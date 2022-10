Pochi giorni dopo aver rilasciato altre dichiarazioni molto forti e decise, Cassano ci ricasca e attacca stavolta Leao. Secondo l'ex calciatore, il milanista non vale i 100 e passa milioni richiesti per lui dal Milan sul mercato.

Le dichiarazioni degli ex calciatori spesso e volentieri non sono mai molto roboanti, non sono fatte per far polemica, invece Cassano in pratica fa solo quel tipo di parlate. Stavolta nel suo mirino ci è finito Leao, il quale non varrebbe i 100 e passa milioni richiesti dal Milan sul mercato.

Cassano contro Leao

È successo un'altra volta, Antonio Cassano ha attaccato un altro giocatore. Stavolta si tratta di Rafael Leao, il quale secondo l'ex calciatore non vale i tanti soldi richiesti per lui dal Milan sul mercato. In particolare, l'ex Roma e Sampdoria ha parlato di cifre come "100, 120 e 150 milioni", ma il milanista non li vale.

Per l'ex talento di Bari Vecchia, difatti, il portoghese non può essere nemmeno lontanamente titolare in una delle top squadre d'Euopa, nonostante le sue ottime prestazioni della passata stagione con i rossoneri e quelle dell'attuale annata 2022/2023.

Attenzione, però, secondo Cassano il problema di Leao è che è si il migliore nel campionato italiano, ma la Serie A è la quinta lega in Europa, quindi andare in Premier o in Budesliga o in Liga, vorrebbe dire fare molta fatica e fare da panchinaro ad altri giocatori più forti.

Ancora, secondo l'ex Milan e Inter, il portoghese è un misto tra Dembelé e Martial, quindi non riesce ad arrivare a 50 ne per quanto riguarda i gol ne per quanto riguarda gli assist. Poi, Antonio Cassano chiude con una frase piuttosto infelice, che eufimisticamente possiamo riportavi come: "Leao gioca sempre a testa bassa".

La difesa di Leao

Nella ormai famosissima Bobo Tv, che va in onda su Twitch, tra gli ospiti fissi oltre ad Antonio Cassano c'è pure Lele Adani. Questi ha un'opinione leggermente diversa rispetto a quella di Fantantonio, che riguarda proprio Leao del Milan.

Secondo l'opinionista, infatti, il portoghese è il più forte giocatore della Serie A, cosa non negata dall'ex talento di Bari Vecchia, ma non solo. Per Adani il rossonero ha tutte le qualità per essere il migliore in Italia per distacco e per farlo vedere pure in Europa, per questo il Milan, aggiungiamo noi, dovrebbe portarlo a rinnovare il contratto.

Cassano e il Milan

Un'altra stroncatura da parte di Cassano è arrivata per Theo Hernandez, altro giocatore del Milan e che accompagna Leao sulla fascia sinistra. Al momento il terzino è infortunato, e vedremo se risponderà, ma è certo che pure lui gioca in un campionato troppo facile.

Secondo l'ex Milan e Inter, difatti, il francese è stato lasciato andare via dal Real Madrid, come del resto Hakimi, e visto che i blancos di solito quelli forti li tengono, è facile che Theo facia il fenomeno perché gioca in Serie A, mentre al di fuori del quinto campionato europeo possa faticare come Leao.

La stagione di Leao

La stagione di Leao in questo momento è da top giocatore in Italia e difatti in Europa. Ben 4 gol messi a segno in Serie A, di cui uno decisivo che ha chiuso l'incontro contro l'Empoli, che l'aveva rimessa in piedi alla fine del tempo regolamentare prima del recupero.

Anche gli assist sono 4, ma se ne devono contare altri 3 in Europa, in Champions League contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. Proprio la massima competizione continentale sarà il banco di prova del Milan e di Leao, visto che domani ci sarà la sfida al Chelsea a Londra.

Vincere o pareggiare in Inghilterra sarebbe decisivo per le sorti del girone, e il portoghese sa che deve fare un'ottima prestazione e mostrare a tutti di che pasta è fatto. Questo sarebbe il miglior modo per zittire Cassano ma soprattutto per lanciare un messaggio alla società, che deve muoversi col rinnovo visto che il suo contratto scade nel 2024.

Certo, però, non è detto che Leao voglia rimanere in rossonero. Proprio per quello che diceva Cassano, la Serie A ormai da anni non è più al top e difatti si gioca il quarto e quinto posto tra le leghe in Europa con la Ligue 1 dominata dal PSG.

Per questo il portoghese potrebbe decidere di fare le valigie e andare via dall'Italia, magari proprio in Inghilterra e proprio al Chelsea, che già l'ha cercato nell'ultimo mercato estivo.

