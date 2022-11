Dalla solitudine alla schizofrenia, attraversando tutte le emozioni che ci animano, questa selezione di sei film è pensata per gli studenti di psicologia, e in generale agli appassionati della disciplina.

Il cinema è nato più o meno negli stessi anni in cui Sigmund Freud stava scrivendo L’Interpretazione dei Sogni, destinato a diventare un caposaldo della psicoanalisi. Tra la settima arte e la psicologia c’è, anche per questo, uno stretto legame, essendosi affermate nel Novecento. L’interesse per la psiche umana è in costante aumento, come certificano le numerose iscrizioni ai corsi universitari che trattano delle problematiche dell’individuo in relazione con se stesso e la società.

In questo articolo proponiamo 6 film che ogni studente di psicologia dovrebbe guardare almeno una volta nella vita. Buona visione!

Film perfetti per studenti di psicologia: Psycho

Marion Crane è un’impiegata che vive a Phoenix e vorrebbe cambiare la sua condizione. Quando l’occasione si presenta, ruba quarantamila dollari dal suo fugge e si mette in moto per raggiungere il suo amante. Decide di fermarsi a dormire al Beates motel, gestito da un misterioso uomo di nome Norman che vive in una casa sinistra accanto al motel. Mentre Marion fa la doccia, qualcuno (non si sa bene chi), la soprende pugnalandola ripetutamente. Dopo alcuni giorni dalla sua scomparsa, il fidanzato e la sorella reclutano un detective privato per rintracciarla, portando a galla una tremenda verità.

Ragazze Interrotte

Susanna, una ragazza ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo una frettolosa diagnosi di disturbi della personalità, fa amicizia con un gruppo di giovani donne, in particolare con l’affascinante Lisa. All’interno della struttura claustrofobica, Susanna si confronterà con se stessa per ottenere la libertà. La protagonista e Lisa sono interpretate rispettivamente da Winona Ryder e Angelina Jolie.

Lei

Theodore (Joaquin Phoenix) fa un lavoro curioso: scrive delle lettere personali per conto di altri, ed è estremamente bravo nel farlo. Per contrappasso, non riesce a ricominciare una nuova relazione da quando è finita quella con la sua precedente compagna. Intanto, l’Intelligenza Artificiale ha fatto passi da gigante e viene lanciata sul mercato “Samantha”, in grado di interagire con gli uomini senza seguire (apparentemente) dei codici prestabiliti. Theodore si invaghisce della voce candida del sistema operativo, e intraprende con esso un rapporto che ha molto di sentimentale. La voce originale di Samantha è di Scarlett Johannson (in quella italiana è recitata da Micaela Ramazzotti).

Il Silenzio degli Innocenti

L’attrice di Jodie Foster veste i panni di Clarice Starling, una giovane recluta dell’FBI che ha il compito di scovare un assassino psicopatico che ha ucciso e scuoiato cinque donne. Per entrare nelle mente del criminale si serve della “consulenza” di un altro serial killer, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), uno psichiatra pluriomicida e antropofago. L’interrogatorio si trasforma presto in una seduta psicologica a parti inverse.

Shutter Island

Film diretto da Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio. Siamo nel 1954, e il capo della polizia locale Teddy Daniels si reca, Chuck Aule, sull’isola di Shutter Island per risolvere la misteriosa scomparsa di una donna pluriomicida che è riuscita a sfuggire dall’ospedale “di massima sicurezza” di Ashecliffe. L’atmosfera all’interno della struttura è surreale, i due detective si aggirano tra psichiatri crudeli e pazienti psicopatici, dove il pericolo è dietro l’angolo.

Inside Out

Gioia, Disgusto, Paura, Rabbia e Tristezza sono le cinque emozioni che regolano la vita della piccola Riley Andersen, che vive nel Minnesota con i suoi genitori. Il quintetto si occupa anche di preservare le sensazioni provate dal Riley trasformandole in ricordi da archiviare nella memoria a lungo termine. Un giorno il padre annuncia che a causa del lavoro, dovranno traslocare a San Francisco. Riley non è entusiasta all’idea di abbandonare la casa e gli amici. Contemporaneamente, a causa di un incidente Gioia si ritrova insieme a Tristezza catapultata fuori dal quartier generale del cervello, insieme a tutti i ricordi base. Inizia una corsa contro il tempo per tornare in fretta al centro di comando per far affiorare nuovamente in Riley ricordi felici (e anche tristi), in modo da non farle compiere gesti sconsiderati.

