Con ben 130 castelli, la Val d'Aosta è una delle regioni italiane più popolate di castelli. Ecco i 10 più belli da visitare per tutta la famiglia, per un viaggio nella storia, nell'arte e nella cultura.

Se anche tu provi un certo fascino alla visione di residenze medievali, alte fortezze ed imponenti torri fiabesche allora questa guida ai castelli più belli della Val d’Aosta fa al caso tuo.

Ma quali sono i 10 castelli più belli da visitare in Val d’Aosta?

I 10 castelli più belli della Val d'Aosta

Ogni momento dell’anno è perfetto per visitare i castelli: sia in inverno quando sono coperti da un candido manto di neve, che in autunno quando vengono illuminati dalle sfumature rosso-arancione del foliage che li circonda. Ecco i castelli da non perdere in Val d'Aosta.

Il Castello Sarriod de La Tour

Immerso tra i meravigliosi meleti valdostani, e situato in una zona pianeggiante a strapiombo sulla Dora Baltea, sorge il Castello Sarriod de La Tour, maniero medievale nel comune di Saint-Pierre, appartenuto fino agli inizi del Novecento all’omonima famiglia Sarriod de La Tour.

Vista dall’alto la struttura appare come un insieme irregolare di edifici, aspetto conferitogli nel tempo a causa delle continue trasformazioni e ampliamenti.

Per addentrarsi nel castello è necessario superare la cinta muraria, costruita attorno al XIV secolo e modificata nel 1470 con l’aggiunta di torrette difensive e un nuovo ingresso più protetto sul lato orientale.

Al suo interno, tra gli edifici più importanti vi sono il Massiccio Donjon, la cappella e alla fine della lunga scala a chiocciola, “La sala delle teste”, salone d’onore che ospita decori con animali fantastici e figure bizzarre.

Il Castello di Fénis

Diversamente dagli altri castelli costruiti con finalità belliche o di protezione, con la sua pianta pentagonale e le sue alte torri, il Castello di Fénis appare più come una residenza signorile. Aspetto, che viene confermato dal fatto che fu dimora della famiglia Challant, la quale dotò la struttura di eleganti decorazioni pittoriche e simboli di prestigio.

Dal 1716, il Castello venne ceduto al Baldassarre Castellar di Saluzzo Paesana, il quale lo portò lentamente al degrado, tramutandolo in abitazione rurale.

Orari e prezzi

L’accesso al castello è consentito solamente tramite l’acquisto di un biglietto d’ingresso, il quale estende l’ingresso al Museo dell’Artigianato Valdostano (MAC). Il costo del biglietto intero è di €9,00 (+ €2,00 per il MAV), mentre il ridotto €7,00 (+ €2,00 per il MAV). Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, bambini e i ragazzi fino a 25 anni.

Salvo segnalazioni, il Castello di Fénis apre le sue porte da ottobre a marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal martedì alla domenica; mentre da aprile a settembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Il Castello di Issogne

Altra tappa imperdibile del tour tra i castelli più belli della Val d’Aosta è senza dubbio il Castello di Issogne, un’elegante dimora signorile del XV secolo, residenza della nobile famiglia di Challant, famiglia di rilievo nel medioevo valdostano.

Chiunque si addentri al Castello, troverà una struttura perfettamente conservata grazie al contributo del ricco pittore torinese di fine XIX secolo, Vittorio Avondo, il quale dopo aver acquistato la residenza volle rivitalizzarla.

Per arrivare al castello, dovrete imboccare l’uscita di Verrès e proseguire in direzione Torino sulla statale 26, quindi giungere al Comune di Issogne. Qui vi aspetterà un parcheggio gratuito dove potrete lasciare l’auto e proseguire a piedi in direzione castello.

Orari e prezzi

Il costo del biglietto per l’ingresso al Castello di Issogne è di €8,00 per l’intero (+ €3,00 con la visita all’appartamento di Avondo), €6,00 per il ridotto (+€2,00 Avondo), Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, bambini e i ragazzi fino a 25 anni.

