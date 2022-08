Forte dei Marmi è una località toscana che si trova nel cuore di Versilia conosciutissima come meta per le vacanze di molti personaggi famosi, scopriamo insieme chi sono e quali sono le spiagge più belle da visitare assolutamente in questa splendida località ed i costi che la caratterizzano.

Forte dei Marmi rappresenta una delle località italiane, precisamente della Toscana, più belle da visitare. Si trova, per essere precisi, in Versilia ed è una meta molta ambita in particolar modo dai vip.

Ogni estate sono in molti a decidere di fare un viaggio in questa splendida località, grazie anche alla presenza di stabilimenti balneari attrezzati che garantiscono ai vip - e non solo - il massimo del comfort e della comodità.

Ad inauguarare quest'anno la stagione a Forte dei Marmi ci ha pensato la famiglia Ferragnez, che ha soggiornato presso l'hotel a 5 stelle Augustus e preso parte ad alcune serate organizzate dal conosciutissimo Twiga di Flavio Briatore.

Sono tantissimi i personaggi famosi che scelgono Forte dei Marmi come meta estiva. Qualche nome? Federica Panicucci, Barbara D’Urso, Giorgio Panariello, l’ex calciatore juventino Claudio Marchisio, e tantissimi altri.

In che bagno vanno i Vip a Forte dei Marmi?

Quando si tratta di belle spiagge, a Forte dei Marmi c'è davvero l'imbarazzo della scelta, ognuna caratterizzata da peculiarità e caratteritiche differenti.

Ma in che bagno vanno i vip? Nell'elenco delle preferenze troviamo senz'altro la Augustus Beach, considerata una delle più "in" della Versilia.

Altro conosciutissimo bagno storico nel quale è molto facile imbattersi in qualche vip è il Bagno Piero che, nel corso della sua attività, ha ospitato importantissimi nomi del panormama in italiano e internazionale.

Qual è la spiaggia più bella di Forte dei Marmi?

Le spiagge di Forte dei Marmi hanno una sabbia dorata e molto sottile, con un'acqua limpida nella quale specchiarsi. Molta attenzione viene riservata alla pulizia delle spiagge che si presentano ordinate anche nei periodi più affollati. I turisti recensiscono molto positivamente tale meta e tra i consigli relativi alle spiagge da visitare, troviamo:

Bagno Carla , una delle spiagge più curate con gazebo e cabine enormi. Tale lido è conosciuto anche per il suo cibo squisito ed ha solo recensioni positive.

, una delle spiagge più curate con gazebo e cabine enormi. Tale lido è conosciuto anche per il suo cibo squisito ed ha solo recensioni positive. Bagno Agnello dove vige gentilezza, ordine e un eccellente pulizia.

Altre spiagge da citare e da frequentare sono “Bagno Bonaccia e Bagno Milano”. In poche parole chi sceglie di trascorre le vacanze in questa località non rinuncia assolutamente a nulla. Oltre ad essere meta per le sue splendide e fantastiche spiagge molte vip la scelgono anche perché luogo di movida con la presenza di molti locali fashion che nel periodo estivo organizzano molte serate.

Forte dei Marmi è conosciuta anche come la capitale del divertimento grazie alle storiche discoteche del posto.

Quanto costa la spiaggia a Forte dei Marmi?

Forte dei Marmi è una località d’élite frequentata soprattutto da famiglie che ne hanno la possibilità ed anche da molti vip che frequentano i migliori hotel e luoghi della zona, non a caso i prezzi sono più elevati rispetto ad altri luoghi vicini. Tra gli stabilimenti balneari più costosi e cool ce ne sono alcuni che meritano una menzione. Tra essi troviamo:

Bagno Annetta, che ha come principale caratteristica quella di non essere dotata di ombrelloni ma di candide tende bianche per poter godere appieno di uno scampolo di privacy "isolandosi" dal resto della spiaggia. Inoltre è dotata di servizi eccellenti tra cui palestra, piscina e ristorante.

che ha come principale caratteristica quella di non essere dotata di ombrelloni ma di candide tende bianche per poter godere appieno di uno scampolo di privacy "isolandosi" dal resto della spiaggia. Inoltre è dotata di servizi eccellenti tra cui palestra, piscina e ristorante. Bagno Alpemare, di proprietà di Andrea Bocelli.

Inoltre possiamo citare anche lo stabilimento balneare dove hanno soggiornato i "Ferragnez", August, hotel a cinque stelle. Nonostante sia un luogo d’élite, a Forte dei Marmi non mancano soluzione più economiche con la presenza di zone di spiaggia libera per chi non necessita di un lusso eccessivo e che rendono la località adatta a tutti.

Leggi anche: https://www.trend-online.com/viaggi/spiaggia-pelosa-stintino-prezzi/