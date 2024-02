Serie A 2023/2024, Roma Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Roma ospita l'Inter all'Olimpico nella partita valevole per la 24^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Roma-Inter, 24^ giornata di Serie A

Dopo il cambio di guida tecnica, con l’esonero di José Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi, i giallorossi hanno letteralmente iniziato a volare. Nelle prime tre uscite con Capitan Futuro in panchina la Roma ha conquistato 9 punti, ma soprattutto ha iniziato a convincere per qualità di gioco e coesione del gruppo.

Grazie a questo filotto di risultati utili, i capitolini ricoprono ora la quinta posizione a un solo punto di distanza dall’Atalanta quarta. La zona Champions League non è dunque più un miraggio e d’ora in poi questo sarà l’obiettivo stagionale.

All’Olimpico arriverà l’Inter capolista, che la scorsa settimana è riuscita a vincere contro la Juventus che insegue e ad allungare in classifica. Ora i punti di distacco dai bianconeri sono quattro con una partita ancora da recuperare, dunque vincere potrebbe diventare determinante.

Non sarà però di certo semplice per gli uomini di Simone Inzaghi conquistare i tre punti, in un campo diventato difficile come non lo era mai stato in questa stagione.

Roma-Inter, dove vederla in TV e in streaming

I giallorossi vogliono dare continuità agli ottimi risultati ottenuti di recente, i nerazzurri vincere per continuare la loro corsa verso lo scudetto. La sfida tra i capitolini e i meneghini si prospetta entusiasmante, ecco dove vederla in TV.

Roma-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata alle voci di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

Quando e dove si gioca

Roma-Inter, partita valevole per la 24^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 10 febbraio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Inter

Pochi dubbi per Daniele De Rossi che schiererà la sua squadra con il 4-3-2-1. In porta ci sarà il portoghese Rui Patricio, davanti a lui partiranno dal primo minuto Karsdorp e il neo acquisto Angelino sulle corsie e Mancini e Llorente al centro della retroguardia.

In mezzo al campo Bove è in vantaggio su Paredes, mentre Pellegrini e Cristante sono sicuri titolari. Alle spalle di Lukaku, grande ex di giornata e apparso in ottima forma, via libera alla qualità di Dybala ed El Shaarawy.

Simone Inzaghi risponde con il suo consueto 3-5-2. Davanti a Sommer la difesa a tre sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Darmian è in vantaggio su Dumfries sulla banda di destra, mentre a sinistra confermatissimo Dimarco. In mezzo al campo Calhanoglu fungerà da play, al suo fianco come sempre Barella e Mkhitaryan. In avanti, ovviamente, partiranno Lautaro Martinez e Thuram.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Il pronostico

Da quando ha cambiato guida tecnica, la Roma appare una squadra in buona salute e finalmente è tornata a spaventare. Le ultime tre vittorie però, a onor del vero, sono arrivate contro squadre che almeno sulla carta erano inferiori.

I nerazzurri saranno il primo vero test per capire se la stagione dei giallorossi può decollare ufficialmente o se contro le grandi la fatica persisterà. L’Inter arriva dalla bella e fondamentale vittoria ottenuta ai danni della Juventus e ora ha la consapevolezza di essere la favorita numero uno.

Se c’è un momento giusto per continuare a mantenere i nervi saldi è proprio questo. Considerato lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, i meneghini partono favoriti.

