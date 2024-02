Roma Feyenoord: dove vederla in TV e probabili formazioni

90 minuti decisivi per la Roma che all'Olimpico sfida il Feyenoord nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Roma-Feyenoord, spareggi di Europa League

I giallorossi ripartono dal pareggio dell'andata con l'obiettivo di vincere e superare il turno. Un 1-1 fondamentale raggiunto grazie alla rete di Lukaku che ha riportato in equilibrio la sfida dopo che gli olandesi erano andati in vantaggio con Paixao.

Nell'ultima giornata di campionato la Roma ha dimostrato di essere in grande spolvero, ha vinto 3-0 a Frosinone e si è portata al sesto posto a più tre dalla Fiorentina.

Ora è arrivato il momento di dare continuità ai risultati e di conquistare un altro obiettivo stagionale: il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Non sarà di certo semplice contro il Feyenoord, una squadra che ha già dimostrato di essere molto ostica e che arriverà nella Capitale con lo stesso scopo.

Roma-Feyenoord, dove vederla in TV e in streaming

Roma-Feyenoord sarà una partita fondamentale e si prospetta molto interessante, ecco dove vederla in TV. Buone notizie per tutti i tifosi giallorossi, la sfida dell'Olimpico sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8.

In alternativa, la si potrà seguire, previo abbonamento, su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Infine, chi vorrà vedere la partita in streaming potrà farlo su DAZN, Sky GO e NOW. Pierluigi Pardo commenterà la partita su DAZN, Sky, invece, ha scelto Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Roma-Feyenoord, match di ritorno degli spareggi di Europa League, andrà in scena giovedì 22 febbraio, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Qualche problema di formazione per Daniele De Rossi che deve rinunciare a Bove, assente causa squalifica. Il tecnico dei giallorossi schiererà la sua squadra con il 4-3-2-1.

Svilar verso la conferma tra i pali dopo l'ottima prestazione in campionato. La retroguardia sarà composta da Karsdorp e Spinazzola sulle corsie e da Mancini e Llorente al centro.

In mezzo al campo Paredes siederà in cabina di regia, al suo fianco fiducia in Cristante e Pellegrini, ormai completamente recuperato. In avanti, Dybala ed El Shaarawy supporteranno Romelu Lukaku.

Slot potrebbe confermare quasi totalmente l'undici messo in campo nella gara d'andata e schiererà il suo Feyenoord con il 4-3-3. A difendere la porta degli olandesi sarà Wellenreuther, davanti a lui Nieuwkoop e Hartman occuperanno le bande laterali mentre Beelen e Hancko il centro della difesa.

In mezzo al campo Stengs e Wieffer affiancheranno Zerrouki mentre il tridente sarà composto da Minteh, Ueda e Paixao, già in rete nella gara d'andata.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. Allenatore: Slot.

Il pronostico

La bella vittoria ottenuta in campionato sul campo del Frosinone ha dato ulteriori sicurezze ai giallorossi, che ora possono concentrarsi con maggior serenità sulla delicata sfida di Europa League.

Il Feyenoord è un avversario complicato che gioca un calcio intenso e che difficilmente molla la presa. Lo ha già dimostrato in diverse occasioni e i capitolini lo sanno bene. Servirà una prestazione di alto livello per passare il turno e raggiungere gli ottavi di finale.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Roma parte favorita.

