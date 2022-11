Finalmente, dopo quattro lunghi anni d’attesa, sono iniziate le riprese della quarta stagione di True Detective. Le prime immagini mostrano un panorama tanto suggestivo quanto potenzialmente inquietante: in Alaska il sole tramonta, lasciando la terra al buio per i successivi sei mesi.

Nel freddo e nell’oscurità della notte polare, un intricato mistero da risolvere e il confronto con le zone buie della coscienza attendono una nuova coppia di detective.

Per la prima volta, saranno due donne ad essere le protagoniste della serie, e non mancano attori alla loro prima esperienza sullo schermo, ma con un profilo decisamente interessante.

Il cast della quarta stagione si presenta dunque di grande qualità, e promette di regalare agli spettatori emozioni ed interpretazioni che non dimenticheranno facilmente.

True detective 4: mistero in Alaska con Jodie Foster

Con una foto del set diffusa il 9 novembre, è stato annunciato l’inizio delle riprese della quarta stagione di True Detective. Nella foto si può vedere il ciak, con la scritta Night Country (il titolo della serie), davanti a una pista ghiacciata.

Per promuovere l’inizio della produzione, è stato inoltre svelato l’incipit della sceneggiatura. Le riprese sono ufficialmente in corso in Islanda, e infatti nelle poche righe pubblicate si può leggere:

Un sole pallido scivola e muore dietro un’infinita distesa di ghiaccio, la scheggia finale che si restringe velocemente. Questo è l’ultimo sole che questa parte del mondo vedrà per un mese. Titolo: 150 miglia a nord del circolo polare artico

Al centro della storia sarà la coppia di detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Reis), che si trovano a dover risolvere la misteriosa sparizione di sei ricercatori sull’Artico di Tsalal, nella cittadina di Ennis.

Si tratta certamente di una coppia inedita: una grande interprete con una consolidata carriera e un indubbio talento (Foster è vincitrice di due premi Oscar e ha preso parte a pellicole che hanno fatto la storia del cinema come Taxi Driver o Il silenzio degli innocenti) e una ex campionessa di pugilato solo recentemente passata al mondo del cinema, che però potrebbe rivelarsi una bella sorpresa per il pubblico.

Gli altri membri del cast: chi sono i nuovi personaggi di True Detective 4

Uno degli interpreti che più incuriosiscono in questa nuova stagione sembra essere la groenlandese Aka Niviâna, già star di Borgen, che racconta l’ascesa della prima premier danese. L’attrice è anche scrittrice, poetessa e attivista climatica. Nella serie interpreta Julia, sorella del detective Navarro, alle prese con una complicata situazione.

Anche Isabella Star Leblanc non ha una lunga carriera televisiva o cinematografica, e conferma la volontà della produzione di puntare su nuovi talenti. Leblanc sarà anche presente nel prequel Pet Sematary di Paramount+ e in Long Slow Exhale di Spectrum. In True detective interpreta Leah, una giovane donna impegnata a lottare per esprimersi e per far valere la sua identità.

Joel D. Montgrand è invece un attore con una carriera già in parte consolidata, anche se non si può dire che sia notissimo. Tra le altre, si ricordano le sue apparizioni in Supernatural e iZombie, e soprattutto nella serie Avatar in onda su Netflix. Nella serie è l’oggetto dell’amore di Navarro, e un musher (guidatore di cani da slitta) con profonde connessioni con la città.

Nel cast compaiono anche John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, e Anna Lambe. Issa López ha curato la regia e la sceneggiatura di tutti gli episodi, mentre Barry Jenkins (regista e sceneggiatore di Moonlight, con il quale ha vinto anche un premio Oscar) è produttore esecutivo.

Non è ancora dato sapere quando la serie sarà disponibile alla visione, ma dato che le riprese sono appena iniziate si può ipotizzare un’attesa di circa un anno.