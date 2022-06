Va in scena questa sera la terza partita della fase a gironi del Gruppo B di Nations League, Svizzera-Spagna e Portogallo-Repubblica Ceca: ecco dove vederle in TV e le probabili formazioni.

Entra sempre più nel vivo la Nations League, competizione che ormai è arrivata alla terza partita della fase ai gironi dei vari Gruppi e Leghe. Nel girone B, questa sera alle ore 20.45, si sfideranno Svizzera e Spagna in una partita fondamentale per tenere vive le speranze di raggiungere il primo posto. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Svizzera-Spagna: dove vederla in TV

I diritti TV della Nations League sono fondamentalmente suddivisi tra RAI, Sky e Mediaset, e per questo motivo è importante fare chiarezza sulla visione delle singole partite.

Partiamo dicendo che la RAI ha i diritti di trasmissione riferiti solamente alla Nazionale italiana, e dunque tutte le altre partite non saranno visibili sui suoi canali o piattaforme.

Quindi, Svizzera-Spagna dove sarà possibile vederla? Sarà possibile seguirla in diretta TV in chiaro su Canale 20 di Mediaset o in abbonamento su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite.

Inoltre, chi volesse seguire la partita in streaming potrà farlo su Mediaset Infinity, Sky Go e Now TV.

In sostanza dunque, non è necessario essere in possesso di alcun abbonamento per vedere Svizzera-Spagna dato che si può vedere anche su Canale 20.

Svizzera Spagna, le probabili formazioni

Il complicato inizio avuto da entrambe le squadre non consente a nessuna delle due di potersi permettere passi falsi, e dunque non si prospettano grandi esperimenti da parte dei due Commissari Tecnici.

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Svizzera-Spagna

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Steffen, Shaqiri, Vargas; Embolo.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Diego Llorente, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Soler; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

Dunque ancora spazio a Morata in avanti con Luis Enique che crede fortemente in lui e che non vuole privarsi dei suoi movimenti offensivi, utili a liberare spazio agli inserimenti degli altri.

L'inizio della Svizzera

Il cammino degli elvetici non è iniziato nel migliore dei modi, e questo a causa dei risultati maturati contro la Repubblica Ceca e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Si è sempre saputo che non sarebbe stata un'impresa facile rimanere in Lega A, la più importante della competizione, i risultati ottenuti però sono al di sotto delle aspettative e ora c'è una gran voglia di rivalsa.

La prima partita disputata in questa Nations League la Svizzera l'ha giocata contro la Repubblica Ceca, sulla carta la squadra con la quale si gioca la salvezza.

La Nazionale di Yakin, però, non è riuscita fare punti ed è uscita sconfitta per 2-1 complicandosi ulteriormente le cose.

La seconda partita del girone, invece, l'ha vista protagonista nella sonora sconfitta per 4-0 contro il Portogallo.

Zero punti fatti contro i 4 della Repubblica Ceca che nel mentre ha pareggiato contro la Spagna.

Una combinazione di fattori che non sta per nulla giovando alla Nations League degli elvetici che ora devono necessariamente cambiare rotta.

L'inizio della Spagna

Sarebbe dovuta essere la protagonista del Gruppo B ma, a giudicare da questo inizio di torneo, la Spagna rischia di deludere e non poco i suoi tifosi.

Nelle due precedenti partite non è riuscita a vincere e i punti conquistati sono solamente due.

Nella gara d'esordio ha dovuto affrontare il Portogallo, il diretto concorrente sulla carta per la vittoria del girone.

La partita è terminata 1-1 e tutto sommato è un risultato che si può ritenere soddisfacente, questo però se poi le altre sfide si vincono.

Nella seconda uscita, invece, la squadra di Luis Enrique non è riuscita ad andare oltre al pareggio per 2-2 contro la Repubblica Ceca, complicandosi il cammino verso la vittoria del Gruppo B.

Anche le Furie Rosse dunque devono necessariamente vincere questa sera, per cercare di mantenere vivo il sogno di raggiungere le Finals.

La classifica del Gruppo B

Abbia visto quanto sia importante Svizzera-Spagna, dove vederla e anche le probabili formazioni.

Il Gruppo B, ritenuto in partenza abbastanza a senso unico con due squadre super favorite, si è complicato e ora è destinato a riservare ulteriori sorprese.

Nessuna squadra è a punteggio pieno e due di queste siedono in vetta con quattro punti conquistati.

La classifica del Gruppo B, per il momento, è la seguente

Portogallo 4

Repubblica Ceca 4

Spagna 2

Svizzera 0

Se la Spagna riuscisse a vincere la sfida di questa sera scaturirebbero due naturali conseguenze, la Svizzera cadrebbe nel fondo del baratro e la squadra di Luis Enrique tornerebbe in corsa per la vetta.

Il resto poi dipenderà dal risultato dell'altra sfida tra il Portogallo e la Repubblica Ceca, i punti in palio sono ancora dodici ma il tempo comincia a stringere.

Portogallo-Repubblica Ceca

Sempre questa sera, alle ore 20.45, si sfidano Portogallo e Repubblica Ceca nella sfida che vale la vetta del Gruppo B.

Le due squadre arrivano con umori simili tra loro ma ben diversi in confronto alle due squadre di cui abbiamo parlato in precedenza.

Il Portogallo può contare su alcuni giocatori in splendida forma, Cristiano Ronaldo su tutti, mentre la Repubblica Ceca vola sulle ali dell'entusiasmo.

Se sulla carta la partita dovrebbe andare verso una direzione ben chiara e precisa, il campo potrà riservare nuovamente molte sorprese e il risultato non è per nulla scontato.

Probabili formazioni

La partita dunque è di grande importanza e anche in questo caso l'undici iniziale non dovrebbe presentare grandi sorprese.

Il Portogallo si affiderà alla qualità e all'esperienza di Cristiano Ronaldo per battere la sorpresa Repubblica Ceca, la quale non ha nessuna intenzione di cedere il passo.

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Repubblica Ceca

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Pereira, Mende; Otavio, Carvalho, Neves; Jota, Cristiano Ronaldo, Fernandes.

Repubblica Ceca (3-4-3): Vaclik; Zima, Brabec, Mateju; Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny; Pesek, Kuchtam Lingr.

Portogallo-Repubblica Ceca, dove vederla

Dopo aver analizzato Svizzera-Spagna, aver capito dove vederla e aver introdotto Portogallo-Repubblica Ceca, è importante capire dove si potrà seguire anche questa importante sfida.

Escludendo la RAI che, come abbia mo detto in precedenza, trasmette solamente le partite della Nazionale italiana rimangono altre due opzioni: Mediaset e Sky.

Nessuna delle due emittenti però ha acquisito i diritti di trasmissione della partita, o almeno,non per trasmetterla per intero in un canale dedicato.

Sarà in ogni caso possibile vedere la partita all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Football al numero 203 del satellite.

Risultati importanti

La terza partita del Gruppo B dunque è in procinto di essere giocata, questa sera alle ore 20.45 potremo avere già una linea ben precisa di quello che è questo girone.

Se il Portogallo dovesse vincere staccherebbe tutte le dirette concorrenti, ipotecando di fatto il passaggio alle Finals.

Se invece dovesse pareggiare e al contempo la Spagna dovesse vincere tutto sarebbe nuovamente messo in discussione.

La squadra che deve avere maggior attenzione e cautela è la Svizzera, fanalino di coda con 0 punti che non può permettersi di perdere.