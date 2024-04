PSG Barcellona, quarti di Champions: dove vederla in TV e formazioni

Il PSG ospita il Barcellona nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

PSG e Barcellona si affrontano nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Una partita che saprà sicuramente regalare emozioni e spettacolo. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Paris Saint Germain-Barcellona, quarti di finale di Champions League

Purtroppo, non c’è nessuna squadra italiana tra le otto qualificate ai quarti di finale, ma non per questo mancherà lo spettacolo. Uno degli incroci più affascinanti è sicuramente quello che vede contrapporsi Paris Saint Germain e Barcellona, un doppio confronto tanto importante quanto suggestivo.

I parigini, nel turno precedente, hanno eliminato un’altra spagnola: la Real Sociedad. Sono usciti vincenti sia all’andata che al ritorno e in entrambi i casi hanno convinto gli addetti ai lavori.

Questione più complicata per i catalani, che impegnati agli ottavi contro il Napoli hanno prima ottenuto un pareggio al Maradona e poi vinto 3-1 in casa.

L’obiettivo di entrambe è ovviamente quello di proseguire per raggiungere il turno successivo, ovvero le semifinali, ed essere comprese tra le prime quattro squadre del continente.

PSG-Barcellona, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre giovani e ricche di campioni. Nella capitale francese lo spettacolo sarà il protagonista assoluto, chi vince si assicura un ritorno più tranquillo. Quella tra i parigini e i catalani sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV.

PSG-Barcellona sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. La si potrà seguire in streaming scaricando l’applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

PSG-Barcellona, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi.

Probabili formazioni di PSG-Barcellona

Luis Enrique schiererà il Paris Saint Germain con il 4-3-3. In porta ci sarà Donnarumma. Davanti al portierone italiano, sulla corsia di destra partirà Hakimi e a sinistra Lucas Hernandez, mentre al centro della difesa i titolari saranno Marquinhos e Skriniar.

In mezzo, le chiavi del centrocampo saranno in mano a Zaire-Emery, al suo fianco spazio dal primo minuto a Ugarte e Vitinha. In avanti, il tridente sarà formato da Kolo Muani, Mbappé e Dembelé.

Modulo speculare per i blaugrana di Xavi. Tra i pali ci sarà Ter Stegen. Davanti al tedesco, la retroguardia sarà formata da Koundé, Araujo, Cubarsì e Joao Cancelo. In mezzo al campo, Sergi Roberto fungerà da play, al suo fianco spazio a Fermin Lopez e Gundogan. In avanti, largo alle qualità di Yamal, Lewandowski e Raphinha.

PSG (4-3-3); Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

BARCELLONA (4-3-3); Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

Il pronostico

Parigini e catalani sono due tra le squadre più attrezzate di tutta Europa, nonché tra le favorite per la vittoria finale. Al Parco dei Principi andrà in scena una sfida aperta a ogni scenario e anche per questo è uno dei quarti di finale più attesi.

Certo, proprio il campo potrebbe diventare un fattore, con migliaia di tifosi pronti a fare il tifo per la squadra di casa. Considerato questo e altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Paris Saint Germain parte favorito.

