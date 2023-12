Serie A 2023/2024, Roma Napoli: dove vederla in TV e probabili formazioni

Nel big match della 17^ giornata di Serie A la Roma ospita il Napoli in una partita fondamentale. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Roma e Napoli si affrontano all'Olimpico nella partita valevole per la 17^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Roma-Napoli, 17^ giornata di Serie A

La Roma arriva al big match di giornata dopo il ko subito la scorsa settimana al Dall'Ara contro il Bologna, e ora si trova all'ottavo posto distante di quattro punti dalla quarta piazza.

Una stagione fino a qui deludente quella dei giallorossi, che non riescono a trovare continuità nei risultati e alternano buone prove ad altre molto meno convincenti.

Discorso simile per il Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto l'anno scorso aveva sulle spalle l'arduo compito di ripetersi. Il risultato? Al momento i punti conquistati sono 27, due in più della Roma, e la vetta dista di 14 lunghezze.

Quinto posto pari merito con la Fiorentina e una china da risalire, ma non sarà affatto semplice. Nell'ultima giornata di Serie A è arrivata la vittoria sul Cagliari, che sembrava potesse scacciare il momento no dei partenopei, ma la Coppa Italia ha dimostrato che il percorso da fare è ancora lungo.

Al Maradona la squadra di Mazzarri ha subito contro il Frosinone una roboante sconfitta, uno 0-4 che pesa e non poco sul morale e che bisogna dimenticare al più presto.

Roma-Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Roma e Napoli hanno lo stesso obiettivo, vincere per conquistare punti fondamentali per la zona Europa. Inoltre, entrambe vogliono ritrovare un po' di serenità e vista la quantità di campioni in campo potrebbe uscirne una partita molto equilibrata, ecco dove vederla in TV.

La sfida tra i capitolini e i partenopei sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Roma-Napoli, partita valevole per la 17^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 23 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Napoli

Buone notizie per José Mourinho che recupera qualche pedina molto importante. Nel 3-5-2 con il quale scenderanno in campo i giallorossi in porta ci sarà Rui Patricio.

Davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Mancini, Llorente e Ndicka, anche se l'italiano è in dubbio a causa della pubalgia, in caso di forfait Celik è pronto a prenderne il posto.

Sulle corsie agirano Kristensen e Zalewski, mentre in mezzo al campo Paredes sarà affiancato da Cristante e Pellegrini. In avanti lo Special One ritrova Romelu Lukaku, il quale sarà supportato da Stephan El Shaarawy.

Anche Walter Mazzarri può sorridere, infatti recupera qualche pezzo da novanta in mezzo. I partenopei, come di consueto, scenderanno in campo con il 4-3-3.

Davanti a Meret partiranno Di Lorenzo e Mario Rui ai lati e Rrahmani e Natan al centro della retroguardia. Lobotka fungerà da play, al suo fianco Anguissa e Zielinski ricompongono il terzetto. In avanti, il tridente sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, Salernitana Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il pronostico

Nessuna delle due squadre gode di un'ottima salute e i recenti risultati ne sono la conferma. L'Olimpico potrebbe diventare fondamentale per spingere gli uomini di José Mourinho, ma i partenopei non vogliono lasciarsi sfuggire i tre punti.

Potrebbe uscirne una partita molto equilibrata e le maggiori agenzie di scommesse sembrano concordare su questo, anche se vedono partire leggermente favorito il Napoli di Mazzarri.

Leggi anche: Serie A 2023/2024, Inter Lecce: dove vederla in TV e probabili formazioni