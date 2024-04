Federico Gatti e il gol dedicato all'amico morto in un incidente: chi era Marco Pezzati

Dopo aver segnato contro la Fiorentina, il numero 4 della Juventus si è inginocchiato indicando il cielo. La dedica era per un suo amico scomparso. Chi era Marco Pezzati, ex calciatore di Serie D e amico di Federico Gatti.

Federico Gatti ha segnato contro la Fiorentina il gol che ha permesso alla Juventus di battere i viola allo stadio Artemio Franchi. Nel festeggiare il gol, il numero 4 bianconero si è inginocchiato indicando il cielo, dedicando il gol a un suo amico scomparso. Ecco chi era Marco Pezzati, ex calciatore di Serie D scomparso nel febbraio 2024 a causa di un incidente stradale.

L'amico a cui Federico Gatti ha dedicato il gol contro la Fiorentina

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, al 21esimo minuto, Federico Gatti ha trovato la via del gol, ribattendo in rete il colpo di testa di Bremer che era stato respinto dal palo.

Alla fine della rocambolesca azione che ha portato in vantaggio i bianconeri, non è passata in osservata la celebrazione di Gatti, che si è inginocchiato alzando le braccia e con gli indici rivolti al cielo. La dedica è verso qualcuno che non c'è più, il suo amico Marco Pezzati, morto a seguito di un incidente avvenuto a febbraio dalle parti di Catanzaro. Pubblicando quell'esultanza sul suo profilo Instagram, il calciatore bianconero ha scritto:

Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi.

Chi era Marco Pezzati, morto in un incidente stradale

Marco Pezzati era un giocatore molto conosciuto nel campionato di Serie D, dove ha militato per diverse squadre. Ha vestito le maglie di Verbania, Scandicci, Triestina, Sammaurese e San Luca, squadra calabrese in cui stava giocando prima del tragico evento.

Il difensore toscano è morto il 22 febbraio 2024, in un incidente avvenuto a Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. In base alla ricostruzione, Pezzati si era messo al volante al termine di una cena con i suoi compagni di squadra. Poco dopo la mezzanotte, mentre era di ritorno verso casa, ha perso il controllo della sua vettura che è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. L'incidente è stato fatale e ogni tentativo di salvargli la vita da parte di Vigili del Fuoco e soccorritori si è rivelato inutile. Marco Pezzati è morto sul colpo. Tanto il dolore ancora oggi a Badia a Settimo, dove il 31enne viveva con la famiglia.

L'amicizia tra Federico Gatti e Marco Pezzati

Federico Gatti e Marco Pezzati erano molto legati. Si sono conosciuti quando entrambi militavano in Serie D, al Verbania. Erano compagni di reparto e insieme hanno giocato più di 50 partite nelle retrovie della squadra piemontese, dal 2018 al 2020. Quelle al fianco di Marco Pezzati sono state le ultime partite in Serie D per Gatti. Le sue prestazioni al Verbania gli hanno infatti garantito il grande salto tra i professionisti, prima alla Pro Patria e poi al Frosinone, con cui ha vinto il campionato di Serie B.

Federico Gatti era presente anche a Badia a Settimo, per l’ultimo saluto a Pezzati, che oltre ad amare il calcio, amava la Fiorentina. Addirittura frequentava la curva quando aveva tempo e la curva Fiesole lo conosceva bene. Al suo funerale, alcuni tifosi viola gli hanno dedicato dei cori fuori dalla chiesa. Gli stessi sono stati poi cantati sugli spalti dell'Artemio Franchi, dove gioca la Fiorentina.