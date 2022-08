Il Chelsea non molla Leao che continua a essere un profilo che a Londra piace molto. Secondo i media inglesi le parti continuano a trattare ma per il momento il Milan lo blinda.

Sono insistenti le voci inglesi secondo cui il Chelsea continua a cercare Leao, la stella rossonera piace molto ai Blues che continuano con forza a cercare il dialogo con la dirigenza del Milan. Il portoghese non ha manifestato la volontà di lasciare Milano verso nuovi lidi ma il calciomercato non si è ancora concluso. Facciamo il punto sulla trattativa e vediamo se questa è percorribile.

Il Chelsea su Leao

Quando arrivano le sirene inglesi il pericolo è dietro l'angolo, il fascino della Premier League unito alla forza economica dei club non possono mai far stare sereni.

Secondo i media inglesi il Chelsea starebbe puntando forte su Leao, la squadra londinese è alla ricerca di un esterno alto di qualità, giovane e di prospettiva, e avrebbe individuato nel portoghese il profilo giusto.

La trattativa è però molto complicata e questo per molti motivi, al momento le parti sono distanti e il tempo scarseggia.

Il Milan, per ora, non ha interesse a cedere il giocatore e lo stesso Leao non ha mai manifestato interesse nel lasciare il club che lo ha lanciato.

Le prossime saranno ore calde, la pista potrebbe raffreddarsi definitivamente come diventare incandescente, molto dipenderà dall'offerta economica che il Chelsea metterà sul piatto.

L'offerta del Chelsea

I rumors inglesi tornano a farsi insistenti dopo che la trattativa sembrava essersi arenata definitivamente.

Le parti si sarebbero parlate in via ufficiosa e il Chelsea avrebbe messo sul piatto 95 milioni di euro più Zyech in rossonero.

Queste però rimangono solo voci dato che non è ancora stata presentata alcuna offerta ufficiale, e di conseguenza i tifosi del Milan possono stare sereni.

I Blues riuscendo a portare a casa il talento portoghese sistemerebbero una volta per tutte il reparto offensivo, al contempo i rossoneri si troverebbero in casa il sostituto e un bel gruzzoletto da poter reinvestire.

La mancanza dell'ufficialità, però, fa pensare che le cose non stiano proprio così e che forse non si sia andati oltre a un sondaggio e a una prima offerta.

I numeri emersi sono importanti, di quelli che farebbero vacillare chiunque soprattutto per via della contropartita tecnica, ovvero Zyech, che piace molto alla dirigenza e a Pioli.

La situazione di Leao al Milan

Che al Chelsea piaccia Leao non è un mistero ma bisogna fare alcune considerazioni sulla sua situazione al Milan.

Il portoghese è uno degli uomini chiave della vittoria dello scudetto della passata stagione e difficilmente potrà partire con tanta facilità.

Il progetto tecnico ruota attorno a lui, ha ampi margini di miglioramento nonostante possa già essere considerato un top player.

In ballo c'è anche il rinnovo del contratto, sul quale si inizierà a parlare a breve, con il quale l'ingaggio potrebbe salire ulteriormente.

La scorsa stagione è stata quella che ha rappresentato la definitiva esplosione del portoghese e ora difficilmente i rossoneri si priveranno di lui.

Le prime due uscite stagionali in campionato, però, hanno fatto intravedere un Leao opaco e soprattutto poco decisivo.

Probabilmente questo è dovuto a un cattivo stato di forma ma c'è già chi ipotizza che possa avere la testa altrove.

La condizione del Milan

Nella trattativa che potrebbe portare Leao al Chelsea c'è solo una sicurezza: il Milan non ha bisogno di vendere.

Per questo motivo i rossoneri sono in una posizione di forza e possono dettare le regole, e queste non sono molto flessibili.

Il giocatore non ha mai manifestato la voglia di lasciare Milano, e questo è un altro punto a favore del Milan.

Per vedere Leao al Chelsea dunque devono essere soddisfatte necessariamente alcune condizioni.

La prima è di natura economica, i 95 milioni proposti potrebbero anche non bastare considerando che sul portoghese pende una clausola rescissoria di 150 milioni di euro.

La seconda riguarda il calciomercato in entrata, la dirigenza rossonera potrebbe far partire Leao solo con la sicurezza che questi potrebbe essere sostituito nell'immediato e che il restante denaro possa portare a nomi ritenuti validi.

I giocatori su cui il Milan vuole avere la sicurezza del buon esito delle trattative sono Zyech, Onana, Tanganga e Vranckx.

Queste dunque sono le condizioni necessarie perché la pista possa tornare incandescente, per il momento però non sembrano esserci i requisiti necessari.

Il Chelsea può approfittarne

In questo momento il Chelsea può avere un solo vantaggio, ovvero le prime due prestazioni mediocri di Leao in campionato.

Il Milan è riuscito a racimolare punti praticamente senza il contributo del portoghese e, se la situazione dovesse protrarsi, il club londinese potrebbe farsi forza e spingere sul fatto che il giocatore non sia imprescindibile.

Oltre a questo non ha molte armi a sua disposizione se non il denaro, ma a volte questo può non bastare per chiudere una trattativa.

La situazione potrebbe cambiare drasticamente se il portoghese dichiarasse alla società la volontà di partire, a quel punto tutto sarebbe rimesso in discussione ma per ora questo non è avvenuto.

Il Chelsea dunque è su Leao e non mollerà la preda fino al termine del calciomercato, per il momento però il portoghese resta al Milan.