onda, probabilmente, non prima del 2025.

Le informazioni, tuttavia, non sono ancora certe e i fan sperano presto di conoscere ulteriori dettagli.