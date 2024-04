Quanto vale la Coppa Italia 2023/2024: ecco quanto guadagna la vincente

Prosegue l'edizione 2023/2024 della Coppa Italia, un trofeo tanto importante quanto spesso sottovalutato. Quanto vale la vittoria finale? Ecco le cifre e il montepremi.

Regolamento Coppa Italia

L'edizione 2023/2024 di Coppa Italia, sta per volgere al termine e, di conseguenza, sarà più chiaro alle squadre cosa andranno a guadagnare con la vittoria.

Il regolamento prevede che le big partano automaticamente dagli ottavi, in attesa che le altre si affrontino nei turni precedenti. Questa regola in particolare fa spesso discutere, soprattutto tra coloro i quali vorrebbero dare pari opportunità a tutte le partecipanti.

Malgrado ciò, i criteri che stabiliscono quali sono le otto squadre già qualificate sono i seguenti:

• La società che ha vinto la Coppa Italia nella stagione precedente;

• Le società che nella stagione precedente si sono qualificate alle competizioni UEFA;

• La società che nella stagione precedente si è classificata all'ottavo posto in Serie A, se la vincitrice della Coppa Italia fa parte dei due criteri precedenti.

Dunque, le squadre che in questa edizione sono volate automaticamente agli ottavi di finale sono le seguenti: Lazio, Fiorentina, Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Milan.

Quanto vale la Coppa Italia

Le quattro squadre che sono arrivate in semifinale hanno guadagnato 2,9 milioni a testa per il passaggio del turno. Vincere la coppa Italia porta nelle casse del club circa 7 milioni di euro. La finalista perdente, invece, guadagna circa 5 milioni di euro. Cifre niente male se si considera che oltre a questi vanno aggiunti poi i proventi derivanti dai biglietti.

Sommando i vari passaggi di turno, arrivare in finale significa già garantirsi un incasso di circa 3 milioni di euro, oltre poi alla finale stessa che aumenta l'incasso di 4,5 milioni di euro per la squadra vincente e di 2 milioni per la squadra perdente.

Entrambe le finaliste ricevono il 45% del botteghino, mentre il 10% rimane alla Lega, e nella passata stagione questo è valso circa 5,5 milioni di euro. Insomma, le cifre parlano da sole, vincere la Coppa Italia significa acquisire non solo un trofeo in più da aggiungere in bacheca, ma anche qualche milione da investire sul mercato o utile per risanare il bilancio.

