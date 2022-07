Dybala ha scelto la Roma accettando l'offerta sullo stipendio e diventerà un giocatore giallorosso. Ieri è volato in Portogallo per incontrare i compagni e per affrontare le visite mediche. Ecco le cifre dell'ingaggio.

Dal momento in cui la Joya è risultato svincolato dalla Juventus, dunque dal 30 giugno di quest'anno, la telenovela sul suo futuro non si è mai interrotta. Tra dubbi, offerte rifiutate e cambi di rotta ora Dybala ha deciso di diventare un giocatore della Roma e, a dirla tutta, senza percepire uno stipendio alto tanto quanto ci si aspettava.

Dybala alla Roma, lo stipendio

Ormai tutti sono a conoscenza delle cifre pretese da Paulo Dybala per rimanere in bianconero, almeno in un primo momento.

Ad agosto 2021, dunque quando la trattativa era in fase iniziale, la Joya aveva richiesto uno stipendio da 10 milioni di euro all'anno, offerta rifiutata dalla società bianconera che ha giocato al ribasso.

L'attaccante argentino allora, dopo settimane di tentennamenti e ripensamenti, ha deciso di abbassare le pretese e l'accordo con la Juve si era trovato attorno agli 8 milioni di euro.

Poi però a gennaio è arrivato Vlahovic, la trattativa per il rinnovo si è arenata e la Joya e la Juve hanno deciso di salutarsi. Ora, a distanza di molti mesi, Dybala andrà alla Roma e prenderà uno stipendio da 4,5 milioni di euro.

Meno della metà di quanto richiesto un anno fa alla Juventus, circa la metà in confronto all'accordo che si era trovato prima dell'arrivo di Vlahovic.

Certo, ci sono i bonus che alzano l'asticella e che possono portarlo a percepire fino a 6 milioni di euro, ma la parte fissa rimane di 4,5 milioni di euro. Un calo netto in confronto alle pretese precedenti che deriva da motivi diversi, alla fine il giocatore si è dovuto accontentare.

Il contratto di Dybala con la Roma

Abbiamo visto dunque che Dybala alla Roma percepirà uno stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus, molto meno in confronto a quello che avrebbe voluto e che forse un po' tutti si aspettavano.

Il contratto avrà una durata di tre anni, periodo nel quale l'attaccante argentino avrà la possibilità di prendersi la capitale.

Mourinho e Totti sono stati due fattori chiave nella trattativa, hanno spinto molto per il suo approdo in giallorosso e alla fine sono riusciti a convincere il giocatore. Molto è dipeso anche dal progetto tecnico in forte crescita, nel quale Dybala può diventare il fulcro e uno degli uomini chiave.

Tiago Pinto ha compiuto un capolavoro di mercato assicurandosi le prestazioni di uno gei giocatori più forti della Serie A. Ad affiancarlo ci sarà sicuramente Tammy Abraham, su Zaniolo invece c'è più di qualche dubbio.

La scelta di accettare il contratto proposto dalla dirigenza giallorossa, dunque, si è basata su diversi fattori tra i quali il progetto, il poco tempo rimasto e la possibilità di rimanere in Italia.

La Joya ha accettato le cifre dello stipendio anche perché ha capito che, alla luce dei fatti, non avrebbe avuto offerte molto più alte. Fumata bianca dunque, Dybala e la Roma sono pronti dunque a questa nuova avventura da percorrere assieme.

Dybala rifiuta la 10 di Totti

Per capire quanto la Roma abbia voluto Dybala non si deve guardare allo stipendio, ma bensì a qualcosa di molto più simbolico: la maglia numero 10 di Francesco Totti.

Un cimelio intoccabile che solo a nominarlo, nella capitale, smuove le emozioni di mezza città.

Totti e la dirigenza si sono offerti di fargliela indossare ma l'attaccante argentino ha preferito la sua 21, forse più per rispetto nei confronti della leggenda italiana.

Niente Dybala col 10 dunque, almeno per il momento, ma se la Joya si prenderà l'affetto e il rispetto della piazza si potrà vedere in futuro.

Dybala, alla Juventus e all'Inter non era una priorità

Nonostante la sua grande qualità Dybala non è riuscito a essere la priorità della Juventus, e questo per via di motivi diversi.

Il primo è riconducibile alla sfortuna delle ultime stagioni, che lo hanno costretto spesso ai box per via di continui infortuni. Il secondo è anche il continuo tentennare di fronte alle offerte contrattuali proposte dalla dirigenza.

Dunque, nel momento in cui è arrivato Vlahovic, l'attaccante argentino non è più stato ritenuto indispensabile anche per via della configurazione tattica scelta da Allegri. Nel 4-3-3 Dybala doveva sacrificarsi ma cambiare modulo per un giocatore discontinuo non era nei piani dell'allenatore.

All'Inter, invece, sembrava essersi trovato l'accordo ma anche in questo caso la Joya ha atteso e preso tempo, lo stesso che l'Inter invece non aveva. Appena si è presentata l'offerta d'ingaggiare Lukaku, dunque, i nerazzurri hanno virato fisso sul bomber belga e Dybala è stato messo, ancora una volta, in secondo piano.

Un futuro tutto da scrivere

Alla luce di quanto detto fino a qui sembra quasi che Dybala sia in parabola discendente, ma non è così.

L'attaccante argentino, nonostante nella prossima stagione non disputi la Champions League, avrà la possibilità di giocare con continuità in un contesto in cui è messo al centro del progetto.

Probabilmente è proprio la cosa di cui ha più bisogno in questo momento, la fiducia che ultimamente stava sentendo meno nei suoi confronti in bianconero e che ora, invece, potrà formare con i suoi nuovi tifosi.

La prossima stagione sarà cruciale per vedere se Dybala distante da Torino saprà dimostrare di essere un campione e, viste le qualità che possiede, le probabilità che questo accada sono molte.