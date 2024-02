Serie A 2023/2024, Milan Atalanta: dove vederla in TV e probabili formazioni

Milan e Atalanta si affrontano nella partita valevole per la 26^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Milan-Atalanta, 26^ giornata di Serie A

I rossoneri arrivano all'importante appuntamento di Serie A dopo aver perso in Francia contro il Rennes per 3-2. Un risultato che però non nuoce agli uomini di Pioli che hanno comunque ottenuto il pass per gli ottavi di finale.

La settimana scorsa, però, contro il Monza è arrivato un pesante 4-2 in Brianza, una sconfitta che non ha consentito il sorpasso sulla Juventus e ora è imperativo vincere.

I bergamaschi invece, nella 25^ giornata di Serie A, hanno demolito il Sassuolo con un secco 3-0 e ora si trovano al quarto posto a pari merito con il Bologna.

L'obiettivo conclamato per gli uomini di Gasperini è quello di posizionarsi in zona Champions, per questo motivo arriveranno a San Siro per fare il risultato.

Ci si attende una sfida spettacolare e molto aperta, come lo sono state le altre di questa stagione del resto, il passivo è di due partite a zero in favore dell'Atalanta, staremo a vedere questa volta chi la spunterà.

Milan-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming

Gli uomini di Pioli vogliono tornare alla vittoria per tentare il sorpasso sui bianconeri. Quelli di Gasperini vogliono conquistare i tre punti per staccarsi dal Bologna e blindare il quarto posto.

Ci si attende una partita spettacolare, ecco dove vederla in TV. Milan-Atalanta sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà inoltre seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Ricky Buscaglia, il quale sarà supportato nel commento da Marco Parolo.

Quando e dove si gioca

Milan-Atalanta, partita valevole per la 26^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 25 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Milan-Atalanta

Stefano Pioli recupera Tomori e Kalulu ma entrambi finiranno in panchina. Nel 4-2-3-1 dei rossoneri, davanti a Maignan partiranno Florenzi sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra, mentre il centro della difesa sarà occupato da Kjaer e Gabbia.

In mezzo al campo ballottaggio tra Adlì e Bennacer, anche se il primo sembra essere in vantaggio per affiancare Reijnders. In avanti, Giroud punta centrale mentre sulla trequarti spazio ai soliti noti: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Gasperini risponde con il solito 3-4-1-2. Carnesecchi difenderà i pali della Dea, davanti a lui la retroguardia sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

In mezzo al campo De Roon ed Ederson dovrebbero partire dal primo minuto, ai loro lati i titolari saranno Holm e Ruggeri. Sulla trequarti spazio alla qualità di Koopmeiners alle spalle di Miranchuk e De Ketelaere terminali offensivi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Il pronostico

I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo aver subito due sconfitte consecutive, per questo motivo avranno fame di vittoria. In generale, gli uomini di Pioli stanno vivendo un buon periodo di stagione e per questo sarà necessario fare punti contro un avversario più che ostico.

L'Atalanta ha il grande obiettivo di tornare a giocare la Champions e arriverà a San Siro con tutta l'intenzione di fare bottino pieno. Entrambe le squadre giocano un calcio propositivo e per questo ci si attende una partita molto divertente e aperta.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan parte favorito.

