Gli infortuni ad agosto possono essere una mazzata, ma il calciomercato almeno dà il tempo di rimediare. Questo è quanto accaduto alla Roma, che ha trovato in Mady Camara il sostituto di Wijnaldum. Ecco chi è il centrocampista guineano che serve come il pane alla mediana di Mourinho.

Chi è Mady Camara

Mady Camara nasce a Matam in Senegal il 28 febbraio 1997. Alto 1,82 m per 75 Kg, non si sa molto di questo centrocampista relativamente alla sua fanciullezza e alla sua giovinezza calcistica, però si sa che dal 2013 al 2015 ha militato nel Kaloum Star, società guineana.

In seguito è entrato nel Santoba, altra squadra del suo paese, mentre dal 2016 è passato all'Ajaccio a titolo gratuito. Con il club della Corsica non rientra subito nei piani dell'allenatore, infatti debutta a gennaio in Ligue 2 in un match contro il Troyes, vinto 2-1 dai suoi, dopo aver già debuttato in Coppa di Francia contro il Monaco una settimana prima.

I primi 90 minuti, poi, li affronta alla fine dello stesso primo mese dell'anno, ma la sua squadra perde, nonostante arrivi pure il primo gol con l'Ajaccio. A fine anno, dunque, saranno 18 le presenze totali in campionato, con 2 reti e 2 assist messi a referto.

L'anno successivo è decisamente migliore dal punto di vista delle presenze per Camara, che ormai si è preso un posto fisso nel turnover della squadra corsa, tantoda mettere a fine stagione ben 32 presenze totali, di cui due pure nel play-off perso contro il Tolosa per arrivare alla promozione in Ligue 1.

Leggi anche: Italia-Cina pallavolo maschile: dove vederla in TV e quando si gioca

Lo sbarco in Grecia

Nel 2018 Mady Camara dopo essersi fatto le ossa nel calcio francese di secondo livello, sbarca in Grecia. A chiamarlo c'è l'Olympiakos, col quale subito si mette in mostra prendendosi la titolarità in mezzo al campo. Gioca, inoltre, anche la sua prima coppa europea, ovvero l'Europa League prima con i preliminari e poi con i gironi, nei quali nei quali la sua squadra è complice di un 3-1 al Milan in casa.

In totale, a fine stagione 2018/2019, il centrocampista avrà all'attivo ben 36 presenze, con 6 gol tutti messi a referto nel campionato greco, più un assist. L'anno successivo è quello dell'approdo in Champions League, sempre tramite i preliminari.

Ai gironi, per l'Olympiakos c'è gloria solo all'ultima giornata contro la Stella Rossa di Belgrado, ma tanto basta alla squadra greca che partiva senza grosse velleità. Tuttavia, nella seconda competizione europea, ai sedicesimi Camara e compagni sconfiggono l'Arsenal, ma poi si fermano al turno successivo contro il Wolverhampton.

Il 2020/2021 è un anno molto simile a al 2018/2019, con il centrocampista che ritrova i londinesi sul suo cammino in Europa League, ma stavolta arriva la sconfita per l'Olympiakos. Il 2021/2022, poi, Camara abbassa il suo livello, soprattutto per quanto riguarda il numero di gol e assist, con un numero di partite che raggiunge le 45 unità.

La Roma

Come ben si sa, Mady Camara sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Il guineano è già atterrato a Fiumicino per sostenere le visite mediche nella capitale, e verso il tardo pomeriggio dovrebbe essere annunciato ufficialmente il suo acquisto.

La trattativa si è conclusa con un prestito oneroso da 1,2 milioni di euro, più diritto di riscatto fissato a 12 milioni, più ancora una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Tuttavia, conoscendo Mourinho, subito cercherà di far entrare nei suoi schemi il giocatore, di cui la sua Roma ha un gran bisogno.

In effetti, dopo l'infortunio di Wijnaldum, i giallorossi hanno visto scendere la loro qualità in mezzo al campo, ma anche la forza della loro mediana. Per questo, uno come Camara non può che fare del bene, soprattutto dopo aver visto troppa morbidezza nel primo tempo contro la Juventus.

La nazionale

Come se non bastasse l'esperienza accumulata da Mady Camara con Ajaccio e Olympiakos, ecco che il centrocampista ne porta in dote alla Roma pure dalla sua nazionale. Con la Guinea, infatti, ha esordito nel settembre 2018 contro la Repubblica Centrafricana, e da allora in poi, è quasi sempre stato convocato dai CT.

Tuttavia, non ayh ricevuto la chiamata da parte della sua nazionale per l'ultima Coppa D'Africa, con molta sorpresa degli addetti ai lavori, ma certamente ora che è alla Roma, il centrocampista potrà senza dubbio rifarsi anche con la maglia del suo paese.

Leggi anche: Chi è Harry Winks, il centrocampista che ci vuole per la Sampdoria