Per i bianconeri il passaggio del turno è diventata un'utopia. La Juventus si qualifica agli ottavi in Champions solo se sarà perfetta ma potrebbe non bastare, ecco le combinazioni.

Dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa i bianconeri hanno bisogno di un vero e proprio miracolo per passare il turno. Fondamentalmente, la Juventus si qualifica agli ottavi di Champions solo se sarà perfetta nelle ultime due partite e potrebbe anche non bastare. Andiamo a vedere tutte le combinazioni possibili.

Un inizio disastroso

Considerate le premesse, il mercato considerato tra i migliori in Italia e la voglia di tornare a essere competitivi, ci si aspettava un inizio di stagione ben diverso dai bianconeri.

In campionato la squadra di Max Allegri vive di alti e bassi, con i bassi però che fanno decisamente più rumore rispetto agli alti.

La Champions League sarebbe potuto essere il salvagente della stagione, quella competizione che attraverso qualche partita convincente poteva aiutare a ridare morale e sicurezze alla squadra.

A giudicare però dall'andamento, sembra più che altro l'ennesimo campanello d'allarme e ora sotto accusa ci è finito, ovviamente, proprio Massimiliano Allegri.

L'ultima sconfitta contro il Maccabi Haifa, determinante ai fini della classifica del girone, non sarà certamente perdonata in fretta dai tifosi che ora sperano almeno di salvare il salvabile.

La Juventus può ancora raggiungere gli ottavi di Champions League ma ora non è nemmeno più padrona del suo destino, che era già molto complicato.

Dovrà essere perfetta e sperare che le dirette concorrenti non lo siano, tutto molto complicato ovviamente, non rimane altro che sperare in un miracolo sportivo.

La classifica del Girone H

Trascorse ormai quattro giornate, dunque tre di andata e una di ritorno, la Juventus si trova al terzo posto pari merito con il Maccabi Haifa ma con una migliore differenza reti.

PSG e Benfica invece si trovano in parità al primo posto staccate di ben 5 punti, sperare di poterle superare appare molto complicato.

Conterà molto anche la differenza reti che potrà diventare determinante in caso di arrivo a pari merito.

La classifica del Girone H:

PSG 8 punti Benfica 8 punti Juventus 3 punti Maccabi Haifa 3 punti

La differenza reti:

PSG +3 Benfica +3 Juventus -2 Maccabi Haifa -4

Il calendario della Juventus

La Juventus si trova momentaneamente dunque al terzo posto parziale nella classifica del Girone H in virtù della miglior differenza reti rispetto al Maccabi Haifa ma ormai, lo si sa, a passare il turno sono solo le prime due squadre.

Se fosse riuscita a vincere contro gli israeliani ora ci sarebbero molte più probabilità di passare il turno, possibilità che invece si sono molto affievolite in seguito all'ultima sconfitta.

La Juventus si qualifica agli ottavi in Champions solo se sarà perfetta e se la dea bendata le farà un grosso favore facendo perdere punti alle due davanti.

Mancano solamente due partite prima della fine della fase a gironi, e i bianconeri dovranno vedersela contro coloro che, all'andata, gli hanno battuti dimostrando di essere superiori.

La prima delle due sfide sarà contro il Benfica al Da Luz di Lisbona, mentre la seconda sarà contro il Paris Saint Germain all'Allianz Stadium di Torino.

Benfica-Juventus, martedì 25 ottobre ore 21:00

Juventus-PSG, mercoledì 2 novembre ore 21:00

La Juventus si qualifica agli ottavi in Champions se...

Il passaggio del turno ora sarà nelle mani sì della Juventus, ma anche in quelle di Benfica, PSG e Maccabi Haifa.

Infatti, i bianconeri devono riuscire a vincere entrambe le partite totalizzando 6 punti portandosi a quota 9.

Benfica e Paris Saint Germain però, trovandosi già a quota 8, potrebbero lo stesso assicurarsi le prime due posizioni semplicemente vincendo contro il Maccabi Haifa.

Dunque, ricapitolando, la Juventus deve vincere le restanti partite e sperare che almeno una tra Benfica e PSG perda punti contro la squadra israeliana.

Nel caso in cui due o più squadre arrivassero a pari punti il primo criterio che verrebbe analizzato sarebbe quello della differenza reti negli scontri diretti, e in questo momento i bianconeri sono nettamente sotto in questa classifica.

Dunque, la Juventus si qualifica agli ottavi in Champions se si avvera un vero e proprio miracolo sportivo, e la squadra di Allegri ne avrebbe un disperato bisogno per risollevare le sorti della stagione.

Una stagione fallimentare, ipotesi Europa League

Se la Juventus non dovesse riuscire nell'impresa di raggiungere gli ottavi di finale in Champions League si paventerebbero due scenari.

Il primo è quello che vede i bianconeri qualificarsi come terza forza del girone, e di conseguenza l'approdo in Europa League.

Il secondo è quello che vede la squadra allenata da Massimiliano Allegri arrivare addirittura al quarto posto, e questo significherebbe l'eliminazione da tutte le competizioni europee.

Alla luce di questo si può considerare che l'inizio di stagione della Juventus sia tutt'altro che positivo, anche se è superfluo ribadirlo, e quello che più fa preoccupare i tifosi è che all'orizzonte non sembra esserci nessun barlume di speranza.

La squadra ora è in ritiro per cercare almeno di risollevarsi in campionato e di prepararsi al meglio per le prossime uscite.

La speranza è quella che dopo la pausa per il Mondiale, che ormai arriverà a breve, la Juventus riesca a cambiare volto tornando a essere una squadra vincente.

