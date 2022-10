Armdio pieno e non sai cosa metterti? Potrebbe esserci una soluzione interessante sia dal punto di vista della praticità che del risparmio: il noleggio. Si noleggiano auto, biciclette, elettrodomestici, e, oggi, anche vestiti. Vediamo in che senso.

L’eterno dilemma del “cosa mi metto oggi?” affligge tutti. Il controsenso degli armadi pieni di vestiti inutilizzati e ancora con il cartellino attaccato contro l’indecisione mattutina su cosa indossare è un problema fin troppo comune.

Il che non è del tutto imputabile al singolo: la moda cambia così velocemente, e le tendenze da seguire sono troppe per permettersi un guardaroba nuovo ad ogni stagione. A meno che non si ricorra al fast fashion, l’abbigliamento a basso costo che però presenta tutta una serie di ripercussioni etiche.

Se ci si aggiunge anche tutta una serie di aumenti a catena che hanno portato anche l’industria dell’abbigliamento ad aumentare i prezzi, allora sembra proprio non se ne possa uscire a meno di indossare i soliti quattro pezzi senza tempo.

Noleggiare vestiti con Hesse: una tendenza con molti vantaggi

È innegabile che oggi il mondo del second hand e del vintage abbia visto una risalita stupefacente e rapida, complice anche l’inflazione, l’abbassamento del potere d’acquisto delle famiglie nonché una coscienza ambientale sempre più sviluppata.

Le app per vendere e comprare abbigliamento vintage sono tantissime, ma anche il trend del noleggio ha le sue gioie, tutto per tentare di risparmiare qualche soldo sull'abbigliamento.

In realtà, l’Italia è in ritardo su questo trend rispetto ad altri paesi: nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tantissimi altri il vintage è una moda che si è confermata già dieci anni fa, ed il noleggio è arrivato poco dopo – specialmente nel settore degli abiti da cerimonia o per gli eventi importanti.

Tuttavia, meglio tardi che mai: grazie alla startup Hesse, disponibile in Italia da poche settimane, gli utenti avranno la possibilità di noleggiare abiti, scarpe e accessori delle principali marche – tra cui Prada, Balenciaga, Valentino e Versace.

Il sistema funziona su abbonamento: potrai scegliere di affittare un capo per un tot di tempo e poi scegliere se tenerlo definitivamente! Vediamo nei dettagli come utilizzare Hesse.

Come funziona Hesse, l’app per noleggiare i vestiti

Il primo passaggio è quello di scaricare l’app – che è disponibile sia su Play Store che su App Store – e poi effettuare la registrazione che è assolutamente a titolo gratuito. Una volta completata la procedura, avrai accesso a un enorme guardaroba, che condividerai con gli altri utenti comprensivo di abiti ma anche di accessori firmati.

Potrai quindi selezionare un abito - o un accessorio - e farlo arrivare a casa.

Avrai qualche giorno di tempo per provare l'abito che avrai scelto e scegliere di tenerlo a noleggio per un periodo di trenta giorni. Una volta scaduto il periodo di noleggio, avrai 3 possibilità di scelta:

restituire il capo dopo averlo utilizzato, reimmetendolo così nel circuito di noleggio;

tenerlo ancora per un altro periodo di tempo

scambiarlo con un altro capo

Quanto costa noleggiare i vestiti su Hesse

La registrazione, come anticipato, non costa nulla. La creazione dell'account avviene quindi in maniera completamente gratuita ma questa è una caratteristica della stragrande maggioranza delle app.

L'utilizzo vero e proprio dell'app Hesse prevede invece la sottoscrizione di un abbonamento che, a seconda della fascia di prezzo, consente di sbloccare più abiti ed accessori tra i quali selezionare quelli che più ti piacciono. Una volta effettuata la scelta, i prodotti arriveranno a casa entro 24 ore all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Un prodotto che puoi sostituire entro 30 giorni.

Gli abbonamenti sottoscrivibili sono 3:

abbonamento Silver , per prodotto da prezzo retali fino a 300 €, ad un costo di 49 € mensili ;

, per prodotto da prezzo retali fino a 300 €, ad un costo di ; abbonamento Gold , per prodotto dal presso retail fino a € 650, sottoscrivibile al costo di 99 € mensili ;

, per prodotto dal presso retail fino a € 650, sottoscrivibile al costo di ; abbonamento Platinum, per prodotti retail fino a 1.500 euro, sottoscrivibile al prezzo di 149 € mensili;

Ogni abbonamento, al di là della specifica fascia di prezzo, è comprensivo di consegna e ritiro (a emissioni zero), lavaggio e sanificazione certificata e completa copertura per eventuali macchi e lievi danni del prodotto.

Se il capo è di tuo particolare gradimento, avrai anche la possibilità di comprarlo a rate a seconda della fascia di prezzo scelta. Si tratta della possibilità di riscatto, ed è proprio qui il bello!

Come funziona il riscatto su Hesse

Ogni capo ha un “termine” per il riscatto, ovvero un limite di utilizzo. Il "tempo di riscatto" varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 5 ed è indicato nella scheda del prodotto stesso al termine del quale ci si può accaparrare l'articolo, anche decisamente costoso, col solo costo dell'abbonamento. Il meccanismo può sembrare leggermente articolato quindi vediamo di capirlo meglio attraverso un esempio pratico.

Mettiamo caso che un cappotto di Prada abbia un tempo di riscatto pari a cinque mesi, e che l’abbiano già affittato tre persone - quindi per tre mesi. Se sceglierai di acquistarlo, dovrai quindi pagare solo due mesi di noleggio rimanenti per raggiungere il termine e renderlo tuo definitivamente!

“Il nostro obiettivo è promuovere un sistema circolare e sostenibile nella moda, non vogliamo alimentare quel sistema che accumula enormi quantità di capi invenduti non sapendo poi come sbarazzarsene. Per questo a ogni fine stagione organizzeremo aste e iniziative ad hoc per trovare un proprietario a tutti quei capi che non sono stati riscattati”.

Per chi si preoccupa dell’aspetto igienico, anche questo è certificato: tra un noleggio e l’altro, ogni capo e accessorio viene sanificato grazie alla collaborazione con la catena di lavanderie a gettone “MamaClean”!

In questo modo, potrai rimanere sempre alla moda con un duplice beneficio: dare una mano al pianeta evitando di fomentare la domanda di abiti nuovi la cui produzione ha un impatto non indifferente per quanto riguarda le emissioni di CO2, e avere un guardaroba sempre vario e firmato a un prezzo contenuto.

Unica pecca? Al momento la possibilità di noleggiare vestiti è attiva solo sul territorio di Milano.