Il Castello di Verrès

Di proprietà dei signori De Verretio dal 1287, il Castello di Verrès venne costruito in posizione dominante a picco su un massiccio roccioso che domina il borgo sottostante.

Nel XIV Ibleto di Challant fece apportare delle modifiche al Castello, che gli conferirono la forma odierna, prettamente militare. Diversamente dagli altri manieri, esternamente si presenta come un blocco compatto di 30 metri di altezza, mentre il suo interno appare maestoso, con un ampio scalone, decorazioni nelle finestre, mensole e nei camini monumentali.

Da metà Cinquecento, con la fine della casata, iniziò anche il declino del castello, che si protrasse per più di tre secoli. A fine Ottocento, grazie all’azione di un gruppo di intellettuali piemontesi tra cui Alfredo d’Andrade, Vittorio Avondo e Giuseppe Giocosa, la fortezza venne restaurata e riportata alla sua magnificenza.

Orari e prezzi

L’accesso al castello è consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso. Il costo del biglietto intero è di €6,00, mentre del ridotto di €4,00. Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, bambini e i ragazzi fino a 25 anni.

Il Castello di Verrès è aperto da ottobre a marzo dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; mentre da aprile a settembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Ogni anno, in memoria della casata degli Challant, il Castello di Verrès ospita lo storico Carnevale Storico verreziese dal sabato al mercoledì mattina. Il martedì inizia con la distribuzione delle tipicità valdostane (polenta, saucisses, fisous, fisous et vin clair de notre) in piazza René de Challant per poi proseguire con la sfilata folkloristica di maschere, carri e bande musicali e termine al Castello con il ballo in maschera.

Il Castel Savoia di Gressoney

Tra abeti rossi e larici, situato ai piedi del Monte Rosa nel paese di Gressoney-St-Jean, sorge uno dei castelli più fiabeschi della Val d’Aosta, con una vista spettacolare, fino al ghiacciaio Yksamm. Stiamo parlando del Castel Savoia di Gressoney, una splendida costruzione richiesta espressamente dalla prima sovrana d’Italia, la Regina Margherita, la quale vi soggiornò fino al 1925, anno precedente la sua morte.

All’esterno il castello è protetto da cinque torri, tutte diverse le une dalle altre; mentre l’interno è ricco di decori, eleganti mobili d’ispirazione medievale. Da non perdere, l’immenso scalone in rovere che porta al piano di sopra e all’appartamento della Regina, situato nel parco del castello.

Orari e prezzi

L’accesso al castello prevede l’acquisto di un biglietto d’ingresso del costo di €8,00 per l’intero e di €6,00 per il ridotto. Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, bambini e ragazzi fino a 25 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia.

Il Castello Savoia di Gressoney è aperto da ottobre a marzo tutti i giorni ad eccezione del lunedì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Mentre aprile a settembre è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Il complesso rimane chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Il Castello Reale di Sarre

Su una collina accerchiata dai vigneti in località Lalex, sorge una delle antiche dimore di proprietà di Vittorio Emanuele II: il Castello di Sarre.

Costruito nel 1710 sui resti di un forte del 1242, nel 1869 venne acquistato da Vittorio Emenuale II ed adibito a quartiere generale per le battute di caccia. L’attaccamento all’arte venatoria è ben visibile anche all’interno delle mura, dove son presenti trofei, corna di stambecchi e camosci che adornano le pareti. Ma non solo, infatti il Castello Reale di Sarre è anche un perfetto itinerario per ripercorrere la storia dei Savoia. Gli appartamenti si concentrano sull’epoca di Vittorio Emanuele II e Umberto I, mentre il secondo piano offre maggior rilievo al periodo di Vittorio Emanuele III e Umberto II.

Orari e prezzi

Il castello è visitabile da ottobre a marzo, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; da aprile a settembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Il prezzo d’ingresso è di €8,00 per l’intero e di €6,00 per il ridotto. Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, bambini e ragazzi fino a 25 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia.

