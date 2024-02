Serie A 2023/2024, Milan Napoli: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan ospita al Meazza il Napoli di Mazzarri nella partita valevole per la 24^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Il Milan di Pioli sfida il Napoli di Mazzarri nella partita valevole per la 24^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Milan-Napoli, 24^ giornata di Serie A

Dopo la vittoria per 3-2 della settimana scorsa, ottenuta ai danni del Frosinone, il Milan torna a San Siro per affrontare il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri vedono all’orizzonte la Juventus al secondo posto e sono ormai consapevoli che possono raggiungerla, il tutto però passa attraverso una serie di risultati utili e la prima occasione ce l’avranno nel big match della 24^ giornata.

Chiaramente non sarà un’impresa facile, al Meazza si presenterà infatti il Napoli campione in carica. Gli uomini di Mazzarri, nell’ultimo turno di Serie A, hanno strappato un 2-1 in casa contro il Verona e ora vedono la zona Champions molto più vicina.

Sono 4 le lunghezze di distanza dall’Atalanta quarta e attraverso una vittoria queste potrebbero assottigliarsi. Per tale motivo i partenopei arriveranno a Milano con un solo obiettivo: conquistare i tre punti.

Milan-Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Milan e Napoli si affronteranno per ottenere punti fondamentali per il proseguo di stagione. Una squadra per tentare di accorciare le distanze dalla Juventus seconda, l’altra per avvicinarsi alla zona Champions.

Il big match della 24^ giornata sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. Lo si potrà inoltre anche seguire in streaming scaricando l’applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento tecnico da Marco Parolo.

Quando e dove si gioca

Milan-Napoli, partita valevole per la 24^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 11 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Milan-Napoli

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli, il quale sembra propenso a schierare la sua squadra con il 4-2-3-1. In porta ci sarà come di consueto Mike Maignan. Davanti al portierone francese la difesa sarà composta da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie e da Kjaer e Gabbia al centro.

Il duo di centrocampo, con l’obiettivo d’impostare e interdire, sarà formato da Bennacer e Adli. Loftus-Cheek sarà schierato sulla trequarti, al suo fianco ancora fiducia in Pulisic e Leao. In avanti confermatissimo il bomber francese Giroud.

Walter Mazzarri potrebbe rispondere con il 4-3-3, ma occhio alla possibilità di vedere il Napoli schierato con tre difensori. Nel primo caso, davanti a Gollini, Di Lorenzo e Mazzocchi potrebbero occupare le bande laterali con Rrahmani e Juan Jesus che invece potrebbero prendersi il centro della difesa.

Lobotka avrà le chiavi del centrocampo, al suo fianco spazio ad Anguissa e Cajuste. In avanti, largo al tridente composto da Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, 24^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

Il Milan è una squadra che fino a qui ha vissuto di alti e bassi, ma tanto è servito per consolidare la terza posizione e rimanere vicini alla Juventus seconda. Ora però è arrivato il momento di fare un deciso passo in avanti e la partita contro il Napoli sarà fondamentale in questo senso.

La squadra di Mazzarri vuole e deve conquistare i tre punti per puntare alla zona Champions League, ma al Meazza sarà un’impresa ardua. L’assenza di Osimhen potrebbe pesare e non poco, ma non deve diventare un alibi per i campioni in carica.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan parte favorito.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, Roma Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni