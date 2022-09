Il mercato degli NFT è in pieno fervore, nonostante il volume di transazioni in calo nel 2022, ed è anche grazie a esso se famosi brand di moda si sono arricchiti ancora di più. Ecco la classifica dei 5 marchi che hanno guadagnato con gli NFT.

Per molta gente non è facile comprendere gli NFT.

Oggi siamo bombardati da una serie d'informazioni che non riusciamo sempre a decifrare, ma sempre più spesso vale la pena spendere qualche minuto del nostro tempo per capire meglio cosa sta succedendo.

Nel 2021 il fenomeno dei Non-Fungible-Token è letteralmente esploso!

Volumi d'affari per più di 20 miliardi di euro, quasi 30 mila Non-Fungible-Token venduti, insomma un'onda difficile da fermare, pur essendo stata frenata l'anno successivo a causa di una serie di eventi che ancora oggi rendono i mercati irrequieti.

Nonostante questo, però, moltissime aziende si sono accorte del loro potenziale, cominciando dallo sport fino arrivare all'industria della moda.

Oggi moltissimi marchi di lusso stanno abilitando i pagamenti in crypto, offrendo collezioni esclusive di NFT e guadagnando sempre più denaro grazie alla scommessa che, al contrario di quanto i pessimisti affermano, si sta rivelando più che vincente!

I guadagni raggiunti da questi brand famosi arrivano a centinaia di milioni e oggi vedremo quali sono i 5 di loro che hanno giovato di più dei nuovi asset digitali in termini economici.

Non vi sorprendete dei grandi nomi, molti altri stanno già facendo breccia nel mercato, ma loro sono quelli che hanno guadagnato di più grazie a questi ormai tanto discussi Non-Fungible-Token.

Adidas, in collaborazione con The Bored Ape Yacht Club

Da un anno a questa parte non possiamo negare che i Non-Fungible-Token siano un must per gran parte degli investitori più audaci, ma non solo.

Gli artisti hanno trovato un nuovo modo di monetizzare le proprie opere, siano esse foto, testi o quadri.

Tuttavia i brand più famosi come Adidas hanno fiutato con largo anticipo questo attuale trend e hanno investito già nel 2021, con una serie di collaborazioni iconiche con uno dei "produttori" di NFT più famosi del mondo: The Bored Ape Yacht Club.

Questa collaborazione ha fatto di Adidas il brand N.5 al mondo ad aver guadagnato la cifra più alta grazie a questi nuovi asset digitali, circa 10,94 milioni di USD.

Ma il meglio deve ancora venire!

Gucci: brand di lusso e NFT

Un altro dei pionieri del settore digitale è sicuramente il marchio italiano di lusso che tutti noi conosciamo e che si sta aprendo al Web3 in modo rapido ed estenuante.

Gucci rappresenta uno di quei marchi capaci di lanciare un trend come pochi altri e così potrebbe fare con gli NFT.

Già da diverse settimane gli atelier di lusso avevano aperto le porte ai pagamenti in criptovalute, ma, anche grazie alla collezione Supergucci e all'iniziativa Superplastic, l'icona della moda italiana è riuscita a guadagnare dal nuovo settore poco meno di 11,55 milioni di USD.

Un gigante che cresce ancora con la più recente collezione "10TKF Gucci Grail".

Collezione Tiffany & Co., gioielli da 30 ETH

Quando un marchio è famoso e influenza la moda da tantissimi anni, non sorprende che sia in grado di affermarsi anche in settori apparentemente lontani dal proprio come quello degli asset digitali.

Proprio quello che è accaduto a Tiffany!

Grazie alla recente collaborazione con il costoso progetto NFT CryptoPunks, basato su Ethereum, la casa dei lussuosi gioielli ha lanciato una collezione chiamata "NFTiff".

Solo 250 esemplari, ciondoli personalizzati nello spirito di CryptoPunks, al prezzo di 30 ETH l'uno!

Il risultato? Sold out e introiti generali dal reparto Non-Fungible-Token che arrivano a 12,62 milioni di USD.

Quindi entriamo nel podio con la medaglia di bronzo che va al famoso marchio di gioielleria Tiffany & Co.

Dolce & Gabbana, collezioni esclusive su Decentraland

Un altro brand di lusso italiano si aggiunge alla lista dei 5 marchi che più hanno guadagnato dal mondo NFT.

Si tratta di D&G, il brand che ha avuto introiti grazie a questo nuovo settore pari a 25,65 milioni di USD. Che ne pensate?

Le iniziative di Dolce e Gabbana si proiettano anche sul metaverso, con il lancio di nuove collezioni su Decentraland come vetrina, dove il prezzo dei capi oscilla tra 0,03 ETH e 18 ETH!

Niente male per degli abiti indossabili all'interno del metaverso Decentraland e altre piattaforme associate, no?

Nike al primo posto, pioggia di milioni con gli NFT

Arriviamo alla fine con uno dei brand più conosciuti e apprezzati al mondo.

Quando parliamo di abbigliamento tipo "sportwear" non possiamo evitare di parlare di Nike.

Il brand è riuscito a trasformare gli NFT in una miniera d'oro, ma non ci si aspettava certo che riuscisse a maturare così presto cifre così grandi.

Secondo i dati di DuneAnalytics (dove tutti i dati di questo articolo sono ancora riportati), infatti, il brand sportivo ha avuto un guadagno di 185,26 milioni di dollari americani!

Una cifra che sbaraglia la concorrenza e mette tutti sull'attenti, facendo riflettere su quanto abbia visto lungo e lavorato bene il team Nike.

Dal metaverso all'apprezzamento del mondo crypto, Nike stupisce tutti grazie al suo consolidato successo nel Web3.