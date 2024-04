Champions League, i vincitori dei prossimi 80 anni predetti dall'intelligenza artificiale

Un utente ha chiesto all'intelligenza artificiale di prevedere quali saranno i vincitori della Champions League per i prossimi 80 anni, fino al 2103.

Alcune delle squadre scelte dall'AI hanno però fatto dubitare sull'affidabilità di questa previsione. Tra quelle che più o meno ogni anno competono per raggiungere la finale del torneo, ne troviamo alcune molto meno blasonate, tra cui vere e proprie outsider che poco realisticamente possono ambire al titolo di campioni d'Europa.

Ecco quindi la lista dei vincitori della Champions League calcolata dall'intelligenza artificiale e quando si aspetta che i club italiani possano trionfare nella massima competizione europea.

Champions League, l'intelligenza artificiale prevede i vincitori

L'AI ha espresso la sua sui prossimi vincitori della Champions League, non solo per la stagione 2024, ma addirittura per le prossime 80 edizioni del torneo, fino al 2103, anche se alcune scelte hanno fatto dubitare dell'affidabilità del sistema.

La vincitrice della stagione 2023/2024 dovrebbe essere il Barcellona, effettivamente ancora in corsa per raggiungere la finale del torneo. I blaugrana non sono la squadra favorita, ma sicuramente hanno la possibilità di vincere.

Leggendo però il team che dovrebbe vincere la Champions League del 2025 ecco le prime perplessità: il Manchester United. I red devils non vincono il torneo dal 2008 e difficilmente riusciranno a partecipare all'edizione in cui secondo l'AI dovrebbero trionfare. Sul finire del campionato 2023/2024, infatti, si trovano solo in sesta posizione, a 11 punti di distanza dal piazzamento valido per la qualificazione alla più alta competizione europea.

La lista prosegue tra squadre che verosimilmente possono vincere, perché abituate a partecipare al torneo con l'obiettivo di trionfare, e vere e proprie outsider che miracolosamente vincono il trofeo contro ogni aspettativa.

Quali squadre italiane vinceranno la Champions secondo l'AI

L'ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions League è stata l'Inter nel 2010, quando ha conquistato il triplete con José Mourinho in panchina. Nel 2015 e nel 2017 la Juve è arrivata in finale, perdendo però contro Barcellona e Real Madrid. Lo stesso è successo all'Inter di Simone Inzaghi, che nel 2023 si è aggiudicata la finale di Istanbul perdendo però contro il Manchester City.

Per vedere un'italiana sul tetto d'Europa dovremo aspettare il 2030. Il trofeo tornerà a Milano, ma non tra le braccia dei nerazzurri. Sarà infatti il Milan, secondo l'AI, il primo club della penisola a sollevare la coppa dalle grandi orecchie.

Bisognerà aspettare solo 6 anni per vedere un altro titolo in Italia. Per la prima volta nella sua storia, la Roma vincerebbe la Champions League nel 2036, o almeno così dice l'intelligenza artificiale. Solo il tempo potrà confermare o smentire le sue previsioni.

Il turno dell'Inter arriverebbe nel 2044 e nei 40 anni successivi avrà modo di vincere anche nel 2073 e nel 2101.

La Juventus potrebbe vincere il titolo per la terza volta nella sua storia nel 2047, riconfermandosi poi l'anno successivo (2048) siglando un biennio da campioni d'Europa.

L'ultima squadra italiana che secondo l'AI avrà modo di vincere la Champions League è il Torino. Scelta davvero sorprendente, visto che la squadra non solo non ha mai vinto quest'onorificenza, ma ha giocato solo 4 partite di qualificazione nel 1976.

Champions League, l'albo d'oro dei prossimi 80 anni secondo l'AI

Ecco la lista completa delle 80 squadre vincitrici della Champions League a partire dal 2024 fino al 2103:

• BARCELLONA: 2024

• MANCHESTER UNITED: 2025

• BAYERN MONACO: 2026

• LIVERPOOL: 2027

• MANCHESTER CITY: 2028

• MANCHESTER CITY: 2029

• MILAN: 2030

• REAL MADRID: 2031

• REAL MADRID: 2032

• PSG: 2033

• TOTTENHAM: 2034

• SPORTING LISBONA: 2035

• ROMA: 2036

• NEWCASTLE: 2037

• LIVERPOOL: 2038

• ATLETICO MADRID: 2039

• ATLETICO MADRID: 2040

• ATLETICO MADRID: 2041

• WOLVERHAMPTON: 2042

• BARCELLONA: 2043

• INTER: 2044

• MANCHESTER CITY: 2045

• CHELSEA: 2046

• JUVENTUS: 2047

• JUVENTUS: 2048

• NOTTINGHAM FOREST: 2049

• SIVIGLIA: 2050

• VILLARREAL: 2051

• TORINO: 2052

• REAL MADRID: 2053

• REAL MADRID: 2054

• CHELSEA: 2055

• MALMO: 2056

• FERENCVAROS: 2057

• LEICESTER: 2058

• BAYERN MONACO: 2059

• ATLETICO MADRID: 2060

• BAYERN MONACO: 2061

• BENFICA: 2062

• CELTIC: 2063

• NOTTINGHAM FOREST: 2064

• MANCHESTER CITY: 2065

• BARCELLONA: 2066

• AJAX: 2067

• RANGERS: 2068

• RANGERS: 2069

• PSG: 2070

• LIONE: 2071

• PSG: 2072

• INTER: 2073

• AJAX: 2074

• AJAX: 2075

• VILLARREAL: 2076

• FEYENOORD: 2077

• MANCHESTER CITY: 2078

• SIVIGLIA: 2079

• FEYENOORD: 2080

• BARCELLONA: 2081

• LIVERPOOL: 2083

• NEWCASTLE: 2084

• ALAVES: 2085

• SHERIFF: 2086

• BRENTFORD: 2087

• ALTETICO MADRID: 2088

• ZENIT: 2089

• BESIKTAS: 2090

• GALATASARY: 2091

• EINTRACHT FRANCOFORTE: 2092

• PSG: 2093

• REAL MADRID: 2094

• REAL MADRID: 2095

• REAL MADRID: 2096

• REAL MADRID: 2097

• REAL MADRID: 2098

• PSV: 2099

• REAL MADRID: 2100

• INTER: 2101

• DINAMO ZAGABRIA: 2102

• PORTO: 2103

Le sorprese di questa previsione sono davvero tante. Oltre al già citato Torino, possiamo vedere anche il Leicester, il Nottingham Forest, l'Alaves e il Ferencvaros tra le tante squadre che difficilmente potranno vincere il torneo.

È possibile che il nuovo format della Champions League permetta a squadre outsider di diventare campioni d'Europa? Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda e dire se la previsione dell'intelligenza artificiale sia quella giusta.