Settembre è il mese delle nuove uscite, ed Amazon si è unita al coro presentando al pubblico i nuovissimi prodotti a marchio: Echo Dot ed Echo Studio, la nuova Fire TV Cube e Kindle Scribe. Il colosso dell’e-commerce promette diverse sorprese: vediamo quali sono!

Amazon Kindle Scribe caratteristiche

Kindle Scribe è il più atteso tra i prodotti presentati da Amazon questo settembre. L’innovativo sistema Paperwhite integrerà infatti una nuovissima funzionalità che permetterà all’utente di utilizzare il proprio Kindle come un blocco per gli appunti, con un’esperienza di scrittura al 100% fedele a quella sulla carta tradizionale.

Kindle Scribe sarà l’e-book reader più grande di sempre, con i suoi 10.2 pollici e uno spessore di 5,8 millimetri. La tecnologia antiriflesso e luce frontale permetterà un utilizzo intensivo senza affaticare gli occhi.

Per utilizzare Kindle Scribe come blocco per gli appunti, Amazon ha studiato due tipi di pennini: Basic e Premium. Le caratteristiche sono simili: entrambi gli strumenti includeranno penna, evidenziatore e gomma, ma la versione Premium integrerà una parte hardware dedicata alla gomma così da non dover modificare le impostazioni su software.

Il pennino Premium includerà inoltre un pulsante di scelta rapida, sempre andando a favorire l’utilizzo in hardware – più intuitivo.

Neanche a dirlo, Kindle Scribe sarà utilissimo anche per le annotazioni sui libri: il suo interessantissimo sistema permetterà di raggruppare sottolineature e annotazioni direttamente in una sezione apposita – così da non “rovinare” il libro vero e proprio, anche se digitale.

Gli utenti di Kindle Scribe avranno la possibilità di creare più quaderni sul proprio e-book reader con vari template a seconda delle esigenze, avendo accesso a uno spazio di archiviazione che sarà impossibile da riempire nel cloud.

L’utente avrà anche la possibilità di scrivere e prendere appunti su documenti in PDF e .odt, grazie alla funzione “Send-to-Kindle”.

La nota dolente arriva nel prezzo: sebbene le funzioni di Kindle Scribe valgano tutti i soldi spesi, si tratta di un prodotto di elite a partire dai 369,99 euro – che salirà proporzionalmente alle dimensioni dello spazio di archiviazione. Inoltre, l’unica colorazione disponibile sarà il Grigio Tungsteno.

Amazon Echo Dot ed Echo Studio caratteristiche

Usciti oggi anche Echo Dot ed Echo Studio, la nuova generazione Echo.

Echo Dot avrà due versioni: quella con e quella senza orologio. La novità più importante qui sarà, neanche a dirlo, un miglioramento del comparto audio che, secondo Amazon, permetterà un’esperienza d’ascolto senza eguali.

Integrato anche un sensore di temperatura avanzato – in ottica di domotica – ed i controlli gestuali. Nella versione Echo Dot con orologio, il LED display è stato migliorato.

Il prezzo per la versione base di Echo Dot è di 59,99 euro. La versione con orologio costerà invece 10 euro in più. Per ora, i prodotti sono disponibili solo in preordine: l’avvio delle spedizioni è previsto per il mese prossimo.

Echo Studio – la versione più avanzata di Echo – promette invece una tecnologia di elaborazione audio spaziale e l’estensione della gamma di frequenze, che garantirà una qualità del suono stereo imbattibile ed offrendo un’esperienza di ascolto a 360° per musica, film e audiobook.

Echo Studio costerà 199,99€, ed è già disponibile nella variante grigia. Per la colorazione bianco ghiaccio bisognerà avere pazienza fino al prossimo mese, ma è già possibile ordinare.

Amazon Fire TV Cube 2022 caratteristiche

Fire Cube TV fa la sua grande entrata in scena con un processore avanzatissimo che promette una fuidità superiore del 20% rispetto ai modelli precedenti. Migliorato anche il controllo vocale: oggi, Fire Cube potrà essere controllata anche solo con la voce.

Il prodotto supporterà inoltre il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo, che offriranno un’esperienza di fuizione migliorata per le piattaforme streaming come Prime Video, Disney+ e Netflix.

Fire Cube avrà un ingresso HDMI che permetterà di collegare dispositivi esterni, e una porta USB utile per effettuare videochiamate tramite Alexa Communication – direttamente dal televisore! Il prezzo? 159,99€ già disponibile per l’acquisto!