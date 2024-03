Serie A, chi e quanti sono i giocatori convocati per la sosta delle nazionali di marzo

La Serie A si ferma per l'ultima volta in stagione. Inizia la sosta per le nazionali, tra play off per accedere a Euro 2024 e amichevoli internazionali. Ecco una lista dei giocatori del campionato italiano che saranno impegnati.

La Serie A si ferma per l'ultima volta in stagione. A marzo 2024 l'ultima sosta per le nazionali, dopodiché inizia la cavalcata finale per i verdetti del campionato. La sosta però si è sempre dimostrata molto pericolosa per i club, che hanno spesso visto giocatori infortunarsi in questi periodi e a 9 giornate dal termine, il rischio di dover fare a meno di qualche giocatore rischia di essere determinante alla classifica finale. Ecco quindi una lista di giocatori di Serie A convocati nelle nazionali di appartenenza, squadra per squadra.

I convocati di tutte le squadre di Serie A chiamati in Nazionale

Tra giovanili e Nazionale maggiore sono 158 i giocatori di Serie A che lasceranno i loro club per aggregarsi ai ritiri delle rappresentative del proprio Paese. Tra questi, anche calciatori italiani impegnati nelle amichevoli negli Usa.