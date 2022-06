Thomas Ceccon porta in alto il nuoto italiano e batte vari record. Ecco chi è e come il nuotatore azzurro è riuscito a inserirsi nella storia dello sport italiano e mondiale.

Quella di lunedì 20 giugno è stata una giornata storica per il nuoto italiano, e per lo sport azzurro in generale. In particolare, ci ha pensato Thomas Ceccon a stravincere e a battere vari record oltre a conquistare la medaglia d'oro. Ecco chi è il nuotatore italiano col baffo.

Chi è Thomas Ceccon

Thomas Ceccon nasce a Thiene, vicino Vicenza, il 27 gennaio 2001. La sua passione per il nuoto arriva sin da bambino, quando a otto anni viene iniziato a fare questo sport dai genitori. La piscina in cui si specializza sempre di più è quella di Creazzo, sempre in Veneto.

Ben presto, inoltre, per il nuotatore italiano arrivano i primi successi, sotto l'egida del suo allenatore: Alberto Burlina. In pratica, sin dalla metà dello scorso decennio, Ceccon inizia a mostrarsi come uno dei talenti migliori del nuoto nostrano.

Il salto di qualità negli allenamenti, poi, arriva nel 2017, quando il giovane nuotatore passa a Verona, andandosi ad allenare con altri atleti già facenti parte della nazionale italiana. Tra di essi, ovviamente, c'è anche la divina Federica Pellegrini.

Le prime competizioni

La prima vera competizione di rilievo internazionale per Thomas Ceccon è l'europeo di Glasgow, disputato nel 2018. Già qui lascia intravedere un grande futuro, visto che nei 100 dorso conquista l'accesso alla finale e nella stessa si piazza quinto, ex aequo con il compagno Sabbioni. Purtroppo non riuscì a conquistare la finale con la staffetta mista.

Sempre nel 2018, poi, il nuotatore veneto partecipa prima ai giochi giovanili di Buenos Aires, ma soprattutto ai mondiali in vasca corta di Hangzhou. Qui, però, causa compresenza di più gare lo stesso giorno nei 100 e nei 200 dorso non brilla, anzi non ottiene l'accesso alla finale dei 100.

L'anno seguente è il momento del primo mondiale in vasca lunga, a Gwangju in Corea. Qui, Ceccon ancora una volta deve scontrarsi con la realtà dei numeri. Manca l'accesso alla finale dei 100, mentre per i 200 manca addirittura la semifinale. Ci sarebbe la staffetta a strappargli un sorriso, tuttavia c'è la squalifica causata da un compagno di squadra.

La crescita di Tokyo

Thomas Ceccon si qualifica facilmente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, grazie alle sue prestazioni nei Campionati Assoluti Invernali tenuti a fine 2020. Addirittura, in quella occasione, l'azzurro abbassa il record italiano sui 100 dorso di ben mezzo secondo. Inoltre migliora il proprio tempo anche in altri stili.

Una volta giunta l'estate del 2021, nella rassegna a cinque cerchi Ceccon riesce a dimostrare la sua crescita ad altissimi livelli, sfiorando il podio nei 100 dorso e andando a conquistare due medaglie di bronzo entrambe nella staffetta, una per quella a stile libero, l'altra per quella mista.

I mondiali di Budapest

Certo belle le due medaglie olimpiche, ma è chiaro che sono gli attualmente in corso mondiali di nuoto di Budapest che hanno portato le più grandi soddisfazioni della carriera a Thomas Ceccon. Il nuotatore col baffo ha vinto nei 100 dorso, con una nuotata da manuale sia nei primi 50 che nei secondi.

L'azzurro ha lasciato le briciole agli avversari, che non hanno mai veramento potuto fare qualcosa per lottare per la medaglia d'oro. Ceccon ha strabiliato per potenza e facilità di raggiungimento di questa potenza, il che gli ha fruttato più di un record.

I record di Ceccon

Thomas Ceccon ha stabilito il nuovo record mondiale nei 100 dorso con il tempo di 51:60. L'impresa è enorme considerando che erano 33 anni che un italiano non migliorava un record del mondo, ovvero dai tempi di Giorgio Lamberti nei 200 stile libero.

In pratica, trattasi di doppio record per l'azzurro che può guardare dall'alto in basso tutto il mondo, specialmente i fortissimi americani. Nel dorso, complice una grande scuola di misto, gli statunitensi sono sempre stati molto forti, ma stavolta Murphy e Armstrong, rispettivamente secondo e terzo si sono dovuti arrendere.

Ora per Ceccon ci saranno due cose da fare. Una sarà tagliarsi il baffo, poiché l'ha promesso e lo farà. L'altra è continuare a dare tutto in questi mondiali di Budapest, poiché le gare non sono finite, considerando quelle individuali e le staffette.

