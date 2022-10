Continua il percorso delle italiane in Europa. Questa sera torna l'Europa League con Betis-Roma, ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Dopo la sconfitta della settimana scorsa torna il pericolo Betis per la Roma di José Mourinho, che deve assolutamente vincere per rimanere in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Una partita molto importante che si prospetta divertente, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Betis-Roma, dove vederla in TV e in streaming

La Roma orfana di Dybala cerca il colpaccio nella trasferta spagnola contro il Betis, squadra contro la quale ha già rimediato una sconfitta la settimana scorsa.

L'obiettivo numero uno è vincere per poter continuare a lottare per la qualificazione al prossimo turno, che significherebbe fase a eliminazione diretta.

Che i giallorossi puntino forte sull'Europa League non è affatto un mistero, lo dimostrano gli undici che Mourinho decide di schierare settimana dopo settimana e anche le dichiarazioni da parte di squadra e società.

Scopriamo dunque Betis-Roma dove sarà possibile vederla in TV.

La partita in TV sarà in esclusiva su Sky, e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite).

Si potrà inoltre vedere la partita anche in streaming su Sky Go, NOW TV e su DAZN.

Non si potrà vedere invece in chiaro e senza abbonamento su TV8, sarà necessario possedere l'abbonamento a una delle piattaforme sopracitate.

Probabili formazioni Betis-Roma

Alla lista degli indisponibili, già ricca di giocatori importanti come Wijnaldum ad esempio, si aggiunge anche Paulo Dybala che ha rimediato un infortunio muscolare nel corso dell'ultima partita di campionato.

I giallorossi dovranno inoltre fare anche a meno di Zaniolo che è squalificato, si affideranno dunque a Pellegrini, a Shomurodov e a Tammy Abraham.

Poche novità invece nel resto dei reparti dove non ci sarà alcun turnover, nemmeno in centrocampo dove Cristante e Matic dovrebbero partire dal primo minuto.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, William Carvalho; Joaquin, Canales, Rodri; Willian José. All.: Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

Roma senza Dybala e Zaniolo

José Mourinho si trova un po' con la coperta corta in fase offensiva dove allo squalificato Zaniolo si aggiunge anche l'infortunato Paulo Dybala.

Mourinho è costretto a rivedere la sua configurazione tattica ma solamente in modo parziale.

Continuerà infatti sui suoi capisaldi ormai rodati, tre difensori e quattro centrocampisti che avranno il compito di schermare le avanzate offensive dei giocatori del Betis.

Cambierà invece il modo di attaccare, non più con due trequartisti e un attaccante ma bensì con il solo Pellegrini ad agire da pivot alle spalle della coppia offensiva formata da Shomurodov e da Tammy Abraham.

I tre in questione avranno ovviamente anche compiti difensivi diversi dal solito, con l'attaccante inglese che assieme al compagno uzbeko dovrà essere bravo a indirizzare la prima pressione e magari abbassarsi per coprire su uno dei due play avversari.

Grande lavoro anche per Pellegrini che dovrà uscire in modo intelligente sulla coppia di centrocampo del Betis.

Come ci arriva la Roma

Dopo aver capito Betis-Roma dove vederla in TV e le probabili formazioni, cerchiamo di capire con quale umore e stato di forma la squadra di Mourinho arriverà alla partita di oggi.

Due settimane fa è arrivata la grande e sofferta vittoria contro l'Inter di Simone Inzaghi, pochi giorni dopo però è arrivata la sconfitta proprio contro il Betis.

Era fondamentale vincere in campionato contro il Lecce cosa che è avvenuta ma che ha costretto Dybala ai box.

La Roma in campionato ha dimostrato di avere le carte in regola per essere protagonista, 19 punti in 9 partite lasciano ben sperare i tifosi.

In Europa League, però, l'andamento è diverso e i soli 3 punti messi a referto fino a questo momento impongono alla squadra di Mourinho di vincere.

Quando e dove si gioca Betis-Roma

Betis-Roma avrà una grande importanza ai fini della classifica del Gruppo C della fase a gironi di Europa League.

La squadra di José Mourinho giocherà in trasferta allo stadio Benito Villamarin, un campo difficile ma non espugnabile e i giallorossi avranno le motivazioni adatte per fare il risultato.

La partita avrà inizio alle ore 18:45 di oggi, giovedì 13 ottobre.

Il pronostico

Betis-Roma sarà una partita molto difficile in cui le due squadre avranno motivazioni simili ma situazioni ben diverse.

Il Betis vuole vincere per blindare la qualificazione al prossimo turno, la Roma invece vuole portare a casa i tre punti per rimanere in corsa e cercare il sorpasso sul Ludogorets.

Alla luce del fatto che la squadra spagnola può ancora permettersi di compiere un passo falso, mentre i giallorossi no, questa sera la squadra che dovrebbe partire favorita sarebbe la Roma.

Le assenze in contemporanea di Dybala e Zaniolo e in virtù del fatto che la squadra italiana giocherà fuori casa, però, rendono la sfida equilibratissima.

