La settimana bianca è la vacanza perfetta per chi vuole godersi un po' di relax, ma al tempo stesso cimentarsi in nuove avventure. Non tutti sono esperti sciatori, per questo abbiamo stilato una classifica delle piste migliori per principianti.

L’inverno è alle porte, e questo significa una sola cosa per gli amanti delle montagne innevate: sciare!

Lo scii è una passione che coinvolge grandi e piccini, specialmente per coloro che vivono nelle zone di montagna, e non aspettano altro che vedere le cime innevate, o per tutti coloro che ogni anno si concedono una settimana bianca per dedicarsi a questa passione.

Tuttavia, abbiamo raccolto per voi una serie di piste adatte anche ai meno esperti, fatte apposta per coloro che vogliono cimentarsi per la prima volta nello sci, così da poter imparare a sciare o poter far pratica da principianti.

Piste di sci per principianti, le più famose in Italia

1. Abetone, Toscana

Le piste si trovano nell’appennino Toscano, e fra le tappe principali vi suggeriamo la pista Campo Scuola Abetone e la pista Seghi, ottime per i principianti del mondo dello sci.

2. Piani di Bobbio, Lombardia

La fortuna di questa zona è che è possibile raggiungerla da Milano o Lecco, concedendosi una giornata sulla neve. Le piste sono semplici, tuttavia per i più esperti, vi è anche il comprensorio della Val Torta.

3. Cervinia, Valle d’Aosta

Questa meta è una delle più famose della regione, da tutti conosciuta. Vi è un campo scuola, perfetto per i principianti, a Cretaz, inoltre vi è un altro sito per coloro che sciano per la prima volta: Plan Maison. In questi luoghi la neve è ancora morbida, essendo a più di 2500 metri di altezza, ottima scelta per gli amanti della neve.

4. Forni di Sopra, Friuli Venezia Giulia

Chi l’ha detto che in centro Italia non si può sciare? In quest’area vi sono seggiovie nel panorama delle Dolomiti Friuliane. Inoltrandosi, sarà possibile anche ammirare le stupende Tre cime di Lavaredo, dalla zona del Vermost.

5. Plan de Corones, Alto Adige

Ottima località, poiché i tracciati sono parecchio ampi. Per questo motivo, anche per i più inesperti sarà semplice cimentarsi sugli sci. Zona perfetta per le famiglie, grazie alla qualità delle piste.

6. Alleghe, Veneto

Luogo d’incanto per i più piccoli. In questo posto sarà possibile divertirsi tra campi scuola, piste da snowboard e addirittura un asilo sulla neve. Luogo di divertimento, all’interno dello snowpark è possibile anche allenarsi per imparare varie acrobazie.

7. Macugnaga, Piemonte

In questa località è presente il comprensorio Belvedere che offre 10 km di piste, sia per i più pratici, che per gli inesperti. Quelle più azzeccate per i nuovi sciatori sono la Fontanone e la Burki. La posizione delle piste consente anche di andare a sciare in giornata, per coloro di Torino o Milano.

8. Alpe di Siusi, Alto Adige

Gli sciatori principianti possono scegliere questo comprensorio per dedicarsi a muovere i primi passi sugli sci. La località è perfetta per permettersi una settimana bianca economica, divertente e con tantissime piste alla portata di tutti.

9. Passo del Tonale, Lombardia

La location è situata tra la Lombardia e il Trentino, ed è perfetta per i nuovi sciatori, essendoci anche l’opportunità di seguire delle lezioni di sci sia per i piccoli che per i più grandi. Tra le piste più adatte, vi è sicuramente la pista Valbiolo, poiché pianeggiante, si adatta a tutti gli interessati. Vengono offerti 11 piste per principianti e 24 medi.

10. Pescasseroli, Abruzzo

Le piste sono situate in mezzo ai Monti Marsicani, e si presentano in maniera molto attrezzata. Pescasseroli è la località principale del Parco Nazionale d’Abruzzo, e vi sono varie opportunità per chi decide di partire per una settimana bianca. Sono presenti ottimi impianti di risalita, piste per lo sci da fondo, sentieri in mezzo alla natura, e 15 piste da discesa.

