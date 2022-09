Dazn in promozione per tutti i nuovi abbonati fino al 2 ottobre. Già da subito è possibile accaparrarsi l’abbonamento per vedere il campionato di calcio di serie A 2022/2023 a 24,90 euro al mese. Ecco come ottenerlo e tutte le novità al riguardo.

Dazn in promozione per tutti i nuovi abbonati fino al 2 ottobre. È possibile accaparrarsi l’abbonamento per vedere il campionato di calcio di serie A 2022/2023 a 24,90 euro al mese. Vediamo subito come ottenerlo e tutte le novità al riguardo.

Ormai il campionato di calcio di serie A 2022/2023 è ripartito da circa un mese e la popolare piattaforma Dazn è a caccia di nuovi abbonati. Anche per quest’anno la piattaforma di streaming ha l’esclusiva delle partire di tutta la Serie A tutta la Serie BKT, la Liga spagnola, tutta l'Europa League, Conference League e diverse competizioni calcistiche internazionali.

Dazn come sappiamo, offre un sistema innovativo, intelligente e multifunzionale pensato per chi vuole seguire le partite della sua squadra del cuore ovunque si trovi, da smartphone, tablet o pc.

In attesa della ripartenza del campionato di Serie A, dopo lo stop per le partite delle nazionali in preparazione dei mondiali del Quatar, la piattaforma DAZN ha lanciato una nuova offerta promozionale per accaparrarsi nuovi abbonati. Infatti l’offerta è diretta a tutti coloro che non hanno sottoscritto alcuna offerta con la piattaforma di sport in streaming.

Scopriamo insieme in cosa consiste la nuova offerta di DAZN a 24,90 euro al mese per tutti i nuovi abbonati e come fare per usufruirne.

Dazn, fino al 2 ottobre l'abbonamento costa meno: 24,90 euro al mese per i nuovi abbonati

Prima di analizzare a chi è indirizzata l’incredibile offerta Dazn da 24,90 euro al mese, occorre fare una sintesi sui piani di abbonamento lanciati dalla piattaforma.

Sono 2 i piani di abbonamento Dazn sottoscrivibili per questa stagione con costi e servizi offerti naturalmente diversi. Si tratta di un abbonamento standard e uno plus.

I due piani si differenziano per costo e per numero di dispositivi che è possibile collegare.

L’abbonamento standard di Dazn costa 29,99€ al mese, mentre per il piano plus si spendono 39,99 euro al mese.

L’altra differenza sostanziale sta nel numero di dispositivi collegabili. Con il piano standard è possibile associare massimo 2 dispositivi che potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet.

Se si vuole vedere i contenuti utilizzando una connessione dati invece, si potrà visionarli soltanto se non si utilizza l’altro dispositivo sulla rete di casa. L’abbonamento Plus invece è possibile associare fino a 6 dispositivi guardando contemporaneamente i contenuti su 2 dispositivi che sono in luoghi diversi.

Ma i vantaggi non finiscono certamente qua. Da qualche giorno Dazn ha lanciato una grandiosa promozione: i nuovi abbonati avranno la chance si sottoscrivere il piano standard a 24,90 euro al mese anziché 29,90. Un risparmio mensile di 5 euro che non deve essere considerato roba da poco.

Dazn, come usufruire della nuova offerta a 24,90 euro

L’incredibile offerta promozionale di Dazn è riservata esclusivamente ai nuovi abbonati. Come abbiamo già detto con la nuova promozione è possibile accedere ai contenuti della piattaforma Dazn a 24,90 euro al mese anziché a 29,90 euro.

Con l'abbonamento, DAZN consente di visionare i suoi contenuti sia in live streaming sia on demand. Non si tratta soltanto di contenuti relativi alla seria A Tim ma anche tutta la serie BTK, il calcio internazionale con LaLiga spagnola, il calcio sudamericano con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, il calcio inglese con la FA Cup, Carabao Cup, alcuni match di FA Women's Super League, la MLS americana e alcuni match della Division 1 Féminine francese.

Per poter usufruire dell’incredibile offerta promozionale, i nuovi abbonati devono sottoscrivere esclusivamente un piano standard entro il 2 ottobre tramite il sito ufficiale di Dazn e non tramite App.

L’offerta sottoscritta permette di pagare 24,90 al mese per sei mesi anziché 29,99 euro al mese.

Dazn, nuova offerta a 24,90 euro come attivarla

Bisogna, però, affrettarsi, perché la nuova offerta di Dazn che permette di pagare 24,90 euro anziché 29,90 euro è valida fino a domenica 2 ottobre.

La promozione è riservata a tutti coloro che sottoscrivono un nuovo abbonamento con il piano standard e scelgono come metodo di pagamento la carta di credito, la carta di debito o PayPal.

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà autonomamente al costo di 29,99 euro al mese, tranne il caso in cui venga fatta disdetta. Dunque, se si volesse cambiare il piano di abbonamento da Standard a Plus la promozione non sarà più accessibile.

In ogni caso, l’abbonamento sottoscritto potrà essere messo in pausa e riattivato in un altro momento tenendo presente che il periodo di promozione non potrà essere allungato.

Non solo, l’abbonamento potrà essere disdetto in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo né restituzione degli sconti usufruiti.