Sole, mare e relax. Se siete in cerca di una meta turistica che abbia nella lista queste tre caratteristiche forse, anzi direi certamente, Formentera è una dei luoghi più adatti alle vostre esigenze. Situata in Spagna, nel mar Mediterraneo, Formentera è un'isola davvero piccola ma ricca di divertimento e iniziative durante l'estate, per non parlare delle sue spiagge stupende. Con circa 83 chilometri quadrati di superficie, sarà facilissimo esplorarla nei più piccoli meandri.

Formentera, le spiagge più belle

Playa de ses Illetes è certamente una delle spiagge più interessanti, essa si colloca a nord dell'isola ed è gettonata specialmente per i suoi servizi. La località ha infatti una moltitudine di svaghi ai quali partecipare, come la vela e lo sci nautico coadiuvati da ottimi ristoranti dove gustare del buon cibo spagnolo. Spiaggia e mare fanno sicuramente rima con la paella, il tipico piatto spagnolo che può sostituire la classica insalata di riso.

Continuando la lista c'è sicuramente un altro tipo di spiaggia, quella che generalmente vediamo nei film americani ambientati a Miami. Es Racò de S’Alga è una località caratterizzata da una spiaggia chilometrica e un'acqua cristallina a completare il bellissimo luogo. Quest'ultima meraviglia però non ha nessun servizio, ristoranti o altre attività. Eppure è frequentata moltissimo proprio per il suo bellissimo panorama incontaminato.

Leggi anche: Le top 10 delle spiagge più costose d'Italia

Formentera, la spiaggia più bella ed altre curiosità sull'isola

Scegliere una delle spiagge e incoronarla come migliore, è davvero difficile. Diciamo che ci sono due scuole di pensiero. La prima, preferisce quel tipo di spiaggia da raggiungere attraverso un lungo tragitto, ripagato con una "piscina naturale" che lascia senza fiato a chiunque la visiti, anche chi è abituato al mare dietro casa. Quest'ultima di cui parliamo è Calo Des Mort, vicino al centro abitato di El Pilar de la Mola. Anche in questo caso precisiamo che Calo Des Mort non ha molti servizi, nonostante sia comunque vicina al centro abitato, il quale può ovviamente fornire tutto ciò di cui avete bisogno.

La seconda scuola di pensiero preferisce invece la classica spiaggia che offre complessivamente un po' tutto, quella accontenta diversi tipi di pubblico. Stiamo parlando di Playa Es Arenals, la quale pur essendo bellissima, secondo molte persone non ha quegli scorci particolari che presentano altre località. Detto ciò, Playa Es Arenals offre tutto, dalla movida, ai locali di moda, dai ristoranti a una spiaggia anche molto familiare e di coppia. Un altro importante dettaglio che rende quest'ultima località come la più gettonata del lato meridionale, è la questione mezzi di trasporto, i quali hanno proprio come fermata la suddetta spiaggia.

Le spiagge sono tantissime e sceglierne una è davvero difficile. Per selezionare la migliore c'è un unico modo: provarle tutte.