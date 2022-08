L'ultima volta che abbiamo visto I Promessi Sposi in televisione è stato grazie al "Trio" allora formato dalla compianta Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Era il 1990 e a trasmettere lo spettacolo era stata la rete ammiraglia della RAI.

A più di 30 anni di distanza, l'opera scritta da Alessandro Manzoni è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Ecco tutte le informazioni che abbiamo su dove e quando.

I Promessi Sposi dai banchi di scuola alla tv

"Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi". Impossibile non ricordare uno dei passaggi più celebri de I Promessi Sposi. Dal 1970 infatti, la celebre opera di Manzoni è parte integrante dei programmi scolastici.

Dalle elementari, periodo in cui se ne fa un primo e giocoso accenno fino alle superiori, dove si apprendono nozioni più complete, come i titoli cambiati più volte in corso d'opera dall'autore, il ruolo dei personaggi e soprattutto il periodo storico in cui è ambientato, questo romanzo ha occupato i banchi degli alunni generazione dopo generazione.

L'obbligo di studiarlo però, ha forse tolto il piacere della scoperta di uno dei gioielli su carta di cui giustamente si fa vanto la letteratura italiana ed è quindi un bene, se vogliamo guardarla sotto questo punto di vista, che la fatica manzoniana venga riproposta ancora una volta attraverso un medium che da sempre accompagna i ragazzi di oggi: la televisione.

Una nuova trasposizione più vicina alle nuove generazioni

Se l'ultima volta, come abbiamo già accennato, fu quella del fantastico "Trio", che portò l'opera in chiave comica come solo la formazione Marchesini-Solenghi-Lopez sapeva fare, il primissimo debutto de I Promessi Sposi sullo schermo fu in bianco e nero, nel 1967 e venne riproposto poi una seconda volta 20 anni dopo, nell'87.

Escludendo il caso del Trio, i cui sketch sono ormai considerati come immortali, le altre due trasposizioni nonostante siano comunque meritevoli di stima sono forse considerate un po' troppo "agée" per un pubblico più giovane e probabilmente anche per questo si è sentito il bisogno di una nuova serie tv.

Se infatti i Millennials (quelli nati tra il 1981 e il 1996) erano troppo piccoli per apprezzare le trasposizioni proposte fino a quel momento, la Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012) all'epoca non era neanche nata.

Dove e quando vederla, tutti i dettagli

I Promessi Sposi ritorna così in televisione in una nuova veste. Al momento si hanno ancora pochissimi dettagli, soprattutto sul cast e come ha detto il produttore Roberto Sessa la serie "è ancora in fase di sceneggiatura".

Sappiamo però che gli attori inizieranno a girare sul set a partire dal 2023 e che la serie verrà trasmessa, ancora una volta, dalla RAI. Insieme a Beta Film infatti, tra le case produttrici c'è anche RAI Fiction già produttrice di altre serie tra cui Mina Settembre, presto in onda con la seconda stagione.

A proposito di nuove generazioni, è lo stesso Roberto Sessa a promettere che pur rimanendo fedele all'opera originale, la serie tv cercherà un canale di comunicazione con i giovanissimi.