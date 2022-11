Il nuovo capitolo di Black Panther: Wakanda Forever è uscito nella sale cinema di tutta Italia il 9 novembre 2022: a quattro anni di distanza dal precedente capitolo (uscito nel 2018), il film torna sulla storia di Wakanda dopo la scomparsa del suo re T’Challa, che era stato interpretato da Chadwick Boseman (morto nel 2020).

Dove è stato girato il nuovo film Marvel che prosegue il precedente Black Panther? L’ambientazione è totalmente diversa rispetto a quella ipotizzata inizialmente: il sequel Wakanda Forever si incentra su una civiltà sottomarina, Talokan, che proviene da un’antica comunità Maya.

Ecco dove è stato girato il nuovo film Marvel e come visitare tutte le location scelte per la produzione di Black Panther: Wakanda Forever.

Dove è stato girato Black Panther Wakanda Forever?

Finalmente è uscito il secondo capitolo di Black Panther, il film della Marvel più atteso dell’anno: le riprese erano cominciate a fine giugno 2021 e si sono protratte fino all'inizio del 2022.

Dove è stato girato Back Panther Wakanda Forever? Facciamo una piccola premessa…

Inizialmente il nuovo capitolo della Marvel doveva incentrarsi esclusivamente sul personaggio di re T'Challa/Pantera nera, ma la sceneggiatura e la trama sono cambiate completamente in seguito alla scomparsa di Chadwick Boseman, nel 2020.

Purtroppo la scomparsa del personaggio ha spinto i registi a optare per un’altra sceneggiatura, che comprendesse anche la morte di T’Challa.

In un’intervsta, realizzata poco dopo la scomparsa di Boseman, il Presidente della Marvel Studio aveva svelato di voler sfruttare come location i luoghi inesplorati di Wakanda e i personaggi dei fumetti Marvel legati al fittizio regno africano non utilizzati nel primo film.

Il nuovo film Marvel uscito nelle sale il 9 novembre scorso, quindi, è un viaggio in una civiltà completamente nuova, Talokan, che discende da una comunità Maya molto antica.

Black Panther Wakanda Forever: le location del nuovo film

Le riprese del nuovo capitolo, quindi, sono state realizzate in parte negli studi di produzione e post produzione, ma anche direttamente su campo.

Le location principali di Black Panther Wakanda Forever si snodano tra due stati americani: Georgia e Massachussets. In primis, sono state realizzate delle scene tra le città di Atlanta e Brunswick, mentre successivamente la produzione si è spostata nel Massachusetts. La conclusione delle riprese, a gennaio 2022, ha incluso anche la zona di Porto Rico.

Dalle diverse scene del film si possono intravedere alcuni dei luoghi dove sono state effettuate le riprese, e soprattutto alcuni dei momenti più iconici dei luoghi stessi. Cerchiamo di capire quali sono le tappe della produzione e dove è stato girato Black Panther 2.

Black Panther Wakanda Forever: tutte le tappe e le location da visitare

La produzione della Marvel ha mostrato inizialmente moltissime zone iconiche del Massachussets, in particolare nel momento in cui la civiltà di Talokan rivisita il regno fumettistico di Atlatide: ricordiamo, per esempio, la rissa registrata sul ponte Mass. Ave. che collega le città di Boston e Cambridge.

Nell’agosto 2021, il cast ha spostato la location delle riprese concentrandosi su Boston e Cambridge, passando anche per Worcester, una delle città più popolate del New England.

Un’altra scena del film ci permette di riconoscere chiaramente il MIT, Massachusetts Institute of Technology, che si trova dall’altra parte del fiume Charles.

Infine, la produzione ha deciso di concludere le riprese del film Marvel nella bellissima città di Porto Rico: per la precisione, dalle scenografie si può riconoscere l'ex Ritz Carlton Hotel and Casino con alcune delle zone circostanti.

Black Panther Wakanda Forever: la colonna sonora di Rihanna

È interessante sapere che alla colonna sonora di Black Panther 2 hanno collaborato diversi artisti, tra i quali anche Rihanna.

La colonna sonora, infatti, è stata realizzata sfruttando ben due brani della nota artista: Lift Me Up e Born Again. Il primo – in particolare – segna il ritorno di Rihanna alla musica, a sei anni di stanza dalla pubblicazione del vecchio album: si tratta di un tributo alla vita e alla morte del grande Chadwick Boseman/Pantera Nera.

Ricordiamo che le musiche originali del film sono state racchiuse nell’album Black Panther: Wakanda Forever - Original Score, disponibile dall’11 novembre 2022.

Dove era ambientato Black Panther 1: le location

Il nuovo film della Marvel rappresenta un netto cambio di passo rispetto alle location e ai luoghi dove era stato ambientato Black Panther 1.

Infatti, il primo capitolo si aggirava attorno a diverse ambientazioni: inizialmente si iniziò a registrare dai Pinewood Atlanta Studios, per poi proseguire verso il quartiere di Sweet Auburn e il municipio di Atlanta.

Le scene di maggiore adrenalina, invece, vennero girate in Corea del Sud, precisamente a Pusan: nel dettaglio, possiamo riconoscere la spiaggia di Gwangalli, il ponte di Gwangan, il mercato del pesce di Jagalchi, Marine City e l'area di Sajik-dong.