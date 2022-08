Il calciomercato estivo ancora non è finito ma i tifosi del Monza possono stare sicuri che la loro squadra migliorerà ancora. Scopriamo tutti gli acquisti ufficiali fatti dai brianzoli e quali altri colpi potrebbero arrivare nei giorni restanti di agosto grazie al tandem Galliani-Berlusconi.

Calciomercato Monza: ecco gli acquisti ufficiali

Il calciomercato del Monza è sempre in grande fermento. Dopo gli ultimi acquisti ufficiali, la lista di giocatori alle dipendenze del club brianzolo è enorme, e raggiunge i 40 tesserati. Ovviamente, la rosa va anche smaltita, ma c'è spazio per altri colpi da Serie A, così da non sfigurare nella prima volta in massima serie.

Considerando l'età come fattore primario, ecco che il mercato di Berlusconi e Galliani vede nel 18enne Warren Bondo l'acquisto più giovane. Arrivato a zero dal Nancy, il centrale di difesa è stato soffiato al Milan e di lui si parla molto bene in prospettiva.

Dal Pescara per un milione di euro è arrivato, poi, il portiere Alessandro Sorrentino, in un ruolo completamente rivoluzionato da parte del Monza, visto l'acquisto di Alessio Cragno dal Cagliari per giocare titolare, il tutto per un prestito più clausole relative alla salvezza.

Sempre dai sardi ecco arrivare Andrea Carboni, anch'egli centrale di difesa e acquistato per ben 4 milioni di euro. Altro difensore è Valentin Antov, arrivato dal Cska Sofia per 2 milioni. Passando ai terzini, poi, ecco l'arrivo di Samuele Birindelli dal Pisa per 1,5 milioni.

Altro portiere è Michele Di Gregorio che arriva al Monza dall'Inter, riscattato per ben 4 milioni di euro, che potrebbe però già cambiare aria e andare a Reggio Calabria.

Gli acquisti più importanti

Tra gli acquisti ufficiali più importanti del calciomerato del Monza, oltre al già citato Cragno, ecco comparire ovviamente Matteo Pessina. Il campione d'Europa con la nazionale italiana a Euro 2021, decisivo nella fase a eliminazione diretta, è arrivato in prestito dall'Atalanta, con un riscatto fissato in doppia cifra se i brianzoli dovessero salvarsi.

Stefano Sensi è un altro centrocampista che ha aumentato la qualità della linea mediana del club di Berlusconi e Galliani. Di certo, deve rilanciare la sua carriera dopo gli innumerevoli infortuni occorsigli in carriera, e chissà che l'aria sempre lombarda ma più decentrata rispetto a Milano gli faccia bene.

Un altro acquisto da cui ci si aspetta tanto è Andrea Ranocchia. Questi, per anni bistrattato a Milano sponda nerazzurra, nell'Inter ha in realtà guidato lo spogliatoio per anni, e ora torna a 34 anni a cercare di fare il protagonista in mezzo alla difesa monzese, cercando pure di guidare i compagni dall'alto della sua esperienza.

Al Monza si aspettano molto pure da Pedro Pereira, centrocampista acquistato dal Benfica per 2,5 milioni di euro, e che a 24 anni potrebbe riuscire a fare il salto di qualità che non gli è venuto in Portogallo. A completare gli acquisti più importanti ecco Gianluca Caprari, arrivato in prestito con riscatto dal Verona, e pronto a guadagnarsi la fiducia di mister Stroppa.

Gli altri arrivi del calciomercato estivo sono: Filippo Ranocchia, Marlon, Pablo Marì dall'Arsenal, Mattia Valoti, Leonardo Mancuso.

Le possibili entrate

Come suddetto, il calciomercato del Monza non è finito. Dal Napoli, in un intricato puzzle per il quale al Maradona dovrebbe arrivare Simeone dal Verona, potrebbe arrivare Andrea Petagna. L'ariete andrebbe di diritto a collocarsi in mezzo all'attacco dei brianzoli.

Ancora, Galliani e Berlusconi aspettano pure notizie sul possibile arrivo di Rovella dalla Juventus, non come acquisto bensì come prestito secco. Del resto sarebbe stano che i bianconeri si liberino di un'interessante giovane promessa del calcio azzurro.

Ancora, ci sarebbe un'altra incredibile suggestione per quanto riguarda il mercato in entrata del Monza. Mauro Icardi vuole lasciare Parigi, e l'aria lombarda vicino Milano potrebbe convincerlo a optare per i brianzoli. Tuttavia, l'ingaggio è qualcosa che al momento sembra andare al di là delle potenzialità economiche del club, anche se siamo in piena campagna elettorale.

