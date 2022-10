La prima stagione di House of the Drago è terminata ed è iniziata l'attesa per sapere come proseguirà la storia dei Targaryen. Scopriamo intanto chi è Mysaria, la Larva Bianca.

La prima stagione di House of the Dragon è terminata, il prequel de Il Trono di Spade, che racconta gli antefatti della celebre serie, seguendo le orme della dinastia dei Targaryen.

Il web intanto si interroga sui punti lasciati senza risposta, in fremente attesa della nuova stagione.

Tra le domande che imperversano sul web, c'è anche questa: chi è Mysaria, la Larva Bianca e cosa bisogna aspettarsi in futuro dal suo personaggio.

Chi è Mysaria, la larva bianca: ecco il suo ruolo nella serie

Incontriamo il personaggio di Mysaria nel corso dei primi episodi di House of Dragon, dove viene presentata come una ballerina di Lys, amante del principe Daemon Targaryen; è nel corso degli ultimi episodi che scopriamo più di lei e la vediamo per la prima volta nei panni del suo vero personaggio, la Larva Bianca, chiamata così per la sua pelle bianchissima.

Mysaria ricopre un ruolo fondamentale ad Approdo del Re, infatti oltre ad essere proprietaria di un bordello, è lei che gestisce un vero e proprio traffico di informazioni all'interno della città, informazioni che nel mondo del Trono di Spade (come abbiamo ormai imparato molto bene) sono una vera e propria moneta sonante, capace di regalare moltissimo potere a chi le detiene.

L'ampiezza della rete della Larva Bianca risulta evidente quando ci si rende conto che la domestica della regina Alycent, Talya, è in realtà una sua informatrice e che probabilmente, Mysaria fa parte della congiura intenzionata a togliere di mezzo il vecchio e sofferente re Viserys, a beneficio di qualcun'altro. Intenzione che si tradurrà in fatti, grazie ad un tè avvelenato, servito al re proprio dalla stessa Alicent, proprio poco dopo che Talya aveva fatto visita alla Larva Bianca.

La Larva Bianca, non si fermerà qui, infatti nel corso del nono episodio, assistiamo alla sparzione di Aegon II, proprio alla vigilia della sua incoronazione, che come scopriremo, era un affezionato scommettitore all'interno di bische clandestine che vedevano dei bambini sfidarsi barbaramente. A quanto pare Aegon, non solo era solito scommettere, ma si scopre che il giovane ha avuto diversi figli illegittimi che ha poi "donato" proprio a queste bische.

Mysaria, comunica l'informazione a Ser Otto, intimandogli di mettere fine a questa bisca clandestina in cambio della liberazione del suo erede e solo a questo punto il giovane principe viene ritrovato.

Alla fine del nono episodio, il bordello di Mysaria verrà dato alle fiamme.

Cosa accadrà nella prossima stagione di House of the Dragon

É ancora presto per sapere con esattezza cosa aspettarsi dalla seconda stagione di House of Dragon e anche quando uscirà precisamente, ma già sono tantissime le teorie e le speculazioni su quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi.

Quello che però sappiamo (anche e soprattutto grazie ai libri della saga creata da George Martin) è che la Larva Bianca diventerà la Maestra dei sospiri per conto della regina Rhaenyra e che nel tempo, si macchierà di alcuni degli episodi più sconvolgenti e vergognosi di questa epica saga di sangue e di fuoco.