Terra Amara, l'incredibile sorpresa per i fan: ecco cosa succede a Pasqua

Torna in onda Terra Amara, con la sua trama avvincente ricca di colpi di scena e capace di regalare emozioni molto intense. L'appuntamento è per la domenica di Pasqua: i fan rimarranno entusiasti per una sorpresa inattesa.

Terra Amara è una soap opera turca che ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani. La serie racconta la vita difficile di Zuleyha e vanta una trama coinvolgente, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani sin dalla sua prima messa in onda, a luglio del 2022. Per Pasqua arriva una sorpresa per i fan della soap: doppio episodio su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni delle puntate del 31 marzo, che sorprenderanno i fan di Terra Amara.

Sommario:

1. Terra Amara: anticipazioni del 31 marzo 2. Quando va in onda Terra Amara? 3. Dove vedere tutte le puntate di Terra Amara in italiano? 4. Endless Love: la nuova serie turca di Canale 5

Terra Amara, le anticipazioni del 31 marzo

Betul decide di chiudere i rapporti con Colak, mettendo fine sia alla loro relazione sentimentale sia a quella lavorativa, con l'obiettivo di spronarlo a chiederla in sposa.

Il piano ha successo e Colak si presenta a casa di Sermin per chiedere la mano della figlia. La donna acconsente e i due giovani decidono di convolare a nozze il prima possibile.

Intanto alla villa, continuano gli screzi tra Fadik e Cevriye. Quest'ultima, venuta a conoscenza della proposta di matrimonio, si presenta a casa di Sermin con la scusa di aver bisogno di un po' d'olio. In realtà, desidera solo curiosare. L'indomani, anche Abdulkadir viene a sapere della notizia e cerca di convincere Betul a non sposarsi. Lei, tuttavia, non vuole sentire ragioni e decide di proseguire con il suo piano.

Convinto di aver perso Zuleyha per sempre, Hakan decide di vendere al signor Hikmet le sue quote dell'azienda Yaman Kara Costruzioni.

Quando va in onda Terra Amara?

Fino al 9 marzo 2024 Terra Amara è andata in onda nel pomeriggio su Canale 5. Visto il clamoroso successo ottenuto con gli ascolti, Mediaset ha deciso di riproporre la serie: Terra amara va in onda su Rete 4. A partire dalle 19.40 dell'11 marzo, è quindi possibile vedere la soap dalla prima puntata.

Canale 5 però non ha abbandonato la serie e la trasmette in prima serata. Non solo: i palinsesti Mediaset regalano ai propri telespettatori una bella sorpresa. A Pasqua, domenica 31 marzo, l'episodio viene trasmesso alle ore 14.45 su Canale 5 e in prima serata al posto de "Lo Show dei record", il celebre programma condotto da Gerry Scotti.

Dove vedere tutte le puntate di Terra Amara in italiano?

La serie tv turca è diventata un vero e proprio cult, al punto da realizzare un uovo di Pasqua a tema Terra Amara, che sta andando a ruba.

Non solo su Canale 5 e Rete 4: per gli appassionati che desiderano riguardare tutte le puntate, la fiction è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma di video on demand gratuita.

Endless Love: la nuova serie turca di Canale 5

Da marzo è sbarcata su Canale 5 Endless Love, una nuova soap turca che narra la storia di Nihan e Kemal, due studenti innamorati l'uno dell'altra ma costretti a rinunciare alla loro relazione a causa delle diverse condizioni sociali. La famiglia della giovane, infatti, è benestante e la costringe a sposare un altro uomo.

Nihan e Kemal devono quindi separarsi e andare avanti con le loro vite restando lontani, fin quando - qualche anno dopo il loro addio - si ritrovano e si accorgono che i loro sentimenti non sono del tutto sfumati.

Nella settimana di Pasqua per gli amanti delle serie prodotte in Turchia l'appuntamento non è solo con Terra Amara: vanno infatti in onda dal 25 al 30 marzo sei nuovi episodi di Endless Love, assolutamente da non perdere.