Mr and Mrs Smith: tutte le location della serie girata sul lago di Como

La serie tv spy-comedy Mr. and Mrs. Smith - creata da Francesca Sloane e Donald Glover e interpretata dallo stesso Glover insieme a Maya Erskine - è disponibile su Prime Video: ma dove è stata girata? Le riprese hanno coinvolto almeno 280 persone tra cast, protagonisti e comparse.

Sullo sfondo impossibile non riconoscere uno dei laghi più belli d'Italia: scopriamo subito le location dove è stata girata la serie Mr. and Mrs Smith.

Mr. and Mrs: dove è stato girato?

Tra le serie tv più attese di febbraio 2024 su Prime Video c'è anche Mr. and Mrs. Smith, il remake del celebre film che fece conoscere e innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie (2005), di cui molti si chiedono dove è stato girato nonostante siano abbastanza semplici i riferimenti sullo sfondo.

I più attenti avranno sicuramente riconosciuto le location principali della serie tv: il lago di Como, con il magico Rudere di Giuseppe Guin, e la meravigliosa Villa Molli.

Diverse scene della serie televisiva sono state realizzate nel comune di Lenno, ma anche Azzano, Ossuccio e Argegno e anche alcuni punti della Statale Regina per le riprese degli inseguimenti. Una serie che è completamente diversa da tutti gli altri remake.

Vediamo nel dettagli le location di Mr. and Mrs. Smith e cosa centra il lago di Como con questa serie.

Mr. and Mrs: tutte le location della serie

Villa Molli si trova all'interno del villaggio di Sala Comacina sulla costa occidentale del Lago di Como: è una delle principali location della serie Mr. and Mrs.: famosissima anche per aver ospitato altre riprese e set fotografici di personaggi noti, come per esempio Belen. D'altronde, Villa Molli è una delle ville più belle da visitare sul lago di Como.

Il suo architetto è Lorenzo Guzzini, che decise d realizzare questa meravigliosa e lussuosa villa da mettere in affitto a chiunque volesse godere di uno spettacolo unico.

Il suo punto di forza, infatti, è la meravigliosa vista lago a 180 gradi che si affaccia proprio sull'unica isola del lago di Como: l'isola Comacina.

Altre finiture di pregio riguardano la meravigliosa piscina lunga 18 metri e la possibilità di godersi la vista anche dalla vasca idromassaggio riscaldata sulla terrazza panoramica (da cui ammirare Villa Balbianello, Bellagio e la spettacolare catena montuosa che abbraccia il lago).

Villa Molli può accogliere fino a un massimo di 12 persone grazie alle sue quattro camere padronali e i due ambienti autonomi, di cui tutte le stanze con bagni privati.

Il Rudere

Un'altra interessante location della serie Mr. and Mrs. Smith è il Rudere di Giuseppe Guin: questo antico rifugio dei cavatori di pietra è stato costruito alla fine del 1800, all’interno di una cava di sassi, risalente all’epoca romana.

La possiamo ammirare a Riva di Faggeto Lario, sul Lario e addirittura vi possiamo alloggiare (nel cosiddetto Writer's Next) se siamo alla ricerca di un'avventura completamente diversa e indimenticabile da vivere sul lago di Como.

Il nome lo si deve allo storico scrittore Giuseppe Guin, che in questo magnifico luogo carico di storie e leggende ha ambientato i suoi romanzi.