Il Castello di Aymavilles

In posizione strategica tra l’alta Valle d’Aosta e la Valle di Cogne e situato poco lontano dal ponte acquedotto di Pondel ad Aymavilles, si trova l’omonimo castello. Antica residenza della famiglia De Amavilla, nel XIV secolo venne sottomesso al regime feudale di Challant.

Secondo una bolla papale del 1207, originariamente il castello si componeva da una torre e da una cinta muraria. Le sue torri semicircolari vennero instaurate a seguito dei lavori tra il 1395 e il 1412, periodo nel quale il castello venne ristrutturato in residenza di rappresentanza, abbandonando la sua funzione difensiva.

Il nuovo allestimento del Castello, offre anche la visita al Museo di Aymavilles, il quale fornisce al visitatore sia la storia del castello, che una raccolta d’arte e archeologia dell’Académie Saint-Anselme.

Orari e prezzi

Il castello è visitabile da ottobre a marzo, tutti i giorni ad eccezione del lunedì dalle 10.00 alle 18.00; da aprile a settembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Il prezzo d’ingresso è di €9,00 per l’intero e di €7,00 per il ridotto (tra cui i titolari di skipass plurigiornalieri e stagionali). Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, MIC, ICOM, bambini e ragazzi fino a 25 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei.

Il Castello Gamba

In un meraviglioso parco all’inglese di oltre 50 mila metri quadrati, ai piedi della Valle del Cervino, sorge il Castello Gamba. Dimora d’inizio Novecento del torinese Carlo Maurizio Gamba, questi decise di trasferirsi in questa zona per trascorrere più tempo accanto alla famiglia che viveva nel castello vicino di Châtillon.

Oggi il Castello si è trasformato in una pinacoteca di 13 sale d’arte moderna e contemporanea, in cui è possibile ammirare opere di Turner, Carrà e Guttuso, Martini, Mastroianni, Fontana, Pomodoro.

Orari e prezzi

Il castello è visitabile da ottobre a marzo, tutti i giorni ad eccezione del lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; da aprile a settembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Il prezzo d’ingresso è di €6,00 per l’intero e di €4,00 per il ridotto. Entrano gratis i portatori di handicap, insegnanti con scolaresche, bambini e ragazzi fino a 25 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia.

Il Castello di Introd

Nascosto nel bosco, il Castello di Introd sorge all’imbocco di due Vallate del Parco Nazionale del Gran Paradiso, regalandovi un’atmosfera unica e fiabesca. Nonostante l’aspetto curato ed elegante, il Castello ha una storia molto antica.

Il territorio in cui ci troviamo era di proprietà della famiglia dei Signori di Bard, i quali ottenuto il permesso, decisero di innalzare una torre merlata nel XIII secolo, dando vita alle mura poligonali che risalgono al 1260 per mano di Pierre Sarroid.

Oltre al castello ci sono i due granai originali con una serratura in ferro battuto e la “Ola”, cascina destinata al fienile e al bestiame.

Orari e prezzi

Il castello è visitabile previa prenotazione sul sito ufficiale.

Il prezzo d’ingresso è di €4,00 per l’intero e di €2,00 per il ridotto, al quale si possono aggiungere €2,00 per la visita alla Torre. L’ingresso è gratuito per i portatori di handicap, per coloro residenti nei Comuni di Fondation Grand Paradis, bambini fino ai 6 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia.

Il Forte di Bard

Situato non appena si mette piede in Val d’Aosta, troviamo il Forte di Bard, luogo notoriamente conosciuto per aver bloccato per due settimane le truppe napoleoniche.

Oggi la fortezza è un complesso museale e sede di mostre temporanee di rilievo internazionale. Tra le visite da non perdere, all’interno dal Museo delle vi è il percorso multimediale e sensoriale dedicato alla montagna; le Prigioni del Forte, che offrono un percorso di narrazione della fortezza de delle sue celle; Il Ferdinando, che offre un viaggio nelle epoche passate da quella romana al Novecento.

Orari e prezzi

Il prezzo d’ingresso al castello è di €8,00 per l’intero e di €7,00 per il ridotto (over 65).

